Yetkililer daha ne yapsın?

Okurlarımız çok iyi hatırlayacaklardır.
Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Kavşağı’nda, 19 - 20 adım eksik atma hesabının derdinde olan bazı yayaların tehlikeli geçişlerine imkan sunan alanın kapatılması yönünde öneride bulunmuştum. Çünkü bahsettiğim alanın hemen üstünde 7/24 EDS sistemiyle kontrol altında tutulan yaya geçidi var.
YAZILI İŞARET LEVHALARI
Üstelik orada yaya geçidiyle birleşen yüksek kaldırımlara rahatça çıkabilelim diye rampa da yaptırmıştık. Ancak vatandaş 19 - 21 adımın kâr hesabında, yetkililer de ilgili alanı kapatmama yönünde ısrarcıydı. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar... Engelli bir vatandaşımızın bu tehlikeli alandan geçiş yaparken araç altında kalarak can vermesiyle yıkıldık.
Hepimizi derinden üzen bu feci kazadan sonra yolun ortası ve yolun karşı yönünde kalan kaldırım kenarları bariyerlerle kapatıldı. 19 -21 adımlık mesafe uzaklıkta olan yaya geçidinin kullanılmasına dikkat çeken yazılı işaret levhaları dikilmişti. Aslını arasanız bu uyarılara ihtiyaç duyulur olması bile bizler için utanç verici olmalıydı. Ancak gelin görün ki tüm bunlara rağmen ölme ya da sakat kalma heyecanını yaşayıp, yaşatmak isteyenler yine işbaşındaydı. Birileri; yasaklı geçiş sonrası bile üç adım daha eksik yürüyelim hesabıyla olsa gerek bariyerlerin iki parçasını kırmıştı. Diğerlerimiz de uyarıları ve bariyerleri yok sayarak hayatlarını önemsemeden geçişlerine devam ediyorlardı. Şimdi soruyorum; yetkililer ne daha ne yapsın?
CADDEYİ SOKAK YAPAN TABELA
Abonelerimizden olan Koç Ortaokulu Müdür Yardımcısı Serkan Alpaslan, özetimle: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde; Barış Mahallesi İkbal Sokak tabelası dikili. O tabelanın bir alt sokakta olması gerekir. Benden demesi!” diyor. Nilüfer Belediyesi’nin dikkatlerine…
İSRAFA RAST GELİNCE…
Okurumuz Derya H., “Onlarca kez gündem yaparak dikkat çekmeye çalıştığınız ziyanlarımız arasındaki engelli vatandaşlarımız için üretilen taşlara ve de adım başı dikilen delinatörler israfına ben de rast geldim. İzninizle köşenizde de paylaşmak istiyorum. Yazık!” diyor.
YILIN SORUSU O TAŞLAR KİMİN?
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Gıda Mühendisi Sevil Kobak, çok araştırmış ama bir sonuç alamamış. Akıbetini benim de merak ettiğim e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet bey. Burası Nilüfer ilçesindeki Akademi Caddesi’yle, Akpınar Caddesi’nin birleştiği alandır. Etrafında birçok beş yıldızlı otel, plaza, ve devasa alışveriş merkezi var. Başkalarını bilemem ama üç yıldır bu alanda bulunan taş bariyerlerin varlığı beni cidden rahatsız ediyor. Bariyerlerin kime olduğunu bulmak ve sahiplerine ‘kaldırın bunları’ demek için Büyükşehir Belediyesi’ni ve Nilüfer Belediyesi’ni aradım. Onlar da ‘bu taşlar bize ait değil’ dedi. Bariyerlerin derdi sanırım bir tek beni gerdi!”
PARKLANMALAR TRAFİĞİ ETKİLEMEYECEK
“ ‘Her şey ortada’ köşe yazınızda yayınlanan Özlüce Burbak parklanmalarıyla ilgili yazınıza istinaden yazılan cevap yazısıdır. Haber metninize bir vatandaşımız aracılığıyla ulaşan, Nilüfer – Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda Burbak parklanmalarıyla ilgili durum tarafımızca incelenmiştir. Bahsi geçen konumda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında bu durumun geçtiğimiz haftalarda düzeltilmiş olduğunu, parklanmaların trafiği etkilemeyecek şekilde revize edildiğini bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. BURULAŞ Kurumsal İletişim” Teşekkür ediyorum BURULAŞ…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
“‘TAM DA BELEDİYENİN KARŞISINDA OLUNCA’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen (Büyükşehir Belediyesi karşısı) aksaklık yayımınızla birlikte aynı gün içinde giderilmiştir. Gereğini bilgilerinize sunarız. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı” Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi. Yapılan işi kontrol edeceğim. ‘Sonrası’ fotoğrafını çektiğimde onu da siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım…
Yetkililer daha ne yapsın?
