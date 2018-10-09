Bir Ömür ‘lük hayat, Puglia!

Puglia (Pulya okunur) da ne o la ki diyecekleriniz olacaktır doğal olarak.
Kaldı ki bilmemeniz de gayet normal. Efendim Puglia, İtalya’nın el değmemiş bir bölgesi. İtalya malumunuz bir çizmeye benzer. Hah işte, Puglia da çizmenin topuk kısmı desem size gayet net anlarsınız. Bana kalırsa gerçek İtalya burada. Ne Sicilya kadar fazla İtalyan ne de orta ve kuzeyi kadar light İtalyan. Tam olarak burasıdır İtalya denilen yer. Bari bölgenin merkezi. Zaten Puglia’yı merak edip de yola koyulursanız – ki mutlaka ama mutlaka gidiniz, görünüz, orayı yaşayınız – ilk durağınız Bari olacaktır. Türk Hava Yolları şimdilerde 5 ama kış tarifesiyle haftada 4 karşılıklı sefer düzenliyor. Uçuş saati de şaka gibi 1 saat 45 dakika civarı. Yani Kars’tan daha yakın diyebilirim. Gezilecek yerleri mi; Başta Bari olmak üzere fevkaladenin fevkinde yerler, coğrafyalar. Bakınız dünyada o kadar yer gördüm, gezdim, dolaştım buradaki tadı gerçekten pek bir yerde bulamadım.
THY Bari’de Ömür Hanım’a emanet
Bari ve civarına en son 3 yıl evvel gitmiştim. Etkilenmenin ötesinde vurulmuştum diyebilirim. Yaklaşık 4 ay önce Bari’ye atanan eskinin rehberlerinden, daha sonrasında 10 yıl THY müfettişliği yapmış, şimdilerde ise THY Bari Genel Müdürlüğü’ne atanan Ömür Kahraman Hanımefendi, instagram hesabımdan bir mesajla “Puglia’yı, Bari ve çevresini keşfetmek ister misin?” deyince tüm programlarımı erteleyip, “ elbette çok da mutlu olurum” deyip eşsiz topraklara adım atma fırsatı buldum. Bu nedenle Ömür Hanım’a çok teşekkür ederim. Zira Puglia’nın bilmediğim, görmediğim mekanlarını da keşfetme fırsatı buldum. Bu arada söylemeden geçmeyelim; Ömür Kahraman THY’deki 3 kadın bölge genel müdüründen biri olarak tarihe geçmiş durumda. Kosova, Bilbao ve Bari de THY kadın genel müdürlerle hizmet vermekte. Memleketimizin adının üst noktalara çıkarmak gibi bir derdimiz varsa Ömür Kahraman gibi isimlerin koşulsuz şartsız desteklenmesi şart. Çünkü neyi, nasıl yapacağını gayet iyi bilen, iyi yetişmiş bir şahsiyet. Bu nedenle böylesi bir görevlendirme nedeniyle THY’yi bir kez daha kutlamak gerekiyor.
Borgo Egnazia’yı anlatmaya kelimeler yetmez
Burayı nasıl tanımlarım bilemiyorum. Bildiğiniz Ortaçağ köyünü ev ev, sokak sokak restore edip günümüzde hizmete sunmuşlar zannettim ilk önce ama öyle değilmiş. Bomboş devasa araziye hiç detay atlanmadan aslına uygun inşa edilmiş şahane bir otel. Fasano da. 2016’da da dünyanın en iyi oteli seçilmiş zaten. İnsan gerçekten vuruluyor. Benim vay be burada ne düğünler, ne eğlenceler olur diye düşünürken telefonuma gezgin arkadaşım Gülhan Şen’den bir mesaj geliverdi. Meğersem romantizmin doruklarda olduğu ve çokça konuşulan Justin Timberlake Jessica Biel izdivacı ve balayı günleri bu eşsiz otelde gerçekleşmiş. Golf sahası da olduğundan dolayı golfün ağababaları burada sopa sallamakta. Memleketimizin nadir iş insanları da bu otelde sıkça boy gösteriyormuş isimleri bende saklı. THY’nin sponsor olduğu golf turnuvası da Kasım Ayı’nda buradaki San Domenico Golf Kulübü’nde yapılacak.
