Hürriyet Bursa yazıyor, sorunlar çözülüyor köşesinde, 240 haftada 2 bin 880 şikayet ve önerileriniz yayımlandı. Bunlardan 2 bin 205 tanesi olumlu sonuçlandı.Böylelikle sayfamızda yer verdiğimiz sorunlarınızın yüzde 76’sının çözülmesi sağlandı.
2 Eylül 2014’ten itibaren hiç ara vermeksizin haftada üç gün olmak üzere yayımlanan ‘Mahallenin Sorunları’ köşemizde siz hemşehrilerimize konuk olduk. Hep birlikte; Büyükşehir’de, Nilüfer’de, Osmangazi’de, Yıldırım’da, Orhaneli’nde, İnegöl’de, Yenişehir’de, Keles’te, Kestel’de, Emniyet Müdürlüğü’nde, zabıta teşkilatlarında, UEDAŞ’ta, BURULAŞ’ta, BUSKİ’de, hastanelerde, okullarda özetle Bursa’da değer bulduk. 720 haftada 2 bin 880 şikayet ve önerileriniz yayımlandı. Bunlardan 2 bin 205 tanesi olumlu sonuçlandı. Sizlerden aldığımız destekle bu sevdamız bir an olsun azalmadı ve azalamayacak. Çünkü bizler Bursa aşığıyız. Çünkü bizler Bursa’mızı çok seviyoruz. Çünkü bizler daha da yaşanası bir Bursa için çalışmak zorundayız ve çalışacağız… ‘Birlikte geçireceğimiz nice 15. yaşlarımıza diyoruz…
YORUM YOK başlığıyla yayımlamış olduğumuz (İhsaniye Mahallesi) sorunların giderildiğini yaptığım kontrolümde gördüm.
DOĞAL RAMPA başlığıyla yayımlamış olduğumuz (İzmir Caddesi Karaman Üst Geçidi önü) doğal rampanın, en doğal haline dönüştürülmüş olduğunu gördüm!
Yüzde 76’sı olumlu sonuçlandı
Hürriyet Bursa yazıyor, sorunlar çözülüyor köşesinde, 240 haftada 2 bin 880 şikayet ve önerileriniz yayımlandı. Bunlardan 2 bin 205 tanesi olumlu sonuçlandı.Böylelikle sayfamızda yer verdiğimiz sorunlarınızın yüzde 76’sının çözülmesi sağlandı.
2 Eylül 2014’ten itibaren hiç ara vermeksizin haftada üç gün olmak üzere yayımlanan ‘Mahallenin Sorunları’ köşemizde siz hemşehrilerimize konuk olduk. Hep birlikte; Büyükşehir’de, Nilüfer’de, Osmangazi’de, Yıldırım’da, Orhaneli’nde, İnegöl’de, Yenişehir’de, Keles’te, Kestel’de, Emniyet Müdürlüğü’nde, zabıta teşkilatlarında, UEDAŞ’ta, BURULAŞ’ta, BUSKİ’de, hastanelerde, okullarda özetle Bursa’da değer bulduk. 720 haftada 2 bin 880 şikayet ve önerileriniz yayımlandı. Bunlardan 2 bin 205 tanesi olumlu sonuçlandı. Sizlerden aldığımız destekle bu sevdamız bir an olsun azalmadı ve azalamayacak. Çünkü bizler Bursa aşığıyız. Çünkü bizler Bursa’mızı çok seviyoruz. Çünkü bizler daha da yaşanası bir Bursa için çalışmak zorundayız ve çalışacağız… ‘Birlikte geçireceğimiz nice 15. yaşlarımıza diyoruz…
YORUM YOK başlığıyla yayımlamış olduğumuz (İhsaniye Mahallesi) sorunların giderildiğini yaptığım kontrolümde gördüm.
DOĞAL RAMPA başlığıyla yayımlamış olduğumuz (İzmir Caddesi Karaman Üst Geçidi önü) doğal rampanın, en doğal haline dönüştürülmüş olduğunu gördüm!