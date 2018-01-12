Avrupa’da yılın tasarımcısı Zeynep Kartal

Kreasyonlarında Türk Kültürü’nün izlerini işleyen, dünya çapında bilinen, şahane bir tasarımcı o. Şarkılarında, sahnesinde, dansında, kılığında kıyafetinde kılı kırk yaran Lady Gaga gibi, Cherly Cole gibi, Michelle Keegan gibi dünya yıldızı isimlerin tercih ettiği bir Türk tasarımcıdan bahis açıyorum.

Beverly Hills, ajanslar ve ‘celebrity’ler onunla çalışmak için adeta sırada. Başarılarıyla tasarım dünyasına ayrı bir soluk getiren Zeynep Kartal, Almanya’nın Essen kentindeki görkemli Philharmonie Essen Konser Salonu’nda bu yıl ikincisi düzenlenen Avrupa Başarı Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Tasarımcısı ödülüne layık görüldü. Bir hatırlatma: Avrupa Başarı Ödülleri, Türk-Alman Turizm ve Kültür Derneği’nin desteğiyle düzenleniyor. Bin yıllara yayılan Türk kültüründen beslenerek kendi alanlarına başarılı işler ortaya koyan, geleneklerle çağdaş uygulamaları akıl ve estetikle birleştirerek günümüze uyarlayan isimlere dağıtılan bu ödüller, başta Avrupa olmak üzere dünyaya Türk kimliğini ve bakış açısını en doğru ve etkili biçimde yansıtan isimlere veriliyor. İşte bu açıdan son derece önemli.

Zeynep Kartal’a ödülünü, Almanya Eski Şansölyesi Helmut Kohl’un Basın Sözcüsü Friedhelm Ost takdim etti. Ödül kapsamı da hayli geniş. Avrupa’nın dört bir yanında görev yapan uluslararası şirketlerin CEO, genel müdür ve direktör gibi üst düzey yöneticileri ve bakanlar, milletvekilleri, yerel yöneticiler gibi devlet erkânının yanı sıra sanatçılara, oyunculara, spor camiasına, yazarlara, eğitim kurumlarına ve turizm sektörünün öncü kuruluşlarına ulaşıyor.

İNGİLTERE PARLAMENTOSU'NDA DA DEFİLE YAPTI

Yurt dışında Türkiye’yi başarıyla ve gür bir sesle temsil eden Kartal, kabuklarını kıran, sürekli genişleyen, hep bir adım ötesini hedefleyen bir tasarımcı olarak nam salmış. Bu arada hayır işleriyle de dikkat çekmesi önemli. Zira Zeynep Kartal moda sektöründeki başarısını hayır işleriyle de taçlandıran bir tasarımcı.

Türkiye'de ilk olarak 2015 yılında yardıma muhtaç çocuklar yararına düzenlediği Anadolu Selçuklu Defilesi'nin ardından, Suriyeli Çocuklara Yardım için düzenlediği defileyle de adından söz ettirdi. Daha sonra İngiltere Parlamentosu'nda bir defile düzenleyerek 15 Temmuz darbe girişiminin Türk halkına yaşattığı acıları dünyaya anlatan Kartal, İngiltere Parlamentosu'nda ilk kez defile düzenleyen isim olarak demokrasi tarihine adı yazılan bir modacı haline geldi.

İSTANBUL FİRUZE’SİNE KAVUŞTU

Son yıllarda ne badireler atlattı şu güzelim şehir. Ardı ardına patlayan bombalar, hain darbe girişimi, saldırılar, operasyonlar… Neyse ki o kapkaranlık günler geride kaldı. Artık hepimiz geleceğe umutla bakıyoruz. Özellikle turizm sektörü, yeme – içme dünyası, restaurantlar, kafeler yenilenmiş yüzüyle, yepyeni yapısıyla boy göstermeye başladı. İstanbul’un en yenisi de kentin gözde semtlerinden Şişhane’de tarihi İKSV Binası’nın terasında arz-ı endam etmeye başladı. Adı, Firuze. Yeniliklerle açıldı.

Yemekleri şahane, manzarası harikulade, sahibinden çalışanına herkes güler yüzlü. Gitmek için bir çok nedeninizin olacağı o sıcacık mekanlardan Firuze. Sanatla içiçe. Çağdaş ya da modern meyhane diyebileceğimiz statüde kendisini konumlayan mekan, kentin pek güzide yerine konumlanmış çokça konuşulacak, ayak alışkınlığı, damak alışkanlığı olacak bir yer. Ben geçmişten geleceğe taşınan böylesi mekanlara Rana gibi, Firuze gibi özgün ve asude kadın isimlerinin verilmesini çokça yakıştırıyorum aslında. Öncesinde erkek isimleriyle dolup taşan mahalledeki meyhane isimleri, şartlar değiştikçe, dükkanlar modernleştikçe, çağdaşlaştıkça kadın isimleriyle donanıyor.

Ne güzel. İKSV’nin efsane ismi Nejat Eczacıbaşı Binası’nda ortamına uyum sağlamış, bol Haliç manzarasının, bol muhabbetin, bol müziğin, bol kahkahanın çınlayacağı Firuze eminim ki İstanbul’a gelen yabancı konukların da gözde mekanı olacak. Gülin ve Yücel Özalp çiftinin emeklerine , vizyonlarına sağlık. Hayırlı uğurlu olsun