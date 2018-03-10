Zararımızı kim ödeyecek



“Dünya’nın tanıdığı Fatih, İstanbul’un fethi için yılmamış ve ağaçları adeta demir yapıp üzerinde kaydırdığı gemilerle Dünya tarihindeki en ön önemli zafere imzasını attırmış. 1453 de bu kusursuz çalışma... Ve bakar mısınız bizim Bursa’mıza. Yıl 2018 mevcut sistemi göçertmek için sarf edilen çaba sanmıyorum ki fetih başarısından az olsun! Demirtaş Baraj yolu üzerindeki çalışmalar aylar oldu bitmedi. Çamur deryası, krater çukurları derken, plansız çalışmalara mağlup olduk. Önce Botaş doğalgaz hattı patlatılıyor, sonra Telekom iletişim hatları kopartılıyor. Malum özellikle şirketlerin eli ayağı olan telekomünikasyon sistemimiz göçtü. Milyonlarca lira ziyanlarımız var. Onarım işini hızlandırmak için Telekom’a destek olsun diye iş makinesi kiraladık en sonunda. ‘Bu ülke benim’ mantığıyla yatıp kalkmak, koordineyi sağlamak, sistemli çalışmak bize neden uzak?”

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Bir komşu annemizin yardım ricası doğrultusunda, birlikte TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Çekirge Ek Hizmet Binası’na gittik. Bina yanında yataklar ve yorganları, kesilip yola yatırılan ağaçlar ve yürümemize engel olan daları, bina girişindeki basamakların yanına kurulmuş olan kapanı! Velhasıl var oğlu var. Refakat ettiğim komşu annemizi bıraktıktan yol boyunca çok da sevdiğim Süper Star Ajda Pekkan’ın; “Kimler geldi, kimler geçti” şarkısını söyledim. Yetkilerden hiç birisi de bunları görmesin! Başkaları paylaşsın alın yazımızı. Kaderden kaçış yok! Sanırım en güzeli, sevilmek için karışmamak…

SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA



Tofaş Fabrika Bilgi İşlem Uzmanı Sn. Fatih Talı: “Plansız, disiplinsiz, kontrolsüz ve asla anlayamadığımız işlerin en büyüklerinden olan Yeni Yalova Bulvarı üzerindeki T2 tramvay hattı çalışmalarına ilave olan Beşyol köprü inşaatından bir sahne sunmak isterim. Birilerinin köprüye metrelerce mesafe yükseklikteki ahşap merdiveni yaslamış olduklarını gördüm. Bu yaslanan merdivene de bazı çocukların cambaz misali korkusuzca tırmalarına rast geldim. Onları görünce inanın dehşetle irkildim. Nerden bakarsanız bakın iler tutar bir yanı yok. Diyeceğim o ki; ‘saldım çayıra mevlam kayıra’

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

TEŞEKKÜR EDERİM



‘ORTADA KUYU VAR YANDAN GEÇ’ başlıklı (Fevzi Çakmak Caddesi – Kervasaray Oteli önü) yayımımıza konu olan mutsuzluğumuzun; ilgili alana fidan dikilerek giderilmiş olmasına tanık oldum. İlgililere teşekkür ediyorum.

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HAYIRLISI DİYELİM!





‘ÇOK MU ZOR’ başlıklı yayımımızda (15 Temmuz Demokrasi Meydanı) sivri uçlu riskli tijlere dikkat çekmiştik. Hiçbir önlem alınmadan açıkta bırakılması asla kabul edilmeyecek olan tijlere bir şeyler dikileceğini tahmin etmiştim. Derken, hemen yanı başındaki levha taşıyıcı direğin bağlı olduğu sabit tijlerinden sökülüp bu tijlere bağlanmasını ve söküldüğü için boşa çıkan tijlerin de spiral taş ile kesilmesini anlayamadım gitti… Sanırım çok mu çok zor olan(!) bu işleri de anlayamadan gideceğim. Hayırlısı diyelim!