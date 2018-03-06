Yasağa rağmen sürüsüne bereket



Mevzu şu; Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi’yle birleşen Ilgarlar Caddesi’nde bir curcuna var ki demeyin gitsin. ‘Araç Girişi Yasaktır’ diye birçok noktada trafik işaret levhasıyla belirtilmiş olmasına karşın takan yok! Yasağa rağmen Ilgarlar’dan ardın sıra, akın akın Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi’ne çıkartılan araçlar… Neticede her beş dakikada bir ambulansların da kullandığı çok meşakkatli bir cadde Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi’ne ilave meşakkat… Kural tanımaz, saygı bilmez sürücüler yasaklı çıkışları sırasında onlarca trafik kazalarına sebep olmuşlar.



ÇÖZÜM ARAMIŞLAR

Sorunu bazı milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, meclis üyelerinden bazılarına, muhtarlarına, kazalar ve kazalardan kaynaklı kavgalar için gelen birçok polis memurlarına anlatıp yardım istemişler. Ama netice, yok oğlu yok. O esnada ben de gördüğünüz yasaklı çıkışa şahit oldum. Boş durmadım. Bazı araçların fotoğraflarını çektim. Mübarekler sürüsüne bereket! Durum ortada. Burada kavgalar da bitmez, kazalar da bitmez. Yazıyı hazırlarken aklıma kentimizin trafiğine yönelik olarak ciddi ve samimi sonuçlara imzasını atan ve çok kez de teşekkür ettiğimiz; trafikten de sorumlu İlimiz Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger geldi. ‘Kapan’ şahsımca en güzel çözüm diye düşünüyor ve Önder Dülger’e bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz.

O RAMPANIN DA PAYI VAR ACIDA



Bursa, 03 Şubat 2018 de bir ölümlü trafik kazasına daha şahit olmuştu. Kazayı, aynı tarihte basına aktaran DHA Muhabirlerinden Mehmet İnan’ın haberiyle öğrendik. Çok üzüldük. Zübeyde Hanım kavşağında meydana gelen kazada bedensel engelli bir hemşehrimiz yolun karşısına geçişi esnasında özel bir otomobilin altında kalarak canını yitirmişti. ‘Haklı kimdi?’ derdinde değiliz. Ancak burada böyle bir kaza olacağını köşemde yazmıştım. Çünkü öncesinde orada tanımlı ve kontrollü bir yaya geçidi vardı. Sonra bu yaya geçidi on metre üst tarafa taşındı. Ortadaki alanın çit ile kapatılmasını ve kaldırımdaki rampanın da iptal edilmesini istemiştim. Çit, ikinci yayımımız sonrası çekilmişti nihayet… Ancak rampada değişen olmamıştı. Bakınız. Çektiğim fotoğrafta Cumhuriyet Savcısı ve beraberindeki ekip acı olayın incelemesini yapıyorlar. Bu esnada bile önceden kalan alışkanlıktan kaynaklı geçişler yapılıyor. Yine söylüyorum. Gereksiz duruma düşürülen kaldırımdaki ‘yaya geçişine olur veren’ rampalar acilen iptal edilmeli.

BAKINIZ NE GÖRMÜŞ!



Okurumuz Süleyman Tabar: “Bakınız ne gördüm! Yıldırım İlçesi Teleferik Caddesi ile 5. Park Sokak arasında kalan yeşil alanda bir kamyon uykuya dalmış. On gün oldu, kimseler görmemiş! Diyeceğim o ki, sanırım uyandırılma vakti unutulmuş!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘BİR ŞEY DİYEYİM Mİ OSMANGAZİ’

başlıklı şikayetinizde bahse mevzu olan Osmangazi Belediyesi bahçesindeki engelli yürüme yolundaki kopan aparatlar ilgili ekiplerimizce tamamlanmıştır. Teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Bir şey dedik ve bizi kırmadınız Osmangazi! Şahit fotoğraflarınız için de teşekkür ediyorum ayrıca.

‘GEL VATANDAS SEN DE GEL’

başlıklı asfalt kesiğiyle alakalı sorunun (Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi MİGROS AVM önü) giderilmiş olduğuna şahit oldum. İlgilisine teşekkür ediyorum.