Puglia’dan tarih ve doğallık fışkırıyor
Puglia’nın en dikkat çeken yeri Bari’nin güneyindeki Polignano a Mare. Adriyatik kıyısındaki Polignano a Mare, dünyanın en bilinen şarkılarından biri olan 'Volare' şarkısının bestecisi Domenico Modugno'nun doğduğu şehir olarak biliniyor. Ancak, lezzetli 'gelato'su ve deniz üstüne uzanan muhteşem manzaralı teraslarıyla kesinlikle görülmesi gereken kentlerden biri. Tarihi kentin dar sokaklarında özgün dokuya tanık olabilir, ruhunu özümseyebilirsiniz. Alberobello da UNESCO koruması altındaki bir yerleşim yeri. Alberobello , Puglia bölgesinin en çok bilinen ve ziyaret edilen şehri. Popülerliğinin sebebi peri masallarından çıkmış gibi görünen 'Trulli' adlı beyaz duvarlı ve konik çatılı evleri. Yüzyıllar boyunca Itria Vadisi'nde saklı kalan Alberabello yasal olarak varlığı kabul edildikten sonra bir anda Puglia'nın en sık ziyaret edilen yeri olmayı başarmış. Matera Unesco’nun 2019 Kültür Başkenti olacak. Tam anlamıyla büyüleyici. Mardin’e benzerliği ile dikkat çekmekte. Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu’nun ‘sonsuzluğa mühürlenen şehirler’ olarak tanımladığı bu iki kent ikiz sehir olarak adlandırılmakta. Tarih boyunca yolları hiç kesişmemiş olsa da yapıları, sokakları, caddeleri tek bir mimarın elinden çıkmış gibi adeta. Kayalar oyulmuş haliyle İtalya’nın Mardin’i diye de niteleniyor zaten. Bir taraftan da Kapadokya Bölgemiz’i andıran ayrıntılar mevcut. Mel Gibson’un İsa’nin Çilesi filmi burada çekilmiş hatırlatayım. Matera Basilicata Bölgesi kentlerinden ancak Bari’ye sadece 1 saatlik mesafesi sebebiyle Bari seyahatinizde mutlaka ama mutlaka gezi rotanıza koyunuz.
İtalya’nın en ucuz bölgesi
Puglia dediğim gibi başta Bari olmak üzere pek ayak basılmamış bir yer aslında. Önemli avantajları var buranın. Mesela Euro bölgesi olmasına karşın fiyatlar İtalyan standartlarının kat be kat altında, turisti nispeten az olduğu için gezip, tozması son derece kolay dolayısıyla da yerel halk gibi takılabiliyorsunuz. Sizi hiçbir şey rahatsız etmiyor. Ve pek tabii ki doyumsuz İtalyan tatları burada en saf haliyle sofraya geliyor. Çünkü sürdürülebilir tarım burada devlet tarafından büyük destek görmekte. Çiftçi tam anlamıyla baştacı. Ve elbetteki tüm bunlara dayalı olarak da agro turizm hem bölge hem de ülke yönetimi tarafından ciddi olarak destek görüyor. Böylelikle geleneksel ürünler korunuyor ve devamlılığı sağlanıyor. ‘Masseria’ olarak adlandırılan ve agro turizme açık olan çiftlik evleri İtalya’nın en çok Puglia Bölgesi’nde mevcut. Bazıları butik otel olarak da kullanılmakta. Hemen her bütün Masseria’larda ufak da olsa bir zeytinlik, bağ ve mutlaka bostanıyla hayvan ağılları da mevcut. En basitinden onlarca euro ödeyerek aldığımız makarnalar, burrata ve mozarellalar burada birkaç euroya satılıyor.
