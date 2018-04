…Ve nihayet “NİSAN’DA ADANA’DA” yız!

Memleketin kısa zamanda kökleşmiş bir festivali, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı. Her yıl iple çekilen karnaval tadında bir festivalden söz açıyorum.

Olur mu öyle şey demeyin. Aynen oluyor vallahi. Nisan’ın ilk günleri Adanamız’ın dört bir yanı muhteşem kokularla, bölge insanıyla dolup taşıyor adeta. Her yıl kendisini yenileyen, güzelleştiren, kabına sığmayan bir festival bu. Halk sevince, halk benimseyince, sahiplenince bak neler oluyor. Şimdi Adana’yı daha da markalaştıran, yörenin en cazip kenti seviyesine gayet karizmatik bir şekilde getiren, ligini birkaç tık yukarı çıkartan şahane ötesi bir etkinlik bu zira.

KARNAVAL GİBİ KARNAVAL





Bu yıl 6.sı düzenlenen karnaval programında yok yok. Karnaval sokaklarında dolaşmadan, gondolla Seyhan Nehri’nde gezintiye kadar kostüm tasarım yarışmasından muhteşem konserlere kadar her şey var bu karnavalda. Kent dolup taştıkça esnafın yüzü gülüyor, çocukların hatıralarında unutamayacakları izler kalacak. Üzgün, üzüntülü ve hatta kimi zaman kaygılı geçen günlerimize güneş doğacak, moral olacak, baharın gelişinin farkına varacağız. Aslında her kent, her ilçe, kasaba böylesi önemli ve özel günler düzenleyerek yöre ahalisini, mahalle sakinlerini bir araya getirmeli, kaynaştırmalı. O açıdan da Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yegane bir örnek.

HER ANI DOLU DOLU BİR KARNAVAL





Cumartesi günü düzenlenecek kortej zaten caddelere, sokaklara dökülen Adanalılar’ı sanatçılarla, sporcularla, tanınmış simalarla biraraya getirecek. Başlama saati 17.30. Sonrasında da şahane bir Kıraç konseri olacak. Pazar sabahı 9’da ise 10 km’lik Halk Koşusu start alıyor. Nerede ? Merkez Park’ta. Yenecek kebaplar en azından bu koşu ile eritilebilir. Saat 11’de başlayacak olan Portakallı Lezzetler Yarışması da ilgi çekebilir. Mekan : Park Zirve Onbaşılar Kebap. Ona göre. Bu arada saat 15’teki kostümlü koşuyu da kaçırmamak gerek zira kim, hangi kostümle yarışmaya katılacak bilmiyorum ama görüntüler çok renkli olacaktır eminim. Saat 16 ‘daki, 7 bin kişi ile toplu gitar çalma rekor denemesi de harika olacaktır eminim. Kesinlikle rekor kırılacaktır ama benim merak ettiğim hangi şarkı çalınacak. Onu da Adana ‘ya gidince öğreneceğim. Akşam 20’de ise Yeşiloba Hipodromu’nda koşulacak TJK Portakal Çiçeği Koşusu Yarışı’na kalabilir miyim bilemiyorum ama Adanalılar kesin ilgi göstereceklerdir. Eminim. Ha bu akşam ki açılış konseri de Kostüm Tasarım Yarışması Defilesi sonrasında Ayşegül Aldinç tarafından verilecek. Uzun zamandır sahnede kendisini izlemeyen bendeniz için şahane olacak.

ADANALI’NIN ALİ HAYDAR BOZKURT’U VAR!





Bu arada yıllardır düzenlenen defilelerin moda direktörü iğneden ipliğe herşeyi ile çok yakından ilgilenen ünlü modacı Ümit Temürçin’e de helal olsun demek gerekiyor. Kendisi ve ekibi canla başla bu festivale hazırlandılar çünkü. Adana Valiliği, Büyükşehir ve Seyhan Belediyeleri’ne müteşekkiriz ve elbette ki en önemli isim Ali Haydar Bozkurt. Aynı zamanda Toyota Türkiye CEO’su. Ali Haydar Bey festivalin olmasında, oluşmasında, büyüyüp, gelişmesindeki en önemli sima ve itici güç.

O olmazdı inanın bana Adana’da böylesi bir karnaval, böylesi bir festival olmazdı. Ha olurdu karnaval denilen bir şey belki ama böylesi uluslararası düzeyde, saygın olmaz; kendi bölgesine, yöreye özgü yerel bir festival olurdu. İşte o yüzden Ali Haydar Bozkurt’a sadece ben değil, yöre insanı ve yöneticileri binlerce kez teşekkür etmeli. ‘Adam gibi Adam’ ya da ‘Toyota gibi Adam’ Ali Haydar Bozkurt’a selam olsun.