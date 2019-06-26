Akdeniz, Beydağları, Caz üçgeninde Antalya

Turizm sadece deniz, kum, güneş değil elbette.
Hele ki memleketinize gelen turist nitelik açısından bir adım öne çıkıyorsa sizin müziğinizle de, tarihinizle de, kültürünüzle de ilgilenir. O nedenle her açıdan doyurucu olması gerekiyor tatil sürecinin. Antalya ağırladığı yabancı turist açısından rekor üstüne rekor kırmakta. Hele ki şu ortamda can suyu niteliği taşımakta malumunuz. İşte bu gelen turistlerle duygusal bir bağ kurabilmek, onları kalıcı misafir haline getirebilmek son derece önemli. Bu noktada yapılan organizasyonlar, festivaller bir hayli önemli. Mesela bu söylediklerime en güzel örnek, Antalya Akra Caz Festivali. Bu festivalde, caz müziğin dünyaca ünlü isimleri Antalya’da sanatseverlerle buluşuyor. Yerli ve yabancı turistin ve elbetteki Antalyalılar’ın da ilgisi bir hayli fazla bu konserlere. Modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazesi de olunca mönü de katılımda fazla oluyor doğal olarak.
ANTALYA’DA MOLİNA, SAY VE BRİDGEWATER RÜZGARI
Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels ‘in bahçesinde gerçekleşen festivale geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren, büyüleyici sesiyle dikkat çeken İspanyol sanatçı Monica Molina damgasını vurdu diyebilirim. Öte yandan yine kendine has müzikal yorumunun yanı sıra, hem solo hem de sahnedeki diğer enstrümanlarla birlikte yaptığı harika doğaçlamalarıyla öne çıkan Kübalı Caz piyanisti Roberto Fonseca de “Havana Gecesi” ile festivali uçurdukça uçurdu. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say bu gece Truva Sonatı ve İzmir Süiti ile Akra Caz Sahnesi’nde yerini alıyor. Cuma akşamı Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, harikulade müzisyenlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası’yla beraber sahnede olacak. Festivalin kapanışı Cumartesi akşamı olacak. Son gece, dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen 1997’de “En iyi caz vokal performansı” ve 2010’da “En iyi caz vokal albümü” dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater sahnedeki yerini alacak. Bridgewater’a Türkiye’nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band’in eşlik edeceğini söylemek de fayda var. Zira onlar da hayli iyi. Bu arada festival, müzikal şölenin yanı sıra son gün Türkiye’nin caz haritasının ele alınacağı Jazz Talks 'a da ev sahipliği yapıyor.
İSTANBUL’DA AÇIK HAVA SİNEMASINA NE DERSİNİZ?
Bu sıcacık yaz gecelerinde İstanbul’un güzelliğine güzellik katan nedir diye bir soru sorsanız, cevabım, giderek çoğalan yaz sinemaları olur. Bir yaz klasiği haline gelen TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ile Yapı Kredi bomontiada’da başladı. Bu yılki etkinliğin en önemli özelliği, ‘Hayal Ortağım’ uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engellilere de açık havada film keyfini yaşatıyor olması. Alkışlanacak bir
durum yani. Turkcell’in dijital televizyon platformu olan TV+’ın düzenlediği ‘Açık Havada Başka Sinema Günleri’ geçtiğimiz günlerde start aldı. 18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak. Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, bu özelliğin TV+’a da geleceğini anlatırken, festivalin kalitesine de özellikle vurgu yapması ve sinemaya da yapılacak yatırımın gizli bir müjdesi aynı zamanda. Bu açıdan son derece mühim bir hadise. Bu arada Japon filmi Shoplifters ve Kefernahum’a gösterilen ilgi de beni bir hayli şaşırttı açıkçası. TV+ Açıkhava Sinema Günleri kapsamında bu akşam The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah) filminin olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Akdeniz, Beydağları, Caz üçgeninde Antalya
Turizm sadece deniz, kum, güneş değil elbette.
Hele ki memleketinize gelen turist nitelik açısından bir adım öne çıkıyorsa sizin müziğinizle de, tarihinizle de, kültürünüzle de ilgilenir. O nedenle her açıdan doyurucu olması gerekiyor tatil sürecinin. Antalya ağırladığı yabancı turist açısından rekor üstüne rekor kırmakta. Hele ki şu ortamda can suyu niteliği taşımakta malumunuz. İşte bu gelen turistlerle duygusal bir bağ kurabilmek, onları kalıcı misafir haline getirebilmek son derece önemli. Bu noktada yapılan organizasyonlar, festivaller bir hayli önemli. Mesela bu söylediklerime en güzel örnek, Antalya Akra Caz Festivali. Bu festivalde, caz müziğin dünyaca ünlü isimleri Antalya’da sanatseverlerle buluşuyor. Yerli ve yabancı turistin ve elbetteki Antalyalılar’ın da ilgisi bir hayli fazla bu konserlere. Modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazesi de olunca mönü de katılımda fazla oluyor doğal olarak.
ANTALYA’DA MOLİNA, SAY VE BRİDGEWATER RÜZGARI
Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels ‘in bahçesinde gerçekleşen festivale geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren, büyüleyici sesiyle dikkat çeken İspanyol sanatçı Monica Molina damgasını vurdu diyebilirim. Öte yandan yine kendine has müzikal yorumunun yanı sıra, hem solo hem de sahnedeki diğer enstrümanlarla birlikte yaptığı harika doğaçlamalarıyla öne çıkan Kübalı Caz piyanisti Roberto Fonseca de “Havana Gecesi” ile festivali uçurdukça uçurdu. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say bu gece Truva Sonatı ve İzmir Süiti ile Akra Caz Sahnesi’nde yerini alıyor. Cuma akşamı Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, harikulade müzisyenlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası’yla beraber sahnede olacak. Festivalin kapanışı Cumartesi akşamı olacak. Son gece, dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen 1997’de “En iyi caz vokal performansı” ve 2010’da “En iyi caz vokal albümü” dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater sahnedeki yerini alacak. Bridgewater’a Türkiye’nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band’in eşlik edeceğini söylemek de fayda var. Zira onlar da hayli iyi. Bu arada festival, müzikal şölenin yanı sıra son gün Türkiye’nin caz haritasının ele alınacağı Jazz Talks 'a da ev sahipliği yapıyor.
İSTANBUL’DA AÇIK HAVA SİNEMASINA NE DERSİNİZ?
Bu sıcacık yaz gecelerinde İstanbul’un güzelliğine güzellik katan nedir diye bir soru sorsanız, cevabım, giderek çoğalan yaz sinemaları olur. Bir yaz klasiği haline gelen TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ile Yapı Kredi bomontiada’da başladı. Bu yılki etkinliğin en önemli özelliği, ‘Hayal Ortağım’ uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engellilere de açık havada film keyfini yaşatıyor olması. Alkışlanacak bir
durum yani. Turkcell’in dijital televizyon platformu olan TV+’ın düzenlediği ‘Açık Havada Başka Sinema Günleri’ geçtiğimiz günlerde start aldı. 18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak. Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, bu özelliğin TV+’a da geleceğini anlatırken, festivalin kalitesine de özellikle vurgu yapması ve sinemaya da yapılacak yatırımın gizli bir müjdesi aynı zamanda. Bu açıdan son derece mühim bir hadise. Bu arada Japon filmi Shoplifters ve Kefernahum’a gösterilen ilgi de beni bir hayli şaşırttı açıkçası. TV+ Açıkhava Sinema Günleri kapsamında bu akşam The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah) filminin olduğunu hatırlatmakta fayda var.