Bir Ömür ‘lük hayat, Puglia!
Puglia (Pulya okunur) da ne o la ki diyecekleriniz olacaktır doğal olarak.
Kaldı ki bilmemeniz de gayet normal. Efendim Puglia, İtalya’nın el değmemiş bir bölgesi. İtalya malumunuz bir çizmeye benzer. Hah işte, Puglia da çizmenin topuk kısmı desem size gayet net anlarsınız. Bana kalırsa gerçek İtalya burada. Ne Sicilya kadar fazla İtalyan ne de orta ve kuzeyi kadar light İtalyan. Tam olarak burasıdır İtalya denilen yer. Bari bölgenin merkezi. Zaten Puglia’yı merak edip de yola koyulursanız – ki mutlaka ama mutlaka gidiniz, görünüz, orayı yaşayınız – ilk durağınız Bari olacaktır. Türk Hava Yolları şimdilerde 5 ama kış tarifesiyle haftada 4 karşılıklı sefer düzenliyor. Uçuş saati de şaka gibi 1 saat 45 dakika civarı. Yani Kars’tan daha yakın diyebilirim. Gezilecek yerleri mi; Başta Bari olmak üzere fevkaladenin fevkinde yerler, coğrafyalar. Bakınız dünyada o kadar yer gördüm, gezdim, dolaştım buradaki tadı gerçekten pek bir yerde bulamadım.
THY Bari’de Ömür Hanım’a emanet
Bari ve civarına en son 3 yıl evvel gitmiştim. Etkilenmenin ötesinde vurulmuştum diyebilirim. Yaklaşık 4 ay önce Bari’ye atanan eskinin rehberlerinden, daha sonrasında 10 yıl THY müfettişliği yapmış, şimdilerde ise THY Bari Genel Müdürlüğü’ne atanan Ömür Kahraman Hanımefendi, instagram hesabımdan bir mesajla “Puglia’yı, Bari ve çevresini keşfetmek ister misin?” deyince tüm programlarımı erteleyip, “ elbette çok da mutlu olurum” deyip eşsiz topraklara adım atma fırsatı buldum. Bu nedenle Ömür Hanım’a çok teşekkür ederim. Zira Puglia’nın bilmediğim, görmediğim mekanlarını da keşfetme fırsatı buldum. Bu arada söylemeden geçmeyelim; Ömür Kahraman THY’deki 3 kadın bölge genel müdüründen biri olarak tarihe geçmiş durumda. Kosova, Bilbao ve Bari de THY kadın genel müdürlerle hizmet vermekte. Memleketimizin adının üst noktalara çıkarmak gibi bir derdimiz varsa Ömür Kahraman gibi isimlerin koşulsuz şartsız desteklenmesi şart. Çünkü neyi, nasıl yapacağını gayet iyi bilen, iyi yetişmiş bir şahsiyet. Bu nedenle böylesi bir görevlendirme nedeniyle THY’yi bir kez daha kutlamak gerekiyor.
Borgo Egnazia’yı anlatmaya kelimeler yetmez
Burayı nasıl tanımlarım bilemiyorum. Bildiğiniz Ortaçağ köyünü ev ev, sokak sokak restore edip günümüzde hizmete sunmuşlar zannettim ilk önce ama öyle değilmiş. Bomboş devasa araziye hiç detay atlanmadan aslına uygun inşa edilmiş şahane bir otel. Fasano da. 2016’da da dünyanın en iyi oteli seçilmiş zaten. İnsan gerçekten vuruluyor. Benim vay be burada ne düğünler, ne eğlenceler olur diye düşünürken telefonuma gezgin arkadaşım Gülhan Şen’den bir mesaj geliverdi. Meğersem romantizmin doruklarda olduğu ve çokça konuşulan Justin Timberlake Jessica Biel izdivacı ve balayı günleri bu eşsiz otelde gerçekleşmiş. Golf sahası da olduğundan dolayı golfün ağababaları burada sopa sallamakta. Memleketimizin nadir iş insanları da bu otelde sıkça boy gösteriyormuş isimleri bende saklı. THY’nin sponsor olduğu golf turnuvası da Kasım Ayı’nda buradaki San Domenico Golf Kulübü’nde yapılacak.
