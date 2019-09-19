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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Yok olan delinatörler

19 Eylül 2019

Bursa’mızı teslim alan kontrolsüz delinatör furyalarından birine değinmek istiyorum yine.

Yok olan delinatörlerYok olan delinatörler
Fotoğrafımda gördüğünüz delinatör fidanlarını terminal girişinde çektim. Çok kısa mesafe diye tanımlayabileceğim alana dikilen 396 (Tek tek saydım) delinatörden 357 tanesi paramparça oldu. Geriye kalan 39 tanesinin çoğu da ıskarta oldu olacak… Vaziyet böyle olunca paramparça edilen delinatörlerin yerine yenileri dikilmediğine göre sunulan hizmetin kesinlikle gerekli bir hizmet olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sızı sadece burada mı var? Hayır. İddia ediyorum benzeri sızılar yüz binlere yakındır. Burada ıskarta edilen delinatörlerin satış fiyatı (tanesi) 45 lira olunca 17 bin 820 lira uçtu gitti. Ya; boş yere yorulan bedenler, üretim aşamasındaki kimyasal gaz salınımı ve sonrasında da sağa sola atılmasıyla alakalı olarak ekolojik dengeye verdiği ziyanlara ne demeli? Yetkililerin çoğalan ve sonrasında da yok olan delinatörlere dur deme vaktinin gelmiş olması gerekmez mi?

 

SAĞLAMLIK TESTİNE SOKULAN BARİYERLER

Yok olan delinatörler
Okurumuz Bayram Adaletsever, özetimle şöyle diyor: “Sn. Kösle. Beş ay önce köşenizde değer bulan yazınız sonrasında İzmir Caddesi FSM metro girişi (Kent merkezi gidiş yönü) önündeki bariyerler onarılmıştı. Teşekkür ediyoruz. Ve on gün önce o bariyerler tekrar sağlamlık testine sokuldu. Her gün önünden binlerce yaya ve on binlerce araç, içindeki taşıdığı kişilerle geçtiği halde kimsenin fark etmediği bariyerler konusundan bize yine ses olur musunuz lütfen?” Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ ve Nilüfer Belediyesi; yardımlarınız gerekiyor.

BİR ANLAM VEREMİYOR ÇÜNKÜ…

Yok olan delinatörler
Okurumuz işçi emeklisi Kadri Sert: “Bir ay içinde üç kez SGK Bölge Müdürlüğü hizmet binasına gittim. (Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa, İnönü Caddesi) Her gittiğimde de engelli vatandaşlarımız için yapılmış olan engelli asansörüne ulaşmanın yasaklanmış olduğunu gördüm. Buna bir anlam veremiyorum” diyor.

TAŞLARIN NE BAŞI VAR NE DE SONU

Yok olan delinatörler

Öğrenci okurumuz Aysun S. “Şehrimizin laf olsun torba dolsun hizmetlerinde açık ara farkla liderliğini sürdüren görme engelli vatandaş yürüme taşları (yalan taşları) hizmet trajikomedisine Uludağ Üniversitesi içinde de rast geldim. Taşların ne başı var ne de sonu ” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Yok olan delinatörlerYok olan delinatörler

YAYA GEÇİDİ VAR AMA başlıklı yayımımız sonrasında yaptığım kontrolde yaya geçidini engelleyen bariyerin kesilmesiyle (Gemlik Kumla Caddesi) alakalı olarak sorunun bitmiş olmasına şahit oldum. Zor ve zahmetli bir iştir bariyeri kesmek. Dolayısıyla; bu zor işe sebep olmanın üzüntüsüyle birlikte teşekkür ediyorum.

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