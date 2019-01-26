Zincire vurulunca…

Okurumuz Nuray Aktaş şöyle diyor:
“Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi Green White Plaza önü (No 5) her vakit çöplük gibidir. Maalesef çoğu yerde alışık olduğumuz üzücü durumun burada da olması akıl sır erecek gibi değildir! Çünkü, gördüğünüz gibi ilgili adres önünde 5 adet metal çöp konteyneri var. Yani yeterli miktarda.
‘BİR ANLAM VEREMİYORUZ’
Üstelik bu konteynerler, Nilüfer Belediyesi’ne aittir; ancak gelin görün ki konteynerlerin kapakları kalın baklalı zincirlerle kilitli tutulmakta. Vaziyet böyle olunca da zorunlu atışlar baş göstermekte(!) Zincirli çöp konteynerine anlam veremiyoruz. Mağduriyetimizi Nilüfer Belediyesi’ne ihbar ediyoruz.”
AFİYET OLSUN!
Abonemiz Hikmet Gençoğlu özetimle diyor ki: “Sizin mezarlıklardaki ayran ve cantık partilerine yönelik olarak yayımlamış olduğunuz yazınızı okumuştum. O günden sonra bu tür ikramlara karşı bakış açım ve yaklaşımım değişmişti. Teşekkür ediyorum. Buyurun size bir destekte benden gelsin! Geçtiğimiz hafta bir arkadaşımızın babasının defni için Büyükşehir Belediyesi Erdoğan Köy Kent Mezarlığı’na gitmiştim.
BİRİLERİ TOPLAR!
Mezarlıkta defin sonrasında bazı vatandaşlarımızca gülüş, sohbet ve muhabbet eşliğinde yenen cantıkların kağıtlarıyla, ayranların kutuları yerlere atıldı! Sonrası mühim değil! Nasıl olsa biri toplar! Afiyet olsun!”
ŞAŞMAMIŞ ÇÜNKÜ…
Öğretmen Zuhal H. bakınız ne diyor: “BURULAŞ sorumluluğundaki metro istasyonlarında hizmet veren asansörlerin periyodik kontrol çizelgelerine bakıyorum da… (Onlarcası aynı) Her gördüğüm de hayret ve endişeyle izliyorum. Çizelgeler ‘mavi’ etiketli. Yani, ilgili asansörlerin hafif kusurlu olduğunu bildiriliyor.
ARADAN 9 AY GEÇTİ
Okul notu değil ki! Neyin hafifiymiş böyle! Can taşıyor onlar. İlgili denetçiler kusur bildiren karara 25 Nisan 2018 de imza atmış. Sonra da demiş ki: ‘Bu kusur en geç 25 Nisan 2019’da giderilmelidir.’ Aradan geçen dokuz aya rağmen gelen giden olmasın… Şaştım mı? Hayır!”
METRODA CAMA SURAT YASLANIRSA…
Okurumuz Nurgül Soydaşoğlu: “Şikayetime şahit olan fotoğrafımı Kestel hattına çalışan metroda çekmiştim. Tarih 03 Ocak 2019 saat 19.02 ki bu çoktandır böyle. Bakınız lütfen. Işıklı tabela çalışmıyor. Anons yok. Dışarısı da karanlık. Vatandaş hangi istasyonda ineceğini nasıl bilecek? Cama suratımızı yaslayıp, dışarısını izleyip nerede olduğumuzu keşfetmeye çalışmak hoş olmuyor da!” BURULAŞ bu işe ne diyecek bakalım…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Büyükşehir Belediyesi: “Birilerinin Canı Daha Yanmasın başlıklı soruna yönelik olarak (Tarihi Balibey Hanı yanı) ilgili ekiplerimiz derhal müdahale ederek, oluşan aksaklıkları gidermiştir. Ayrıca aynı aksaklığın bir daha olmaması için ilave çalışmalar yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.” Yayımımızla birlikte ‘yapıldı’ bilgisini de tarafıma aktaran Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sn. Ahmet Akhan’a ayrıca teşekkür ediyorum.