Puglia’dan tarih ve doğallık fışkırıyor
Puglia’nın en dikkat çeken yeri Bari’nin güneyindeki Polignano a Mare. Adriyatik kıyısındaki Polignano a Mare, dünyanın en bilinen şarkılarından biri olan 'Volare' şarkısının bestecisi Domenico Modugno'nun doğduğu şehir olarak biliniyor. Ancak, lezzetli 'gelato'su ve deniz üstüne uzanan muhteşem manzaralı teraslarıyla kesinlikle görülmesi gereken kentlerden biri. Tarihi kentin dar sokaklarında özgün dokuya tanık olabilir, ruhunu özümseyebilirsiniz. Alberobello da UNESCO koruması altındaki bir yerleşim yeri. Alberobello , Puglia bölgesinin en çok bilinen ve ziyaret edilen şehri. Popülerliğinin sebebi peri masallarından çıkmış gibi görünen 'Trulli' adlı beyaz duvarlı ve konik çatılı evleri. Yüzyıllar boyunca Itria Vadisi'nde saklı kalan Alberabello yasal olarak varlığı kabul edildikten sonra bir anda Puglia'nın en sık ziyaret edilen yeri olmayı başarmış. Matera Unesco’nun 2019 Kültür Başkenti olacak. Tam anlamıyla büyüleyici. Mardin’e benzerliği ile dikkat çekmekte. Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu’nun ‘sonsuzluğa mühürlenen şehirler’ olarak tanımladığı bu iki kent ikiz sehir olarak adlandırılmakta. Tarih boyunca yolları hiç kesişmemiş olsa da yapıları, sokakları, caddeleri tek bir mimarın elinden çıkmış gibi adeta. Kayalar oyulmuş haliyle İtalya’nın Mardin’i diye de niteleniyor zaten. Bir taraftan da Kapadokya Bölgemiz’i andıran ayrıntılar mevcut. Mel Gibson’un İsa’nin Çilesi filmi burada çekilmiş hatırlatayım. Matera Basilicata Bölgesi kentlerinden ancak Bari’ye sadece 1 saatlik mesafesi sebebiyle Bari seyahatinizde mutlaka ama mutlaka gezi rotanıza koyunuz.
İtalya’nın en ucuz bölgesi
Puglia dediğim gibi başta Bari olmak üzere pek ayak basılmamış bir yer aslında. Önemli avantajları var buranın. Mesela Euro bölgesi olmasına karşın fiyatlar İtalyan standartlarının kat be kat altında, turisti nispeten az olduğu için gezip, tozması son derece kolay dolayısıyla da yerel halk gibi takılabiliyorsunuz. Sizi hiçbir şey rahatsız etmiyor. Ve pek tabii ki doyumsuz İtalyan tatları burada en saf haliyle sofraya geliyor. Çünkü sürdürülebilir tarım burada devlet tarafından büyük destek görmekte. Çiftçi tam anlamıyla baştacı. Ve elbetteki tüm bunlara dayalı olarak da agro turizm hem bölge hem de ülke yönetimi tarafından ciddi olarak destek görüyor. Böylelikle geleneksel ürünler korunuyor ve devamlılığı sağlanıyor. ‘Masseria’ olarak adlandırılan ve agro turizme açık olan çiftlik evleri İtalya’nın en çok Puglia Bölgesi’nde mevcut. Bazıları butik otel olarak da kullanılmakta. Hemen her bütün Masseria’larda ufak da olsa bir zeytinlik, bağ ve mutlaka bostanıyla hayvan ağılları da mevcut. En basitinden onlarca euro ödeyerek aldığımız makarnalar, burrata ve mozarellalar burada birkaç euroya satılıyor.