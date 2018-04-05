Yıldızları seyretmeye devam mı UEDAŞ!

Hürriyet okuru abonemiz Erman Becerikli: “Sn. Kösle. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz hizmet hakkı arayışımızı 06 Ağustos 2016 da köşenizde, komşumuz olan, Öğretmen Ayşegül Fidan’ın imzasıyla da yayımlamıştınız. (‘Yıldızları Seyredelim diye mi!’ başlıklı yazı) Ancak gelin görün ki Bursa’nın en pahalı dairelerine ev sahipliği yapan RESMİ sokaklarımızda aydınlatma direkleri yok.



Sizin yayımınızdan öncesi de onlarcası yazışmalarımız olmuştu. Sonrasında da yine boş durmadık. CİMER’e, BİMER’e, TEDAŞ’a, UEDAŞ’a, Büyükşehir Belediyesi’ne, Nilüfer Kaymakamlığı’na, Nilüfer Belediyesi’ne; yazdık ve yazdıklarımızı da dosyaladık. (Yazışmaları gördüm) Hep aynı cevabı aldık. “... UEDAŞ’a bilgi verildi” Biz de verdik bilgiyi UEDAŞ’a! Güvendiğimiz dağların hepsine karlar yağmış!

ÇOK ŞAŞKINIM

Rica etsek bir kez daha sorunumuzu köşenizde yayımlar mısınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve selamlarımızla.” Sn. Becerikli, konuyu hatırlayabilmem için arşivime baktım. Görünce hatırladım. Yayımımız sonrası inceleme yapmak için direksiz sokağınıza gelmiştim! Gerekli ve zorunlu hizmetin halen sunulmamış olmasına akıl erdiremedim. Cidden şaşkınım. Evet. Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, Denizyıldızı Sokağı ve uzantısı olan Kıymet Sokak’ta durum böyleymiş. Denizyıldızı Sokak’ta sakinler kıymetli yıldızları seyretmeye devam edecekler mi UEDAŞ! Ne dersiniz...

Tuvaletler rezalet

Okurumuz Halime Öztürk Bali: “Hafta sonu ailecek Uludağ Milli Parkı’na çıktık. Dedik şöyle şehrin stersinden uzakta bir gün geçirelim. Nitekim öyle de oldu. Ta ki lavabo ihtiyacımız gelip lavaboya gidinceye kadar. Tuvalete girdiğimde gördüğüm manzara karşısında midem bulandı ve kusmamak için zor tuttum kendimi. Yazdıklarıma şahit olsun diye eşim fotoğrafları çekti. Durumun ehemmiyetine böyle dikkat çekebileceğimizi düşündük. Kusura bakmayın ne olur. Saygılarımızla.” Keşke fotoğrafları yollamasaydınız Bali. Ey Büyükşehir! Oraları çok fena. Acilen uğrayın oraya…

Çok teşekkür ediyoruz



Okurumuz Ahu Örgen Yavuz: “Şikayetçi olduğum, Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi, 6. Değirmen Sokak, 2. Hanedan Sokak ve Hat Caddesi’ne hizmet veren kaldırımların içler acısı halini köşenizde ‘İLGİLİ YETKİLİLERİ BURAYA DAVET EDİYORUZ’ başlığınızla yayımlamıştınız. Çalışmalar Hat Caddesi üzerinde başladı. Bu durumu da öncesinde olduğu gibi sonrasındaki şahit fotoğrafımla birlikte yolluyorum.

HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ





Yapılan Bildirim

Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi Berke Apartmanı Sakinlerinden olan okurumuz Sn. Selami Demirtaş bakınız ne diyor. “ Yıllardır çözüm bulmayan ortak şikayetimizi köşenize yazmış; ’ÖYLE İSE TALİMATI VERİN AMİRLER’ başlıklı konu olarak da (12 Mart 2018) yayımlamıştınız. Sonrasında da UEDAŞ’ın tarafınıza yaptığı açıklama olduğunu ve “… çalışmalar sonrası direk dikilecek” yazınızı okumuştuk. Direğimiz dikildi. Sizlere teşekkür ediyoruz.” Rica ederiz Sn. Demirtaş. Talimatın verilmesi bizleri de mutlu etti. Gözünüz aydın. Sağ olasın UEDAŞ. Ancak direği taşıyan aparat kaldırıma sıfır olarak oturtulmamış. Bunu da bilgi olarak aktarayım istedim.

Yapılan Bildirim.

“22.03.2018 tarihli yayımınızdaki ‘BİRİLERİ DÜŞMEDEN BİRİLERİ EZİLMEDEN’ başlıklı yazınız, ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. Söz konusu bölgenin yaya kaldırım demir korkuluklarının imalatına başlanmış olup, 10 gün içinde montajı tamamlanacaktır. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı” Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi.