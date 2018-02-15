Bir Türkiye değeri, Nuri Özaltın

Memleketi memleket yapan tarihidir, bilimdir, fendir, müspet ilimdir. Memleketi memleket yapan insanıdır. Fedakar, cefakar, kararlı, inançlı, inanmış, ahlaklı, kafasına koyduğunu yapan, hayallerinin peşinden koşan, koşturan, hayal kurdurandır. Artvin’in Arhavi’sinde yaşama karışıp da Türkiye ‘yi Türkiye yapan, ideallerinin peşinden koşan, son nefesine kadar üreten bir yiğit adam gördü bu kadim topraklar. Elbette nice insan vardır saymaya kalksak; deftere, kitaba, kütüphanelere sığmaz amma velakin, nev-i şahsına münhasır bir zattı o. Adı Nuri Özaltın’dı. Yokluklar içinde başlayan hayat mücadelesine sayısız başarılar sığdırmış bu dünyadan göçerken de arkasında dev bir holding bırakmış önemli bir iş insanıydı o. İşte dostlar bu simaları anlatmak, öğretmek gerekiyor ki çocuklara, gençlere, geleceğe nasıl bu memleket gerçekten memleket olmuş anlasınlar.





Belek’te, ‘Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy’ düzenlendi

Kimdir bu yiğit adam? Anadolu’nun en kuzey ucundan çıkan bir şahsiyet Nuri Özaltın. İş insanı olma yolunda attığı adımların meyvelerini bir bir toplayıp el emeği, göz nuru kurduğu şirketini devler arasına sokmuş. Bugüne dek büyüyen şahane ötesi tesislerle ‘Türk Turizmi’ ni dünya klasmanında çıkarmış. Bugün Türkiye’de golf denilince ilk onun kurduğu tesisler geliyor akıllara. Burası, Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş bir golf kulübü. Kesinlikle tek geçiyorum. Geçtiğimiz hafta adına düzenlenen tenis turnuvasının katılımına bakılınca golfte geldiğimiz noktayı çok daha iyi anladım. Toros Dağları’nın eteklerinde, çam ormanlarının içindeki Gloria Hotels & Resorts kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın anısına bu yıl ikincisi düzenlenen “Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy” turnuvası kapsamında, dünyanın golf tutkunları Antalya, Belek’teydi. Modern tesislere baktığınızda gurur duymamanız imkansız. Turizm yatırımlarının yanı sıra, spora verdiği destekle de tanınan rahmetli Nuri Özaltın’ın adına düzenlenen bu turnuvada, 9 ülkeden 180 sporcu bir araya geldi. Kazananlar da tabii ki golf dünyasının önemli isimleri oldu. Oyun katerogisinde; birinciliği kadınlarda A kategorisinde Christiana Neugebauer, B kategorisinde Sandra Bernt; erkeklerde A kategorisinde Iurıı Freidinov, B kategorisinde Oleg Skavronskiy elde etti. Golf Resort’te gerçekleşen gala yemeği ödül töreninde en iyi skoru yapan sporcu Gloria Handl ’a da, merhum iş insanının eşi Sebahat Özaltın tarafından, “Nuri Özaltın Özel Ödülü” verildi.





Özaltın’ın pırlanta gibi torunları iş başında

İşte tüm bunlar hiçbir yabancı eli değmeden oluşturulan, geliştirilen, büyütülen değerler. Kıymetini bilmek gerek dostlar. Zaten biliniyor da. Direksiyon başına geçen torunlar vizyonerlikleriyle daha nice yenilikler peşinde. Mesela, Gloria Sports Arena. Burası da Avrupa’nın en kapsamlı spor kompleksi. İçinde futbolundan, yüzmesine, halterinden basketboluna, kanosundan, boksuna kadar her türlü spora hizmet veren emsalsiz bir tesis. Beşiktaş’ın vazgeçemediği bir kamp alanı mesela. Elliden fazla spor branşına hizmet veriyor. Özellikle yöre insanına ve gençlerine kapılarını sonuna kadar açmış olması benim için son derece önemli. Çünkü yöre insanına katkısı olmayan tesislerin hep bir yanının eksik olduğunu düşünmüşümdür. Türkiye, memleket çapında turizm alanında şahane tesisleriyle kendisini coşturabilen, ekonomisini güçlendirebilen, reel politikalar ekseninde turizmin önünü açarak geleceği yakalayabilen bir ülke. En güzeli de yatırımları devralan genç neslin işi gücü sahiplenmeleri. Eminim ki Nuri Özaltın son derece rahat uyuyordur mezarında. Dualarımız onun ve onun gibi Türkiye’yi düşünen, bu memleket için yatırım yapıp, güçlendiren insanlarımız için olsun.