Zincire vurulunca…
Okurumuz Nuray Aktaş şöyle diyor:
“Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi Green White Plaza önü (No 5) her vakit çöplük gibidir. Maalesef çoğu yerde alışık olduğumuz üzücü durumun burada da olması akıl sır erecek gibi değildir! Çünkü, gördüğünüz gibi ilgili adres önünde 5 adet metal çöp konteyneri var. Yani yeterli miktarda.
‘BİR ANLAM VEREMİYORUZ’
Üstelik bu konteynerler, Nilüfer Belediyesi’ne aittir; ancak gelin görün ki konteynerlerin kapakları kalın baklalı zincirlerle kilitli tutulmakta. Vaziyet böyle olunca da zorunlu atışlar baş göstermekte(!) Zincirli çöp konteynerine anlam veremiyoruz. Mağduriyetimizi Nilüfer Belediyesi’ne ihbar ediyoruz.”
AFİYET OLSUN!
Abonemiz Hikmet Gençoğlu özetimle diyor ki: “Sizin mezarlıklardaki ayran ve cantık partilerine yönelik olarak yayımlamış olduğunuz yazınızı okumuştum. O günden sonra bu tür ikramlara karşı bakış açım ve yaklaşımım değişmişti. Teşekkür ediyorum. Buyurun size bir destekte benden gelsin! Geçtiğimiz hafta bir arkadaşımızın babasının defni için Büyükşehir Belediyesi Erdoğan Köy Kent Mezarlığı’na gitmiştim.
BİRİLERİ TOPLAR!
Mezarlıkta defin sonrasında bazı vatandaşlarımızca gülüş, sohbet ve muhabbet eşliğinde yenen cantıkların kağıtlarıyla, ayranların kutuları yerlere atıldı! Sonrası mühim değil! Nasıl olsa biri toplar! Afiyet olsun!”
ŞAŞMAMIŞ ÇÜNKÜ…
Öğretmen Zuhal H. bakınız ne diyor: “BURULAŞ sorumluluğundaki metro istasyonlarında hizmet veren asansörlerin periyodik kontrol çizelgelerine bakıyorum da… (Onlarcası aynı) Her gördüğüm de hayret ve endişeyle izliyorum. Çizelgeler ‘mavi’ etiketli. Yani, ilgili asansörlerin hafif kusurlu olduğunu bildiriliyor.
ARADAN 9 AY GEÇTİ
Okul notu değil ki! Neyin hafifiymiş böyle! Can taşıyor onlar. İlgili denetçiler kusur bildiren karara 25 Nisan 2018 de imza atmış. Sonra da demiş ki: ‘Bu kusur en geç 25 Nisan 2019’da giderilmelidir.’ Aradan geçen dokuz aya rağmen gelen giden olmasın… Şaştım mı? Hayır!”
METRODA CAMA SURAT YASLANIRSA…
Okurumuz Nurgül Soydaşoğlu: “Şikayetime şahit olan fotoğrafımı Kestel hattına çalışan metroda çekmiştim. Tarih 03 Ocak 2019 saat 19.02 ki bu çoktandır böyle. Bakınız lütfen. Işıklı tabela çalışmıyor. Anons yok. Dışarısı da karanlık. Vatandaş hangi istasyonda ineceğini nasıl bilecek? Cama suratımızı yaslayıp, dışarısını izleyip nerede olduğumuzu keşfetmeye çalışmak hoş olmuyor da!” BURULAŞ bu işe ne diyecek bakalım…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Büyükşehir Belediyesi: “Birilerinin Canı Daha Yanmasın başlıklı soruna yönelik olarak (Tarihi Balibey Hanı yanı) ilgili ekiplerimiz derhal müdahale ederek, oluşan aksaklıkları gidermiştir. Ayrıca aynı aksaklığın bir daha olmaması için ilave çalışmalar yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.” Yayımımızla birlikte ‘yapıldı’ bilgisini de tarafıma aktaran Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sn. Ahmet Akhan’a ayrıca teşekkür ediyorum.