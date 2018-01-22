Arkasında millet var!

Çocuklarımız gözümüzün bebeği. Geleceğimiz onlar. Çocuklarımıza yönelik olarak son zamanlarda medyaya, kamuoyuna yansıyan haberler her ne kadar tatsız-tuzsuz olsa da bardağı dolu tarafından görmeye devam etmek gerekiyor. Çünkü onlar için çok güzel şeyler de yapılıyor. Mesela çocuklarla, çocuklarımızla birlikte büyüyen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGV, dile kolay 23 Yaşında!

Vakıf tam 23 yıldır eğitim aşkıyla çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyor. 1995 yılında kurulan ve bugüne kadar 2 buçuk milyon çocuğa nitelikli eğitim desteği vererek onların gelişimine katkı sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yarın yani 23 Ocak Salı günü 23. yaşını kutluyor.

TEGV ÇOCUKLARIMIZIN YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR

TEGV, uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın yeteneklerini özgürce keşfetmelerini sağlarken onlara gelişmiş ülkelerdeki eğitim anlayışını sunuyor. Her yıl yüz binlerce çocuğu teknoloji, bilim, sanat ve edebiyatla tanıştırıyor. Yavrularımızı hayata karşı dimdik durmalarını sağlayacak beceriler kazandırıyor. Türkiye genelinde, 31 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor.

Çocuklarımız sayılmayı, sevilmeyi, araştırmayı, kendilerini ifade etmeyi, dostluklar kurmayı ve daha pek çok güzel şeyi belki de ilk kez TEGV’de öğreniyorlar. Ne kadar güzel değil mi! Dile kolay! Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık on bin gönüllüsünün yardımıyla kuruluşundan bu yana 2 buçuk milyon çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı.

NİCE 23 ’LERE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGV yalnız değil elbette. Vakfı destekleyen kurumsal ve bireysel bağışçıların, aktif çalışan gönüllülerin ve eğitim dostlarının; kısacası bütün kalbi güzel eşsiz insanların verdiği güçle TEGV geleceğe güvenle bakıyor. Onlarla beraber elbette çocuklarımız da güvenle bakıyor geleceğe.

Vakıf, kurumsallaşma adına Türkiye’nın saygın STK’ları arasında yer alıyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ’nin geçen hafta, 17 Ocak’ta düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde bu yıl da “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK” sıralamasında ikincilik ödülüne hak kazandı. Gerçekten şahane. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştı.

Yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde milli ve yerliliğin yanısıra, global ölçekte, evrensel ölçekte de değerli çalışmalara imza atıyor sevgili TEGV. O yüzdendir ki Çocuklarla Birlikte Büyüyen TEGV’in 23 ‘üncü yaşı kutlu, mutlu olsun Türkiyem. TEGV ile ilgili detaylı bilgi almak ve yardımlarınızı iletmek için www.tegv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

STRESİNİ BUZ PATENİ YAPARAK AT!





Gökdelenler arasında buz pateni heyecanı yaşamaya var mısın? Işıl ışıl mis gibi, tertemiz bir havada? Söz hazır çocuklarımız ve hayallerinden açılmışken hafta sonu The Post filmini izlemeye gittiğim Akmerkez ’de, sinema ve yemek katının üstünde yani üçgen terasta bir hareketlilik gördüm. Malum sömestr tatili başladı ya. İstanbul’da kalan yavrularımız ve aileleri zamanı gayet güzel ve keyifle geçirmenin yolunu bulmuş.

Ortalık ana-baba günüydü tabir-i caizse burada. Zira vızır vızır koşuşan çocuklar ve hatta gençliğe il adımını atan kardeşlerim ellerinde patenlerle üst kata doğru koşuşturuyorlardı. Hedefleri, Üçgen Teras’ta kurulan buz pisti Frozenland!

EN BÜYÜK AÇIK HAVA BUZ PİSTİ

Sanıyorum ki, İstanbul’un terasta en büyük açık hava buz pisti burası. Tam 700 metre kare. Eski zamanlar geldi aklıma. Kimi alışveriş merkezlerine kurulan buz pateni pistleri geldi hemen aklıma. O zamanlar ben de kayardım bol bol. Çocuklarımız için inanılmaz bir deneyim. Aslında sadece çocuklar için değil burası. 7’den 70’e herkes bu eğlenceden payını alabiliyor. Hele ki İstanbul gibi böylesi aktiviteleri bol bir şehirde buz pateni pistlerinin son derece az olduğunu düşünürsek şahane bir aktivite vaad ediyor. Dolayısıyla Frozenland sadece çocuk ve ya gençlerimiz için değil, tüm İstanbullular için de unutulamayacak bir kış deneyimi yaşatıyor. Nisan ayına kadar da yaşatmaya devam edecek benden söylemesi.