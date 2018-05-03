Ayşegül Dinçkök‘ün Yanılgı'sı

Adı, “Derin Tutku Misunderstood / Yanılgı” . Bir fotoğraf ve video art sergisi. Sergilendiği yer, Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Deniz Müzesi. Bu mehteşem sergiyi 03 - 17 Mayıs tarihlerinde görme imkanına erişeceksisiniz ama ben şanslılardandım. Öncelikli gezip, görenler arasındaydım ne güzel ki. Deniz Müzesi’nin şahane atmosferinde okyanusla haşır neşir oluyorsunuz. Gerçekten tam anlamıyla büyüleyici. Sualtı fotoğrafçısı Ayşegül Dinçkök ‘e yakın dostu serbest dalış dünya şampiyonu ve Milliyet Gazetesi Yılın Sporcusu ödülüne sahip Şahika Ercümen eşlik ediyor. Florida sahilinden 120 km uzaklıkta okyanusun dibinde dalış gerçekleştiren ikili hırçın köpek balıklarıyla adeta dans ediyorlar. Uyumları mükemmel. Derin maviliğin tadına doyamayacaksınız. Bu büyüleyici ve eşsiz dünyada sadece işaret diliyle anlaşarak insanın tabiatla ne kadar da uyumlu olduğuna tanıklık edeceksiniz. Aslında tek gerekli şeyin anlayış olduğunu görüp belki de insanlık adına iç geçireceksiniz.

Köpekbalıklarıyla göz göze, burun buruna

Köpekbalıklarıyla haşır neşir olmak öyle kolay değil. Malumunuz dünyanın bir çok yerinde kafesle dalatak yakın temas kuruluyor ama bu sefer çok ama çok farklı. Çünkü ne Şahika ne de Ayşegül kafesin içinde. Şahika tüpsüz dalarken, Ayşegül Dinçkök oksijen tüpü ve inanılmaz ağırlıktaki devasa kamerasıyla yaşananlara şahitlik etti. Aylar önce görüntüleri ilk izlediğimde şaşkınlıktan dilim tutulmuştu. Çünkü öylesine hareketli kareler vardı ki köpekbalıklarının maket onlarında bir havuz için de olduğunu zannetmiştim. Böylesi yüksek cesaret gösterecekleri aklımın ucuna dahi gelmemişti. Gerçekten büyük bir cesaret işi yaptıkları. Çünkü her biri ‘Jaws’ tipi onlarca köpekbalığı çevrenizde gezinip dururken onları fotoğraflamak fazlasıyla cesaret isteyen bir hadise. Burun buruna, gös göze yapılan bir çekimden söz ediyorum.

Cesaretleri takdire şayan

Gerçekten bravo hem Ayşegül Dinçkök’e hem de Şahika Ercümen’e. Sadece fotoğraf sergisi olmadığından ve videoda bol bol izlediğimizden olsa gerek hala daha etkisinden kurtulamadım o anların. Çünkü kendinizi bir anda Florida kıyılarında okyanusun metrelerce altında hissediyorsunuz. Gittiğinizde ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu arada İklim Tamkan da sergilenen video art esere müziğiyle eşlik etti. Ellerine sağlık zira tam bir usta işi bir yapıt çıkmış ortaya. Bu serginin ücretsiz olduğunu ve yakın zamanda Anadolu kentlerinde de boy göstereceğini hatırlatmakta fayda var. Ha bu arada sergiden elde edilecek gelir “Çaba Kadın Fonu” na aktarılacak. Ve Ayşegül gibi, Şahika gibi cesaretli, doğayla uyumlu, korkmak nedir bilmeyen, cefakar ve vefakar kadınlarımızın gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunacak. Helal olsun sizlere!

İstanbul’da her yer sanat

Geçtiğimiz haftanın en güzel ve en bilindik sanat hadiselerinden biri Mamut Art Project’ti malumunuz. Bir hayli de merakla bekleniyordu. Biliyorsunuz bu özgür sanat platformunda bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunuluyor. Şahane bir organizasyon anlayacağınız. Bu yıl altıncısı düzenlenen Mamut Art Project’te 50 genç sanatçının 400 eseri sergilendi. Bu yıl Mamut Performansları ve alternatif sanat kolektifi Krüw’ün ‘Mythz’ adlı serigrafi seçkisi de yer aldı. Akkök Holding sponsorluğunda sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler İstanbul’u dünya metropolü yapan en büyük ve önemli kazanımlardan. Değerini bilmek gerek.

4 Mayıs’ta Arnavutköy’de buluşalım

Mamut Art Project’in nihayetlenmesinin ardından gözler yarına yani cuma gününe çevrildi zira Boğaz’ın en müstesna ve sanatçı ruhlu semti Arnavutköy’ de “Red Bull Art Around” başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek projeyle 20 Mayıs tarihine kadar Arnavutköy’ün sokakları çağdaş sanatla dolup, taşacak. 14 sanatçının 14 eserinin sergileneceği Red Bull Art Around’un küratörlüğünü Collective Çukurcuma ekibi üstleniyor. Arnavutköy’ü bir açık hava sergisine dönüştürmeyi hedefleyen bu şahane organizasyon, ‘Hayaletler’ temasıyla sanat severleri Arnavutköy’ün geçmişi ve geleceğiyle buluşturmayı amaçlıyor. Ki bence amaçlarına da erişecekler. Düşünenin, yapanın, hayata geçirenin ellerine sağlık.