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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Yolun ortasına direk mi dikilir

6 Haziran 2019

İsmini ‘Sorumlu vatandaş’ olarak tarif eden okurumuz özetimle bakınız ne diyor:

Yolun ortasına direk mi dikilir

“Büyükşehir Belediyesi hudutlarında olan; Osmangazi ilçesinin Santral Garaj Mahallesi’nin yerleşim haritasına göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi diye tarif edilen No: 189 önündeki (Etibank Taksi Durağı karşısı) noktaya denk düşen alanda cadde üzerinde bir direk var. Bu direği kaldırtmak için çok uğraştık ama oradaki direği bizden başka gören yok olsa gerek bir türlü derdimizi anlatmayı beceremedik! Fotoğraflar ortada. Siz ne görüyorsunuz? Yol orasına direk mi dikilir hiç!” Yetkililere duyurulur.

ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Yolun ortasına direk mi dikilir

Abonelerimizden Fahri Genç şöyle diyor: Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi, Elmalık Caddesi birçok çıkmaz sokaktan oluşuyor. Labirent gibi. Bu da böyle bir cadde ve bu da bizim Bursa’ya özgü sanırım! Anlamak mümkün değil.”

AMAN CANLAR YANMASIN

Yolun ortasına direk mi dikilir

Okurumuz Sıla Özgür: “Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan asansörlerden olan Bursaspor-Acemler metro istasyonu içindeki asansörde kırmızı etiket var. Yani binilmesi tehlike arz ediyor. Yani kullanmayınız demek istiyor. Zaten bu açıklamayı da bunun için yapmışlar. Sahi, açıklamada diyor ki: “Bu asansörün kullanılması tehlikelidir” yazasını asıp onarımı için süre vermişler. Diyeceğim şudur; yapılanları anlamak mümkün değil!” Büyükşehir ve Burulaş; aman canlar yanmasın…

SEBEP OLANLARI KINIYORUM...

Yolun ortasına direk mi dikilir

Okurumuz Hande Şahin bakınız ne diyor: “İlgili fotoğrafımı Nilüfer’de çektim. Gördüğünüz çöp ve moloz yığınları haftalarca böyle kaldı. Sonunda şikayetimle birlikte Nilüfer Belediyesi geldi ve molozları kaldırdı. Teşekkür ediyoruz Nilüfer Belediyesi’ne. Bu ve benzeri kirliliğe sebep olanları kınıyorum.”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

TEŞEKKÜRLER BURULAŞ

Yolun ortasına direk mi dikilir

KORKU TÜNELİNE GEREK YOK başlıklı yayımımızda bahsi geçen (Hamitler-Fethiye istasyonu) hop hoplatan, zıp zıplatan asansörün (BURULAŞ, yenileneceğini açıklamıştı) yenilenmiş olduğunu gördüm. Teşekkür ediyorum BURULAŞ.

Yolun ortasına direk mi dikilir

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