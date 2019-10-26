Yazın koku vardı, şimdi etrafı çöplük olmuş

Adının açıklanmasını istemeyen bir ev hanımı:
“Nilüfer’de ilçesi Ertuğrul Mahallesi 136. Sokak sakiniyim. Sokağımızda bulunan yer alt çöp konteynerlerinin kapakları yok. Bu sebepten dolayı koskoca yaz ayını kokular içinde geçirdik. Sinekleri evlerimize misafir ettik! Belediyemize bunu bildirdik. Ama herhalde ellerinde kapak yok! Ayrıca çöp konteynerlerin yanı da ‘açık halk çöplüğü’ ilan edildi galiba! Mutsuzuz.” diyor. Nilüfer Belediyesi’ne duyurulur.
O BORULAR KİMİN?
OKURUMUZ Sevcan Melek, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer’de hizmet veren Bursa Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde bulunan boruları görmekten rahatsızım. Kiminse icabına baksın. Teşekkür ediyorum!” Büyükşehir Belediyesi; vaziyet bu. Sevcan Melek çok haklı…
ÜSTÜ FORMA ALTI SORMA
OKURUMUZ Hakkı M, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi, Çekirge Aile Sağlığı Merkezi (Narlı Sokak) yanındaki Çekirge - Sağlık Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı’nın oluşturulmasındaki desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel bir parka sahip olduk, sağ olunuz. Ancak parkın altında bulunan ve kullanılmaması için kapatılan tuvaletlerin görseli hiçte hoş değil.
KONUYU ANLATTIK AMA...
Osmangazi Belediyesi’nin ekipleri, park hizmetinin çalışmalarını yaparken konuyu anlattık. Yakışmadığını söyledik, ‘olmaz’ dedik; ama oldu! Pis kokular saçan ve görsel çirkinliğiyle de bizi rahatsız eden şikayetimiz neden dikkate alınmadı?” ‘Üstü forma, altı sorma’ cinsi bir hizmet diyebilirim sanırım. Osmangazi Belediyesi; bekleniyorsunuz...
O RAMPA NEDEN Mİ KULLANILMIYOR?
MAKİNE Mühendisi Alaattin Öztürkşikayetini şöyle dile getiriyor: “Gördüğünüz dik basamaklar Osmangazi Alt Geçidi’ne aittir (Atatürk Caddesi üzerinde) ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Fotoğrafta da fark edeceğiniz üzere basamakların ortasında ayrıca bir basamak oluşturulmuş olup, kenarlarında da kaydırak pisti gibi bir alan vardır!
ÖZEL YAPILMIŞ
Meğerse kaydırak pistine benzettiğim rampa, engelli aracı kullananlarla çocuk arabası kullananlara özel yapılmış! Şaka gibi. (Asansör yok) İşin ilginç yanıysa bu rampayı ne bir engelli aracı olan vatandaşımız, ne de bebek arabasını süren ebeveynler kullanmıyormuş! Şunu çok merak ediyorum. Rampa olmasaydı ‘rampa isteriz’ deriz, var olunca da kullanmayız. Ama ne tuhafız!” diyor. Bence de çok tuhafız Alaattin Öztürk, hem de çok. Bu esnada; kışın dağa kaymak için gidemeyenlere güzel fırsat var burada!
Yazın koku vardı, şimdi etrafı çöplük olmuş
Adının açıklanmasını istemeyen bir ev hanımı:
“Nilüfer’de ilçesi Ertuğrul Mahallesi 136. Sokak sakiniyim. Sokağımızda bulunan yer alt çöp konteynerlerinin kapakları yok. Bu sebepten dolayı koskoca yaz ayını kokular içinde geçirdik. Sinekleri evlerimize misafir ettik! Belediyemize bunu bildirdik. Ama herhalde ellerinde kapak yok! Ayrıca çöp konteynerlerin yanı da ‘açık halk çöplüğü’ ilan edildi galiba! Mutsuzuz.” diyor. Nilüfer Belediyesi’ne duyurulur.
O BORULAR KİMİN?
OKURUMUZ Sevcan Melek, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer’de hizmet veren Bursa Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde bulunan boruları görmekten rahatsızım. Kiminse icabına baksın. Teşekkür ediyorum!” Büyükşehir Belediyesi; vaziyet bu. Sevcan Melek çok haklı…
ÜSTÜ FORMA ALTI SORMA
OKURUMUZ Hakkı M, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi, Çekirge Aile Sağlığı Merkezi (Narlı Sokak) yanındaki Çekirge - Sağlık Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı’nın oluşturulmasındaki desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel bir parka sahip olduk, sağ olunuz. Ancak parkın altında bulunan ve kullanılmaması için kapatılan tuvaletlerin görseli hiçte hoş değil.
KONUYU ANLATTIK AMA...
Osmangazi Belediyesi’nin ekipleri, park hizmetinin çalışmalarını yaparken konuyu anlattık. Yakışmadığını söyledik, ‘olmaz’ dedik; ama oldu! Pis kokular saçan ve görsel çirkinliğiyle de bizi rahatsız eden şikayetimiz neden dikkate alınmadı?” ‘Üstü forma, altı sorma’ cinsi bir hizmet diyebilirim sanırım. Osmangazi Belediyesi; bekleniyorsunuz...
O RAMPA NEDEN Mİ KULLANILMIYOR?
MAKİNE Mühendisi Alaattin Öztürkşikayetini şöyle dile getiriyor: “Gördüğünüz dik basamaklar Osmangazi Alt Geçidi’ne aittir (Atatürk Caddesi üzerinde) ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Fotoğrafta da fark edeceğiniz üzere basamakların ortasında ayrıca bir basamak oluşturulmuş olup, kenarlarında da kaydırak pisti gibi bir alan vardır!
ÖZEL YAPILMIŞ
Meğerse kaydırak pistine benzettiğim rampa, engelli aracı kullananlarla çocuk arabası kullananlara özel yapılmış! Şaka gibi. (Asansör yok) İşin ilginç yanıysa bu rampayı ne bir engelli aracı olan vatandaşımız, ne de bebek arabasını süren ebeveynler kullanmıyormuş! Şunu çok merak ediyorum. Rampa olmasaydı ‘rampa isteriz’ deriz, var olunca da kullanmayız. Ama ne tuhafız!” diyor. Bence de çok tuhafız Alaattin Öztürk, hem de çok. Bu esnada; kışın dağa kaymak için gidemeyenlere güzel fırsat var burada!