Okurlarımız çok iyi hatırlayacaklardır.
Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Kavşağı’nda, 19 - 20 adım eksik atma hesabının derdinde olan bazı yayaların tehlikeli geçişlerine imkan sunan alanın kapatılması yönünde öneride bulunmuştum. Çünkü bahsettiğim alanın hemen üstünde 7/24 EDS sistemiyle kontrol altında tutulan yaya geçidi var.
YAZILI İŞARET LEVHALARI
Üstelik orada yaya geçidiyle birleşen yüksek kaldırımlara rahatça çıkabilelim diye rampa da yaptırmıştık. Ancak vatandaş 19 - 21 adımın kâr hesabında, yetkililer de ilgili alanı kapatmama yönünde ısrarcıydı. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar... Engelli bir vatandaşımızın bu tehlikeli alandan geçiş yaparken araç altında kalarak can vermesiyle yıkıldık.
Hepimizi derinden üzen bu feci kazadan sonra yolun ortası ve yolun karşı yönünde kalan kaldırım kenarları bariyerlerle kapatıldı. 19 -21 adımlık mesafe uzaklıkta olan yaya geçidinin kullanılmasına dikkat çeken yazılı işaret levhaları dikilmişti. Aslını arasanız bu uyarılara ihtiyaç duyulur olması bile bizler için utanç verici olmalıydı. Ancak gelin görün ki tüm bunlara rağmen ölme ya da sakat kalma heyecanını yaşayıp, yaşatmak isteyenler yine işbaşındaydı. Birileri; yasaklı geçiş sonrası bile üç adım daha eksik yürüyelim hesabıyla olsa gerek bariyerlerin iki parçasını kırmıştı. Diğerlerimiz de uyarıları ve bariyerleri yok sayarak hayatlarını önemsemeden geçişlerine devam ediyorlardı. Şimdi soruyorum; yetkililer ne daha ne yapsın?
CADDEYİ SOKAK YAPAN TABELA
Abonelerimizden olan Koç Ortaokulu Müdür Yardımcısı Serkan Alpaslan, özetimle: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde; Barış Mahallesi İkbal Sokak tabelası dikili. O tabelanın bir alt sokakta olması gerekir. Benden demesi!” diyor. Nilüfer Belediyesi’nin dikkatlerine…
İSRAFA RAST GELİNCE…
Okurumuz Derya H., “Onlarca kez gündem yaparak dikkat çekmeye çalıştığınız ziyanlarımız arasındaki engelli vatandaşlarımız için üretilen taşlara ve de adım başı dikilen delinatörler israfına ben de rast geldim. İzninizle köşenizde de paylaşmak istiyorum. Yazık!” diyor.
YILIN SORUSU O TAŞLAR KİMİN?
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Gıda Mühendisi Sevil Kobak, çok araştırmış ama bir sonuç alamamış. Akıbetini benim de merak ettiğim e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet bey. Burası Nilüfer ilçesindeki Akademi Caddesi’yle, Akpınar Caddesi’nin birleştiği alandır. Etrafında birçok beş yıldızlı otel, plaza, ve devasa alışveriş merkezi var. Başkalarını bilemem ama üç yıldır bu alanda bulunan taş bariyerlerin varlığı beni cidden rahatsız ediyor. Bariyerlerin kime olduğunu bulmak ve sahiplerine ‘kaldırın bunları’ demek için Büyükşehir Belediyesi’ni ve Nilüfer Belediyesi’ni aradım. Onlar da ‘bu taşlar bize ait değil’ dedi. Bariyerlerin derdi sanırım bir tek beni gerdi!”
PARKLANMALAR TRAFİĞİ ETKİLEMEYECEK
“ ‘Her şey ortada’ köşe yazınızda yayınlanan Özlüce Burbak parklanmalarıyla ilgili yazınıza istinaden yazılan cevap yazısıdır. Haber metninize bir vatandaşımız aracılığıyla ulaşan, Nilüfer – Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda Burbak parklanmalarıyla ilgili durum tarafımızca incelenmiştir. Bahsi geçen konumda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında bu durumun geçtiğimiz haftalarda düzeltilmiş olduğunu, parklanmaların trafiği etkilemeyecek şekilde revize edildiğini bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. BURULAŞ Kurumsal İletişim” Teşekkür ediyorum BURULAŞ…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
“‘TAM DA BELEDİYENİN KARŞISINDA OLUNCA’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen (Büyükşehir Belediyesi karşısı) aksaklık yayımınızla birlikte aynı gün içinde giderilmiştir. Gereğini bilgilerinize sunarız. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı” Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi. Yapılan işi kontrol edeceğim. ‘Sonrası’ fotoğrafını çektiğimde onu da siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım…