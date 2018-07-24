Alaçatı dolu dizgin

Alaçatı’da mekanınız olacaksa mottonuz kalite olmalı.
Zira burayı tatil için seçen kitlenin damak zevkinden tatil anlayışına kadar her beğenisinin ardında mütevazı bir kalite anlayışı yatıyor. An itibariyle Alaçatı tam gaz yazık keyfini çıkarmakta. Akşamı, gecesi ayrı bir telaş. Sabahı, öğlesi apayrı bir telaş. Happy hour partileri de cabası. Dur yok, durak yok. Tam gaz tatil, eğlence ve iyi yemek söz konusuysa Alaçatı ve çevresinin ayrı bir yeri var memlekette. Hafta sonu Kemalpaşa’nın, Hacımemiş’in, beachlerin, sofraların nabzını tuttum yine. Daha önce ki gelişimde sanırım seçim ve sınavların etkisiyle vites atamayan mekanlar şimdi tam anlamıyla dört çarpı dört yollarda. Sadece tatil için değil, türlü eğlenmenin de mekanı olduğu için her kafadan insanı bulmak mümkün buralarda. Benim dikkatimi çeken birkaç gelişmeden biri bu dondurma hadisesi. Tamam sokak başı dondurmacı var ama ya o seyyarlar ? Yapı itibariyle tozlu bir yer Alaçatı içi özellikle. Rüzgarla beraber, yapıların eskiliği göz önüne alındığında çoluğa çocuğa yedirdiğimiz o açıkta satılan tezgah dondurmaları ciddi sorun. Çöp toplama hadisesi konusunda da biraz gevşek davranıldı mı işin içinden çıkılmaz oluyor. Çeşme ve yöresinde yaz aylarında nüfusun birden bire patladığı düşünülürse, galiba ek önlemleri daha aktif kullanmak gerekiyor.
Şeşbeş Alaçatı’nun ruhunu kavramış
Alaçatı mekanlarının geneli hayatına yıllardır devam ediyor. Kimi isim değiştirmiş ama yenileri de boy göstermeye başlamış. Bunlardan en dikkat çekeni Şeşbeş Alaçatı. Mekan Hacımemiş Mahallesi’nde. Son derece nezih bir yere konumlanmış. Her geçen gün artan kalabalık cadde ve sokaklardan kendini sıyırması büyük başarı. Bahçesi bir harika. Ana binayla beraber tam 16 günde hazır etmişler burayı. Gerçekten bravo. Nostalji ve modern eğlence anlayışı dünya lezzetleri ile bir arada sunuluyor desem anlayan anlayacaktır. Arkasındaki isimler son derece tanıdık. İstanbul gece alemine yön veren bir dönemin efsanesi Şamdan’la adı özdeşleşen, bilenlerin çok iyi bildiği Selma Şeşbeş ve on parmağından on marifet fışkıran eski Türkiye Güzellerinden kardeşi Leyla Şeşbeş. Leyla Hanım’ın mutfak becerisinin üzerine hiçbir söz söyleyemem. Tek kelimeyle muhteşem. Bunu birbirinden orijinal yemekleri ağzınızda şenlendirirken daha iyi anlıyorsunuz. Zaten on beş günde bir menü kısmen değişiyor. O nedenle her gidişte apayrı lezzetlerle karşılaşmanız olası. Fırat Tunçbaş da DJ kabininde harikalar yaratıyor. Yemek bitiminde insanı coşturan müzikleri insana çok iyi geliyor. Kurucu ortak İbrahim Bozbey ‘in sektör içinde yaptıklarını duydukça ağzım açık kaldı desem yeridir. İstanbul’da birçok büyük organizasyona imzasını atan Feteme Media Group Alaçatı’ya farklı bir değer katacak, bu aşikar.
Küba’dan şarkıcı, Mykonos’tan DJ geliyor
Deneyimlerinden yola çıkarak söylüyorum ki ‘kalite’ mottosuyla yola çıkan Şeşbeş Alaçatı, bu yazın en popüler mekanlarından biri olacak. Şeşbeş Alaçatı’nın mönüsünde yer alan Sütlü balık, trüf mantarlı parmesanlı deniz börülcesi, avokado köftesi, kuzu tandır benim denemenizi isteyeceğim tatlardan. Ha bu arada her salı sushi menüsünde yer alan ördek tandır da fazlaca tüketilecek bence. Latin, disco, funk ve Türkçe müziklerden oluşan geniş repertuarı yanı sıra her cuma Amerikalı sanatçı Danna Leese’nin disco konseptli canlı performansı dikkat çekici. Öte yandan 25 Temmuz gecesi yani yarın Kübalı Solanch De La Rosa da Şeşbeş’te sahne alacak. Ağustos ayında Mykonos’un popüler DJ’i Vasilis Koutonias da Alaçatı Şeşbeş’te olacak. Yazalım bunu bir kenara.
Kemalpaşa’nın kalabalığına İnsula arası
Kemalpaşa Caddesi’nin yapısı yıllar içinde değişti. Bildiğimiz Alaçatı’nın özelliği kabuğunu değiştirdi iyi mi oldu kötü mü oldu bilemem ama son derece kalabalıklaştı burası. Kimi mekanların ruhu hala korunurken, kimi farklılaştı. E bu da çok doğal. Tarihi bir konakta hayat bulmuş Insula Hotel girişindeki Veria Restaurant 'taki yemek ve canlı müzik performansları dikkat çekici. Yerel ve uluslararası lezzetler zaten burada. Kahvaltıda da ev yapımı ekmeklerin ve yöresel reçel çeşitlerinin en güzelini tadabiliyorsunuz. Alaçatı’nın tam kalbinde olmanız büyük avantaj aslında. Yaz-kış açık olması da gayet güzel. Çünkü kış aylarında buraların tadı inanılmaz. Murat Boz’un back vokali Begüm Obiz’i dinleme fırsatı buldum ki tam anlamıyla parmak ısırtan bir performanstı. Sanıyorum kendi başına uçmaya karar verdiği an memleket bu ismi epey bir duracak. Cumartesi gecesi dinlediğim Caner Kızıl da son dönemin popüler sanatçıları arasında yer alıyor. Sahne hakimiyeti, duruşu şahane. Insula’nın böylesi yeteneklere destek çıkması, şans vermesi önemli. Zaten gelen kalabalıktan anlıyorsunuz ne kadar sevildiklerini. Ha bu arada işin deniz tarafı da var tabii. Momo Beach ve Zio Beach de Alaçatı’nın yükselen kaliteli değerlerinden. Buralara dair gözlemlerimi de daha sonra ki yazımda paylaşacağım.
Alaçatı dolu dizgin
Alaçatı’da mekanınız olacaksa mottonuz kalite olmalı.
Zira burayı tatil için seçen kitlenin damak zevkinden tatil anlayışına kadar her beğenisinin ardında mütevazı bir kalite anlayışı yatıyor. An itibariyle Alaçatı tam gaz yazık keyfini çıkarmakta. Akşamı, gecesi ayrı bir telaş. Sabahı, öğlesi apayrı bir telaş. Happy hour partileri de cabası. Dur yok, durak yok. Tam gaz tatil, eğlence ve iyi yemek söz konusuysa Alaçatı ve çevresinin ayrı bir yeri var memlekette. Hafta sonu Kemalpaşa’nın, Hacımemiş’in, beachlerin, sofraların nabzını tuttum yine. Daha önce ki gelişimde sanırım seçim ve sınavların etkisiyle vites atamayan mekanlar şimdi tam anlamıyla dört çarpı dört yollarda. Sadece tatil için değil, türlü eğlenmenin de mekanı olduğu için her kafadan insanı bulmak mümkün buralarda. Benim dikkatimi çeken birkaç gelişmeden biri bu dondurma hadisesi. Tamam sokak başı dondurmacı var ama ya o seyyarlar ? Yapı itibariyle tozlu bir yer Alaçatı içi özellikle. Rüzgarla beraber, yapıların eskiliği göz önüne alındığında çoluğa çocuğa yedirdiğimiz o açıkta satılan tezgah dondurmaları ciddi sorun. Çöp toplama hadisesi konusunda da biraz gevşek davranıldı mı işin içinden çıkılmaz oluyor. Çeşme ve yöresinde yaz aylarında nüfusun birden bire patladığı düşünülürse, galiba ek önlemleri daha aktif kullanmak gerekiyor.
Şeşbeş Alaçatı’nun ruhunu kavramış
Alaçatı mekanlarının geneli hayatına yıllardır devam ediyor. Kimi isim değiştirmiş ama yenileri de boy göstermeye başlamış. Bunlardan en dikkat çekeni Şeşbeş Alaçatı. Mekan Hacımemiş Mahallesi’nde. Son derece nezih bir yere konumlanmış. Her geçen gün artan kalabalık cadde ve sokaklardan kendini sıyırması büyük başarı. Bahçesi bir harika. Ana binayla beraber tam 16 günde hazır etmişler burayı. Gerçekten bravo. Nostalji ve modern eğlence anlayışı dünya lezzetleri ile bir arada sunuluyor desem anlayan anlayacaktır. Arkasındaki isimler son derece tanıdık. İstanbul gece alemine yön veren bir dönemin efsanesi Şamdan’la adı özdeşleşen, bilenlerin çok iyi bildiği Selma Şeşbeş ve on parmağından on marifet fışkıran eski Türkiye Güzellerinden kardeşi Leyla Şeşbeş. Leyla Hanım’ın mutfak becerisinin üzerine hiçbir söz söyleyemem. Tek kelimeyle muhteşem. Bunu birbirinden orijinal yemekleri ağzınızda şenlendirirken daha iyi anlıyorsunuz. Zaten on beş günde bir menü kısmen değişiyor. O nedenle her gidişte apayrı lezzetlerle karşılaşmanız olası. Fırat Tunçbaş da DJ kabininde harikalar yaratıyor. Yemek bitiminde insanı coşturan müzikleri insana çok iyi geliyor. Kurucu ortak İbrahim Bozbey ‘in sektör içinde yaptıklarını duydukça ağzım açık kaldı desem yeridir. İstanbul’da birçok büyük organizasyona imzasını atan Feteme Media Group Alaçatı’ya farklı bir değer katacak, bu aşikar.
Küba’dan şarkıcı, Mykonos’tan DJ geliyor
Deneyimlerinden yola çıkarak söylüyorum ki ‘kalite’ mottosuyla yola çıkan Şeşbeş Alaçatı, bu yazın en popüler mekanlarından biri olacak. Şeşbeş Alaçatı’nın mönüsünde yer alan Sütlü balık, trüf mantarlı parmesanlı deniz börülcesi, avokado köftesi, kuzu tandır benim denemenizi isteyeceğim tatlardan. Ha bu arada her salı sushi menüsünde yer alan ördek tandır da fazlaca tüketilecek bence. Latin, disco, funk ve Türkçe müziklerden oluşan geniş repertuarı yanı sıra her cuma Amerikalı sanatçı Danna Leese’nin disco konseptli canlı performansı dikkat çekici. Öte yandan 25 Temmuz gecesi yani yarın Kübalı Solanch De La Rosa da Şeşbeş’te sahne alacak. Ağustos ayında Mykonos’un popüler DJ’i Vasilis Koutonias da Alaçatı Şeşbeş’te olacak. Yazalım bunu bir kenara.
Kemalpaşa’nın kalabalığına İnsula arası
Kemalpaşa Caddesi’nin yapısı yıllar içinde değişti. Bildiğimiz Alaçatı’nın özelliği kabuğunu değiştirdi iyi mi oldu kötü mü oldu bilemem ama son derece kalabalıklaştı burası. Kimi mekanların ruhu hala korunurken, kimi farklılaştı. E bu da çok doğal. Tarihi bir konakta hayat bulmuş Insula Hotel girişindeki Veria Restaurant 'taki yemek ve canlı müzik performansları dikkat çekici. Yerel ve uluslararası lezzetler zaten burada. Kahvaltıda da ev yapımı ekmeklerin ve yöresel reçel çeşitlerinin en güzelini tadabiliyorsunuz. Alaçatı’nın tam kalbinde olmanız büyük avantaj aslında. Yaz-kış açık olması da gayet güzel. Çünkü kış aylarında buraların tadı inanılmaz. Murat Boz’un back vokali Begüm Obiz’i dinleme fırsatı buldum ki tam anlamıyla parmak ısırtan bir performanstı. Sanıyorum kendi başına uçmaya karar verdiği an memleket bu ismi epey bir duracak. Cumartesi gecesi dinlediğim Caner Kızıl da son dönemin popüler sanatçıları arasında yer alıyor. Sahne hakimiyeti, duruşu şahane. Insula’nın böylesi yeteneklere destek çıkması, şans vermesi önemli. Zaten gelen kalabalıktan anlıyorsunuz ne kadar sevildiklerini. Ha bu arada işin deniz tarafı da var tabii. Momo Beach ve Zio Beach de Alaçatı’nın yükselen kaliteli değerlerinden. Buralara dair gözlemlerimi de daha sonra ki yazımda paylaşacağım.