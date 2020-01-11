Yaya geçidi isteniyor

Hürriyet Bursa okuru, Yıldırım’da Kurtuluş Caddesi başlangıcının bulunduğu bölgeye yaya geçidi çizgileri yapılmasını talep ediyor. Müracaatlarını yaptığını belirten adının açıklanmasını istemeyen okurumuz, bir sonuç alamadığını da söyledi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı olan abonemiz şikayetini şöyle dile getiriyor: “Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi başlangıcında, yaya geçişine olanak sunan trafik lambaları var. Ancak tam da bu noktada sürekli olarak yasaklı parklanmalar oluyor. Tıpkı ilimizin her noktasında olduğu gibi! Bu saygısızlık sonucu oluşan engellerimize bir nebzede olsa dikkat çekebilmek için fotoğrafımdaki alana yaya geçidi çizgisi istiyoruz. İlgili talebimiz için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yıldırım Belediyesi’ne müracaatlarımız oldu. Ancak bir sonuç alamadık. Köşeniz aracılıyla yardımlarınızı rica ediyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Selamlar.” diyor. Umarım faydamız dokunsun. Bizden de selam ile…
ÖYLE BİR ŞEY İÇİN TEZ İSTİYOR Kİ...
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Yüksek Endüstri ve Yüksek Makine Mühendisi olan Serkan Özgiray, “Gitti yine milli servet, gitti...” diyor ve şöyle devam ediyor:
ALIŞILAGELMİŞ BİR OLAY
“Muhammet Bey. Belediyelerin yaptırdığı eserlerdeki mermerlerin birçok kısımlarının mutlak ama mutlak suretle, maksimum iki yıl içinde düşmesi kesinlikle alışagelmiş bir olaydır! Amma velakin Nilüfer ilçesi Beşevler Bölge Parkı içindeki mermer kaidenin bu süreye dayanamayıp altıncı ayında füzenin kapsülünden ayrılması gibi kopmasına bir anlam veremedim. İlgili belediyenin bu konu hakkında tez araştırması yapmasını tavsiye ederim. Çünkü ODTÜ’de okuduğum yıllarda tezlerin çok önemli olduğuna tanık olmuştum.”
AKLI EREN BİRİ VAR MIDIR ACABA?
Okurumuz Burçak Bursalı, özetimle diyor ki: “Botanik Parkı girişine dikilen onlarca delinatör de ezildi. Yani yine paralarımız heder edildi. Bu nasıl bir iştir akım ermedi gitti!” Burçak Bursalı, bu işe akılı eren biri var mı acaba? Ben de çok merak ediyorum aslında!
DÜŞSE NE OLACAK!
Otokoop esnaflarından olan okurumuz S.T., özetimle şöyle diyor: “Yaz başından beri Otokoop girişinde bir iş yerinin duvarına yaslandırılmış olan devasa tabelamıza bir türlü akıl erdiremiyorum. O tabela satılıksa şayet belirtsinler! Satın alalım. Peki ya o bağladığınız tabela düşse ne olacak!”
SANAT NİLÜFER’DE
Okurlarımızdan olan Sevcan Dereci, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi’nde yol ortasında kalan kaldırımdaki kuyuya sallandırılmış olan oltayı aylardır takip ediyorum! Ancak bir kez olsun oltaya balık takıldığını görmedim! Vaziyet böyle olunca; ya oltanın yemi düşmüş. Ya da balıkçının ustasına düşmemiş!” Tam bir açık hava serisi, tam bir sanat eseri...
Yaya geçidi isteniyor
Hürriyet Bursa okuru, Yıldırım’da Kurtuluş Caddesi başlangıcının bulunduğu bölgeye yaya geçidi çizgileri yapılmasını talep ediyor. Müracaatlarını yaptığını belirten adının açıklanmasını istemeyen okurumuz, bir sonuç alamadığını da söyledi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı olan abonemiz şikayetini şöyle dile getiriyor: “Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi başlangıcında, yaya geçişine olanak sunan trafik lambaları var. Ancak tam da bu noktada sürekli olarak yasaklı parklanmalar oluyor. Tıpkı ilimizin her noktasında olduğu gibi! Bu saygısızlık sonucu oluşan engellerimize bir nebzede olsa dikkat çekebilmek için fotoğrafımdaki alana yaya geçidi çizgisi istiyoruz. İlgili talebimiz için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yıldırım Belediyesi’ne müracaatlarımız oldu. Ancak bir sonuç alamadık. Köşeniz aracılıyla yardımlarınızı rica ediyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Selamlar.” diyor. Umarım faydamız dokunsun. Bizden de selam ile…
ÖYLE BİR ŞEY İÇİN TEZ İSTİYOR Kİ...
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Yüksek Endüstri ve Yüksek Makine Mühendisi olan Serkan Özgiray, “Gitti yine milli servet, gitti...” diyor ve şöyle devam ediyor:
ALIŞILAGELMİŞ BİR OLAY
“Muhammet Bey. Belediyelerin yaptırdığı eserlerdeki mermerlerin birçok kısımlarının mutlak ama mutlak suretle, maksimum iki yıl içinde düşmesi kesinlikle alışagelmiş bir olaydır! Amma velakin Nilüfer ilçesi Beşevler Bölge Parkı içindeki mermer kaidenin bu süreye dayanamayıp altıncı ayında füzenin kapsülünden ayrılması gibi kopmasına bir anlam veremedim. İlgili belediyenin bu konu hakkında tez araştırması yapmasını tavsiye ederim. Çünkü ODTÜ’de okuduğum yıllarda tezlerin çok önemli olduğuna tanık olmuştum.”
AKLI EREN BİRİ VAR MIDIR ACABA?
Okurumuz Burçak Bursalı, özetimle diyor ki: “Botanik Parkı girişine dikilen onlarca delinatör de ezildi. Yani yine paralarımız heder edildi. Bu nasıl bir iştir akım ermedi gitti!” Burçak Bursalı, bu işe akılı eren biri var mı acaba? Ben de çok merak ediyorum aslında!
DÜŞSE NE OLACAK!
Otokoop esnaflarından olan okurumuz S.T., özetimle şöyle diyor: “Yaz başından beri Otokoop girişinde bir iş yerinin duvarına yaslandırılmış olan devasa tabelamıza bir türlü akıl erdiremiyorum. O tabela satılıksa şayet belirtsinler! Satın alalım. Peki ya o bağladığınız tabela düşse ne olacak!”
SANAT NİLÜFER’DE
Okurlarımızdan olan Sevcan Dereci, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi’nde yol ortasında kalan kaldırımdaki kuyuya sallandırılmış olan oltayı aylardır takip ediyorum! Ancak bir kez olsun oltaya balık takıldığını görmedim! Vaziyet böyle olunca; ya oltanın yemi düşmüş. Ya da balıkçının ustasına düşmemiş!” Tam bir açık hava serisi, tam bir sanat eseri...