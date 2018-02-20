“Ajda Pekkan by Zeynep Kartal” Londra’yı büyüledi

Londra Moda Haftası için hafta sonu İngiltere’nin çekici başkenti Londra’daydım. Hava muhteşem, kent cıvıl cıvıldı. Tam bir çekim merkezi burası. Sadece İngiltere’nin, Avrupa’nın değil dünyanın en ünlü çekim merkezi. Sinatra’nın belleklere yerleşen, Kander-Ebb bestesi efsanevi “New York, New York” şarkısında söylediği, ‘burada başarabilirsem her yerde başaracağım’ dizesi, artık Londra için de geçerli bana kalırsa. Burası da hiç uyumayan o büyülü ama sert şehirlerden. Yaşamak, ayakta kalmak gerçekten çok zor. Meziyet, yetenek, çok çalışmak ve bir de tabii ki şans gerektiriyor. Ve bu metropolde çalışıp, çabalayıp, başarmak için ter döken Türkiye’den gelip yerleşmiş çok fazla vatandaşımız da bulunuyor.

LADY GAGA’DAN COLEEN ROONEY’E

Modacı, tasarımcı Zeynep Kartal işte o başaran şahane insanlardan. Üstelik kibirli İngiltere’de, Londra’da. Ciddi bir dünya markası Zeynep. Tam anlamıyla milli ve yerli. Çalıştığı insanlarsa global, dünyanın zirvesindeki tipler. Lady Gaga, Cheryl Cole, Emma Miller, Tess Daly, Rebecca Adlington, Amanda Holden, Michelle Keegan, Coleen Rooney desem mesela… Yaptıklarını, başardıklarını gördükçe gurur duymamamız imkansız. Bu köşeden seni çok kutladım ama bir kez daha kutlamak istiyorum. Sağol varol Zeynep.

AJDA PEKKAN, DEFİLEDE DE ‘SÜPER STAR’DI

Londra’nın orta yeri Covent Garden’dayım. Freemasons’ Hall önünde. Kapısında muazzam bir kalabalık var. Moda tutkunları, bloogerlar, moda yazarları. Kızlı - erkekli son derece dikkat çekici tipleri görürüz ya caddede, sokakta hah işte o tiplerden anlayacağınız. Starlara tasarladığı kıyafetlerle adını duyuran ve yurtdışında birçok kez ödüle layık görülen dünyaca ünlü moda tasarımcısı Zeynep Kartal ve Türkiye’nin süper starı Ajda Pekkan’ın kafa kafaya verip hazırladıkları koleksiyon hafta sonu Londra Moda Haftası’nda görücüye çıktı. Ajda Pekkan için hazırlanan 25 parçalık özel koleksiyon çok da beğenildi. Medyanın ilgisinin son derece yoğun olması dikkat çekiciydi zira ünlü yıldız Lindsday Lohan da defileyi izlemeye gelenler arasında yer aldı. Ha bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'nin tek Süperstar 'ı olmasından ilham alınarak tasarlanan parlak yıldızlarla işlemeli, straplez ve transparan elbisesiyle sergilediği kusursuz fiziği ve şıklığıyla Ajda Pekkan – moda tabirle - adeta modellere taş çıkardı. Belirtmeden geçmeyeyim. Ayrıca defile sonunda 'Yakar Geçerim' şarkısını seslendirmesi büyük bir sürpriz oldu ki, salon alkışlardan yankılandıkça yankılandı.

“KALDIĞIMIZ YERDEN / ELBİSE-İ OSMANİYYE”

Zeynep Kartal’ın Manchester ve Londra’da verdiği mücadele ve sonra aldığı galibiyet çok ama çok önemli. Hem kendisi, hem de Anadolu insanı için. Çektiği zorlukları dinlemek gerek; “Bugüne kadar yaptığım tüm işlerde, İngiltere’de yaşayan bir Türk olarak önceliğim hep ülkem oldu. Ben ülkemi dünyaya anlatma misyonuyla; İngiltere Parlamentosu’nda defile yapmaktan tutun da İstanbul gravürleri sergisi yapmaya kadar, her fırsatta bu bilinçle hareket ettim. Yurtdışında yaşayan bir Türk olarak Ajda Pekkan'ın Türkiye sınırlarını ne kadar aşmış olduğunu da gayet iyi biliyorum. Türkiye’nin değerlerini, bize özgü olanı, yerli ve milli olanı temsil ediyor. Ajda Pekkan, güzelliği, enerjisi, profesyonel kariyerindeki başarısı ve her zaman trendleri belirleyen moda stili ile tartışmasız bir stil ikonu. Türkiye'nin Süper Starı Ajda Pekkan ile birlikte Londra'da böyle bir defileye imza atmaktan büyük kıvanç duyuyorum.’ Ne söylenebilir ki bu sözün üstüne. Bu arada defile öncesinde Özgül Holding sahibi Ömer Faruk Özgül ve eşi Züleyha Özgül'ün katkılarıyla sergilenen, kuratörlüğünü Hasan Mert Kaya’nın yaptığı “Kaldığımız Yerden / Elbise-i Osmaniyye” sergisinde, Osmanlı'nın farklı din ve köklere mensup halkları kucaklayıcı yapısı vurgulanmış olması da gurur vericiydi. Bu arada Londra Büyükelçisi Sn. Abdurrahman Bilgiç ve zarif eşinin verdiği özel resepsiyon da dillere destandı. Memleketimizi böylesi şahane insanların temsil etmesi gurur üstüne gurur yaşattı bizlere.

AJDA PEKKAN’IN KOLEKSİYONU ÜZERİNE

Dediğim gibi, 25 özel parçadan oluşan "Ajda Pekkan by Zeynep Kartal" 2018-19 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, kadınların şık ve sofistike tarzına farklı bir yorum getiriyor. Koleksiyonda; kadife, ipek, dantel, payet kumaşlarla tasarlanan zarif ve feminen formlu maxi ve mini elbiseler, ihtişamı yansıtan İspanyol kollu ceketler ve fit kesimli pantolonlar dikkatleri çekiyor. Eleganlığın ve rahatlığın lüksle bütünleştiği ikonik modeller, stilinden ödün vermeyen güçlü ve özgür ruhlu kadınları markajına alıyor.

DAVID BECKHAM DA ZEYNEP KARTAL’I TERCİH ETMİŞ

İngiliz futbolcu David Beckham, situs ambiguus hastalığıyla mücadele eden 19 yaşındaki Kirsty Howard için düzenlediği defilede de sadece Türk tasarımcı Zeynep Kartal’ı tercih etti. Ünlü modacı zaten, Cannes Film Festivali'nde ilk Türk defilesi düzenlemiş olan tasarımcı olarak da biliniyor. Bunun yanısıra sosyal sorumluluk adına en çok defile düzenleyen tasarımcı olarak da biliniyor. Kartal, Londra’da; 15 Temmuz, Suriyeli Çocuklar, Kanser Vakfı için özel yardım defileleri düzenledi. 2017’de Almanya’da düzenlenen Avrupa Başarı Ödüllerinde de ‘Yılın En İyi Tasarımcısı’ ödülüne layık görüldü. Türkiyemiz’i bütün kalbiyle, yüreğiyle, becerisi, aklıyla dünya arenasında temsil eden bu şahane insanı desteklemeyelim de ne yapalım?