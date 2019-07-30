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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Zengin görünmek böyle bir şey...

30 Temmuz 2019

Okurumuz Çetin Kılıç, özetimle: “Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Doğanbey Parkı yenilendi.

Ancak artan malzemeler geriye götürülmedi. Çocuklar da bu malzemeleri kendilerine oyun malzemesi yaptı. Zaten döşenen malzemeler kopuyor. Diyeceğim o ki, hem çocuklara hem büyüklere malzeme çıkacaktı. Yani, bunları neden almazlar ki?” diyor. Zengin olmasak bile zengin görünür olmak çok güzel Sn. Kılıç. Bu konu bana Ömer Seyfettin’in ‘Pembe İncili Kaftan’ hikayesini hatırlattı birden...

 
Zengin görünmek böyle bir şey...VE HÂLÂ ÖYLE DURUYOR...                             

Yüzme Antrenörü Dilara Alkan diyor ki: “Kuralsız hız tutkunlarının adresi olan Çekirge Caddesi bir kazaya daha şahit olmuştu. Sanırım iki ay oldu. Bir sürücü aracıyla Kükürtlü belediye otobüs durağına çarptı. Çok şükür ki olay gece yarısı olduğu için durakta kimsenin olmaması işin sevindirici yanıydı. Çarpma sonrası çöp 

kutusu uçtu. Durağın iskeleti yamuldu. Camı kırıldı. Ve hâlen öyle duruyor. BURULAŞ bunları neden görmüyor?”

 

 

SPOR SAHASI ÇÖPLÜK OLDU

Zengin görünmek böyle bir şey...

Tarih Öğretmeni Halil Kırcı: “Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı İlaçlamaları Osmangazi Şubesi yanındaki spor sahası çöplük oldu. Bu sebepten dolayı sinek istilası oluştu. Bir ricam var. Hazır bu işin erbapları çöplerin yanındayken burayı da ilaçlasınlar lütfen” diyor.

‘BASKET POTASI İSTİYORUZ’

Zengin görünmek böyle bir şey...

İsminin açıklanmasını istemeyen bir okurumuz bakınız ne istiyor: “Bursa’da çocuklarımızın araç trafiğine karşı güvenle oynayabilecekleri ender alanlardan birine sahibiz. Ve bu durumu değerlendirmek için bir çam ağacına pota çakmıştık. Ancak o pota kırıldı. Biliyoruz ki ağaca karşı kötü davrandık. Bu yüzden dolayı üzgünüz ve özür diliyoruz. Çok müsait alana pota ricamız için muhtarımıza da, belediyemize de gittik. Olmayınca böyle bir yola başvurmuştuk. Ve pota kırılınca aklımıza siz geldiniz. Buraya pota istiyoruz. Adresimiz Havuzlupark yanı Gizli Bahçe önü.” Osmangazi Belediyesi’nin dikkatine…

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

SANIRIM BU SON OLACAK

Zengin görünmek böyle bir şey...Geçtiğimiz salı günü ARTIK NE OLUR BU SON OLSUN başlıklı yazımdan sonra (Bursa Şehir Hastanesi bölgesi) belediye otobüs duraklarının önüne ve içine döşenmiş olan görme engelliler yürüme taşlarının (yalan taşları) sökülmesine başlanmış olduğunu gördüm.

Zengin görünmek böyle bir şey... Maddi zararla birlikte, estetik görüntünün bozulmasına ve çevre kirliliğine vesile oldum. Özür dilerim.

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