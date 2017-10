29 Ekim’de, Alaçatı’da, Cumhuriyet Koşusu’nda!

Cumhuriyet Bayramı yurdun her yerinde şahane bir şekilde kutlandı.

Bu yıl çok daha coşkuluydu memleket. Bir de harikulade bir gelenek başladı farkında mısınız? Sadece kentlerimizde değil mesela Köyceğiz – Dalyan’da, Gelibolu’da, Çeşme-Alaçatı’da ‘Cumhuriyet Koşuları’ düzenlendi. Ve bu koşular her yıl düzenlenmeye başladı ki özellikle genç kardeşlerimin ilgisi hayli büyük. Ben de bu koşuların ‘Run of Legends’ adı verilen Alaçatı ayağına katıldım. TED İzmir Koleji’nin ön ayak olduğu bu koşuda, 7 bin metrelik parkurda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte Alaçatı sokaklarında koşarak kutladık desem yeridir. Yurdun dört bir yanından gelen Cumhuriyet gönüllüleriyle Alaçatı’nın tertemiz, mis gibi havasında şarkılarla, marşlarla, bir olarak, birlik olarak hep beraber adımlarımızı attık. Gerçekten son derece onur verici bir hadiseydi. Özellikle İzmirimiz’in, Çeşmemiz’in, Urlamız’ın Atatürk ve Cumhuriyet söz konusu olduğunda duyarlılığını, titizlenmesini bilmeyenimiz yoktur. Çoluk çocuk 7’den 77’ye bu duyarlılığın devam ettiğini ve edeceğini görmek büyük mutluluk gerçekten. Akademik olarak donanımlı, bilim, yabancı dil, spor, kültür ve sanat alanlarında başarılı cumhuriyet çocukları yetiştiren okul ve aileler oldukça Türkiye Cumhuriyeti her daim sağlam kalacaktır. Çünkü temel çok sağlam. Bravo İzmir, bravo Alaçatı.

AYLA ALGAN VE GARO MAFYAN BİR ARADA!





Alaçatı’daki 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda iki emektar ve sembol isim dikkatimi çekti. İlki yaşamını tiyatroya, sahne sanatlarına adamış, yüzlerce oyuncu yetiştiren asla ve kat’a durmayıp Anadolu’nun tozlu topraklarında da Avrupa’nın yüksek burjuvazi kokan salonlarında da oyunlar sergileyen bir isim, çok değerli Ayla Algan ile müziğimizin kilometre taşlarından, bir çok sanatçının var olmasına katkıda bulunmuş, eserleriyle müziğimizi çağdaşlaştırmış efsane müzik adamı Garo Mafyan. Çünkü bu iki şahane insan, iki pırlantamız, iki Cumhuriyet değeri sanatçımız Urla’da konuşlanmış TED İzmir Koleji’nin Sanat Akademisi’ni yönetiyorlar. Garo Mafyan Sanat Akademisi Genel Koordinatörü ve Müzik Direktörü, Ayla Algan da Sanat Akademisi Yaratıcı Drama ve Tiyatro Koordinatörü. Düşünsenize burada eğitim gören çocuklarımız bu iki efsanenin önderliğinde birebir eğitim alıp, yaşamlarına sanatı en usta şekilde katıyorlar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ veciz sözünün ışığında doğru alanda, yeteneklerine göre şahane çocuklar yetiştiriyorlar. Hatta öyle ki mesela Garo Mafyan torunu müziğe yetenekli değil diye dede kıyağı çekmeyip, drama bölümüne yönlendirmiş. Böylesine doğru ve dürüst bir eğitim olgusunun tüm yurtta yayıldığını düşünsenize. Memleket uçar gider vallahi! Bu vesileyle memleketin önder iş insanlarından Murat Çeçen ve beraber çalıştıkları yılların siyaset ve fikir insanı Mehmet Ali Bayar ‘a bir selam göndermek gerek ve şart. Çünkü eğitim alanındaki yatırımları gerçekten ve tamanlamıyla tüm yatırımcılara örnek olacak cinsten. Şunu unutmayalım ki bu dünyada hayvanı doğa, insanı kültür koruyor. Pek tabii ki çocuklarımızın gözünü açtığı ve büyüdüğü aile ortamının da pozitif yapısı büyük önem taşıyor.

SONBAHAR’DA ALAÇATI

Bu arada Alaçatı’nın sonbahar güneşinde bambaşka bir güzellikte olduğunu da söylememek olmaz. Mekanların bir çoğu açık ve hayli dolu. Restaurantlar, kafeler, gece mekanları hem İzmir’den hem İstanbul’dan hem de çevreden gelen konukları ağırlıyor. Özellikle o sonbahar güneşinde Hacı Memiş’in, Kemalpaşa’nın trend mekanlarını mesken tuttunuz mu sabahtan akşama saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Son derece hareketli, son derece aydınlık yüzler burada çünkü. Tabi bu arada Alaçatı’nın o şahane rüzgarını da unutmamak gerek. O da her daim kendini hissettiriyor. Özellikle İstanbul’un stresli havasından kaçıp hem Alaçatı sokaklarıyla, hem sonbahar güneşinin güzelliğiyle flörtleşmek ruhunuza çok ama çok iyi gelecektir. Zeytin Konak, İki Kapı, Kapari, Asma Yaprağı ve Köşe Kahve sonbahar Alaçatısı’nın favorileridir ona göre.