Bu cadde neredeyse her hafta korkunç kazalara sahne olmasıyla alakalı olarak, her yıl birçok yayanın hayatının karardığı meşhur Çekirge Caddesi’dir. O caddede bir ilköğretim okulunun birinci sınıf öğrencileri, getirildikleri Karagöz Müzesi ziyaretleri sonrası başlarında öğretmenleri de olduğu halde yolun karşısında bekleyen araçlarına ulaşmak için atak yapıyorlar. Güvenli geçiş(!) için sürücülere bağırarak yolu kesen iki görevli eşliğinde korka korka yolun karşısına geçmek için var güçleriyle koşuyorlar. Oysa ki müzeye 33 adım mesafe uzaklıkta kamera kontrollü, zemin çizgili ve bas geç sistemli yaya geçidi varken... Nasıl görürsen öyle gitmez mi? Böyle bir eğitim üzerine yetişen çocuk büyüdüğünde kuralları takar mı? Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Ne olur yapmayın. “Balık baştan kokar” sözü geldi aklıma. Ne de güzel bir atasözü ama! Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi; sözde kalmamalı ‘Önce Eğitim’ parolası!. Not. Bu düşündürücü manzara tesadüf değil. Cumartesi ve pazar günü hariç her gün böyle...

YA O ÇOCUĞA BİR ŞEY OLSAYDI!







Okurumuz Erdal Aydın: “Sn. Kösle, merhaba. Sıkıntıya kati dikkat çekebilmek için çömelerek işaret ettiğim alandaki sivri uçlu iki demir parçasına öğrenci olan bir kız çocuğu takılarak düştü. Düşmesiyle birlikte ağlayan çocuğa, yanımda bulunan eşim müdahale etti. Elinden geldiği ölçüde yardımcı olup uğurladı. Sonra bu durumu okul idaresinden birine anlattık. O da: “Burada daha önce UEDAŞ’a ait demir elektrik direği vardı. Kurum, yanı başına beton direk dikti. Sonra da demir direği plansız ve disiplinsizce keserek gitti. Bunun böyle olmamasını söyledik. Telefonla da bildirdik. Yardım istedik. Ancak böyle uygun görülmüş!” dedi. Öğrendik ki burada daha başka düşen öğrenciler de olmuş. Bazıları zarar görmüş. Görmediklerimi bilemem ama ya o çocuğa bir şey olsaydı?” Düşmenin kendi evladım olduğunu düşündüm birden de… Ekiplerinize ilgili ve zorunlu iş güvenli eğitimleri verilmiyor mu UEDAŞ? Adres; Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Hatice Salih İmam Hatip Ortaokulu giriş kapısı önü!

UYANDIĞINDA NE GÖRSÜN…



Okurumuz Bayram Haksever: “Bir sabah uyandığımda gördüm ki caddemizdeki kaldırım çukur yaparak göçmüş. Olsun. Biz göçmeyelim! Göçmüşte ne olmuş?(!) Adres; Yıldırım İlçesi Vatan Caddesi No. 36-40 karşısı.”

YANI DA AYNI!



Okurumuz Süeda Gonca: “Kent Meydanı AVM önündeki zemin taşları ile alakalı olarak verdiğiniz ‘hizmet mücadelenizi’ sevinerek; mücadelenizden de her seferinde ‘mağlup’ olarak ayrılıyor olmanızı üzülerek takip ediyoruz. Moraliniz daha da bozulmasın ama, Kent Meydanı’nın yanı da aynı.” Yok yok, üzülmüyorum Sn. Gonca. Orada bir yatır ve yatırdan gelen ruhaniyetten ötürü bu kırılmaların olduğu dolayısıyla da doğal olduğunu düşünüyorum artık.(!)