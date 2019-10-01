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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Yılın tekerlemesi

1 Ekim 2019

Okurumuz Levent T. bakınız ne diyor: “İlgili fotoğrafım 30 Ağustos 2018’de saat 16:49’u gösterdiğinde çekilmişti. (Civardaki emniyet kameraları da buna şahittir.)

Yılın tekerlemesi
Yer, bizim meşhur mu meşhur Çekirge Meydanı! Müsaadenizle hikayeyi anlatayım kısaca. Önce 2016’da birileri geldi. Önünde durduğum alana çiçekler dikti. Sonra 2017’de birileri daha geldi. Onlar da çiçeklerin bazılarını söktü ve gitti. Sonra yine birileri geldi. Sökülme sonucu boşalan alana tijleri çaktı. Ardından birileri daha gelip tijlerin üzerine devasa reklam tabelası dikti. Daha sonra birileri daha gelip bin bir zahmetle dikilen reklam tabelasını söküp gitti. En sonunda da çiçeklerin arasında bulunan tijler bugün itibarıyla yani 01 Ekim 2019’da, 396’ıncı gününü dolduracak ve halen öylece duruyor. Anlattıklarımdan tekerleme olur mu? Olursa iznim var, yapın gitsin!”

ALTI AY DOLDU

Yılın tekerlemesi
Okurumuz Sedef Alıcı özetimle: “Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur Aktaş’ın seçim öncesi verdiği vaatler arasında en dikkatimi çeken ve beni en çok heyecanlandıranı kent trafiğinin iki yıl içinde düzene gireceği açıklaması olmuştu. Ve altı ay doldu. Kontrolü kesinlikle mümkün ve basit olan kaldırımlarda bile iyileşme yok. Nasıl olacak bu iş çok merak ediyorum?” diyor.

NEDEN DEĞERLENDİRİLMİYOR?

Yılın tekerlemesi
Arkeolog M. K. “Bursa Ticaret Borsası önündeki (Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Uzun Çarşı) boş alan neden değerlendirilmiyor?” diyor.

DARISI DİĞER KAPTANLARIN BAŞINA

Yılın tekerlemesi
Okurumuz Selda Duran özetimle bakınız ne diyor: “26 Eylül 2019 saat 09: 40’da plakası 16 M 00251, göğüs numarası da 6 E olan özel halk otobüsüne bindik. Otobüs sürücüsünün yaya geçitlerinde bekleyen vatandaşlarımızı görünce aracını durdurup yol vermesine tanık olduk. Kaptanı tebrik ediyor ve darısı diğer kaptanların başına diyoruz.” Böyle güzel haberleri almak ne güzel…

 HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

SORUN GİDERİLMİŞTİR

12 Eylül 2019 tarihli yayımımızda İstanbul Caddesi Panayır Nilüfer Sokak girişinde bulunan üstü açık kuyu meselesi için Kaymakam (Osmangazi ilçesi) Sn. Zafer Orhan’a: “Desteğinize ihtiyacımız var” demiştim. Ve ilgili sorunu bizzat takip eden Kaymakam Zafer Orhan: “Sorun giderildi. Ayrıca yine aynı günkü köşenizde ‘BİTSİN ARTIK BU TUZAKLAR’ (Şehreküstü Metro İstasyonu içi) başlıklı soruna da müdahale edildi…” dediği açıklamasını video kayıtlarıyla birlikte aktardı. Çok teşekkür ediyorum Sn. Orhan. İyi ki varsınız…

TEŞEKKÜRLER YILDIRIM BELEDİYESİ

Yılın tekerlemesiYılın tekerlemesi

‘Yıldırım Belediyesi sanırım acilen desteğiniz gerekli’ demiştim ve Yıldırım Belediyesi’nden gelen fotoğraflı açıklamayı aktarıyorum: “ 17/09/2019 tarihli köşenizde yayımlanan “PİYANGO KİME VURACAK? başlıklı yazınız incelenmiştir. Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan ve devrilmek üzere olduğu tespit edilen ahşap direğin bizim sorumluluğumuzda olmadığı; telekomünikasyon firması sorumluluğunda olduğu tespit edilmiştir. İlgili firma belediyemizce acilen bilgilendirilmiştir. Çalışmaları takibimize alınarak sorunun giderilmesi sağlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Helal olsun Yıldırım Belediyesi… Özel ilgilerinden dolayı; Basın Koordinasyon Uzmanı Sn. Bayram Adaletsever’e ve Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Sn. Ali Mollasalih’e teşekkür ediyorum.
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