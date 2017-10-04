Atlas Dergisi’yle İğneada’ya!

Türkiyemiz’in batı ucunda hemencecik Bulgar sınırında feneriyle, longozuyla, mağarasıyla, upuzun şahane kumsalıyla elbette ki eşsiz doğasıyla İğneada ’dan söz ediyorum. Özellikle kültür ve doğa turlarına meraklı gezginlerin rotasının olmazsa olmazı burası. Yazı başka bir güzel, baharı ayrı, kışı apayrı bir güzel. Trakya’nın en keyifli yerlerinden. Yapacak o kadar çok şey var ki. Göller, mağaralar keşif için sizi bekliyor diyebilirim. Ulaşımı da son derece rahat malumunuz üzere. Yemesi içmesi de cabası tabii. Yemyeşil ağaçlarla kaplı ormanlar arasında süzülürken, kentin derdine tasasına küçük bir parantez açıp birkaç gün geçirebiliyorsunuz buralarda. Atlas Dergisi’nin maceraperest ruhunun hafta sonu eylemlerini destekliyorum pek tabii ki devamını diliyorum.





Bu şiddet nasıl bitecek?

Haberlerle haşır neşirseniz bol bol vurdulu kırdılı, şiddete yönelik haberlere rastlıyorsunuz. Erkek şiddeti maalesef hala ön planda. Hala diyorum çünkü yıllardır hem sunduğum hem izlediğim haberlerde bir hayli fazla şiddet içerikli habere tanık oldum. Birçoğunda emniyetten çıkarken yüzüne, dudağının kenarına müstehzi bir gülücük konduruveren, kabadayı havasında ve hatta yaptıysam yaptım, dövdüysem dövdüm, öldürdüysem öldürdüm havalarında adliyeye giden şehir eşkıyalarını görüyoruz. Ne yazıktır ki yıllardır bu böyle. Bu fotoğraf karelerine tanıklık ediyor, arkasından bolca konuşuyor, tartışıyor ama olayların önüne geçemiyoruz. Ciddi yaptırımı olmayan hukuki süreç, göz korkutucu belki kan dondurucu cezalar verilmeden maalesef gücü güce yetenin hukuku ve şiddeti sürüp gidecek. Dayak yiyen yediği dayakla, ölen öldüğüyle kalacak. Eğitimsizlik maalesef çok ciddi boyutlarda ve anlaşılan o ki suça karşı ağır yaptırımlar gerek ve şart!

Bandırma’da kitap günleri

Bandırma’da belediye ve kaymakamlığın katkısıyla bu hafta kitap günleri başladı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza harika bir işe imza attı. Başkan ilk gün Bandırma Kitap Fuarı’nın açılışını gerçekleştirecek Ahmet Ümit, Mario Levi, naçizane bendeniz gibi yazar-çizerleri Yenikapı Feribot Terminali’nde karşıladı ve hep birlikte yolculuk yapan feribot yolcularına kitaplar dağıtarak bu şahane organizasyona katkıda bulunduk. Muhteşem bir hareket. Eğitim, okumak her şeydir derken, kutsal kitabımızın inen ilk ayeti “Oku!” iken, yılda sadece 1 dakikasını okumaya ayıran bu millete kitapsızlık yakışmıyor dostlar. Bandırma’nın cevval kadınlarını, eli kalem-kitap tutan erkeklerini, okuma-yazma öğrenme heveslisi küçük kitap kurduklarını gördükçe onların gözlerindeki okuma aşkına tanık oldukça umudum daha da artıyor. Bandırma Kitap Günleri tüm yönetimlere örnek olsun, her yer kitap dolsun.

Dan Brown’ın Başlangıç’ı

Bu arada Dan Brown’ın tüm dünyada merakla beklenen romanı ‘Başlangıç’ Altın Kitaplar’dan nihayet çıktı. Bizler de tüm dünyada saat farkı nedeniyle ilk okuyan insanlardan olduk. Neredeyse yarıladım diyebilirim kitabı. Sayfaları gayet akıcı ilerliyor, beklenildiği gibi. Şimdilerde adı referandumla anılan Katalan Barcelona’da geçen kitabın 13 çevirmeni 1 buçuk aylık bir kampın ardından kendi diline çevirdi. Sorusu gayet açık ve net ünlü yazarın; ‘Nerden geldik? Nereye gidiyoruz?’ Din temelli olaylar zincirini bakalım kaç milyon kişi okuyacak tüm dünyada. Bekleyelim, görelim.