Emekli siyasetçi K. D. özetimle “Osmangazi ilçesi Sanayi caddesi yan yolu üzerinde hizmet veren belediye otobüs durağı aylar önce kazılmıştı.
Aradan geçen onca zamana karşın durağın onarımı yapılmadı. Bilakis daha da dağıtıldı. Fotoğrafımdaki üzücü ve düşündürücü kareyi bizlere layık görenleri kınıyorum. Bu ilgisizlik kabul edilebilir değil. Vatandaşa verilen sözler unutulmamalıdır” diyor.
BİZ NEDEN GÖREMİYORUZ?
Tarih öğretmeni Ekrem Doğruer: “Gazi Timurtaş Paşa Türbesi’nde asılı olan kitabede “Türbedeki üç mezardan biri 1402 yılında vefat eden Timurtaş Paşa’ya aittir” diye yazıyor. Ancak türbe içinde bir mezar var. Kitabe doğru ise diğer mezarlar nerede? Mezarlar varsa da biz neden göremiyoruz?” diyor.
ÜZGÜNÜZ SENEYE ARTIK!
Okurumuz İhsan Yedikardeşler diyor ki: “Çekirge Mahallesi’nde bulunan ve ters T planına göre yapılmış olmasının yanı sıra üstü medrese olması özelliğiyle de dünyada tek olan 1. Murat Camisi’nin yanındaki fare yuvasını aratmayan viran haldeki binayı 1. Murat’ı anma etkinliği töreninde, bizzat Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a anlattım. Caminin arka kısmına beş adım mesafe uzaklıkta olan ve uzun yıllar burayı kimsenin görmemesi de ayrıca düşündürücü. ” Neyse dert etmeyin Sn. Yedikardeş. Belki önümüzdeki sene halledilir.
‘ASANSÖR İSTİYORUZ’
İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın okurumuz bakınız ne diyor: “Burası Osmangazi ilçesi olup yine Osmangazi Belediyesi sorumluluğunda olan, Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin meşhur kaldırımlarıdır. Kaldırımlarımıza inip çıkmak için asansör istiyoruz. Dört ay önce çektiğim fotoğraflarımda gördüğünüz kaldırımlarımızın yüksek bordürleri için çalmadık kapı bırakmadım. Neticesi sıfıra sıfır elde var sıfır. Normal insan ölçülerine göre tasarlanmamış yükseklikteki kaldırımlarımıza rahatça inip çıkabileceğimiz asansörler istiyoruz”
Verilen sözler unutulmamalı
Emekli siyasetçi K. D. özetimle “Osmangazi ilçesi Sanayi caddesi yan yolu üzerinde hizmet veren belediye otobüs durağı aylar önce kazılmıştı.
Aradan geçen onca zamana karşın durağın onarımı yapılmadı. Bilakis daha da dağıtıldı. Fotoğrafımdaki üzücü ve düşündürücü kareyi bizlere layık görenleri kınıyorum. Bu ilgisizlik kabul edilebilir değil. Vatandaşa verilen sözler unutulmamalıdır” diyor.
BİZ NEDEN GÖREMİYORUZ?
Tarih öğretmeni Ekrem Doğruer: “Gazi Timurtaş Paşa Türbesi’nde asılı olan kitabede “Türbedeki üç mezardan biri 1402 yılında vefat eden Timurtaş Paşa’ya aittir” diye yazıyor. Ancak türbe içinde bir mezar var. Kitabe doğru ise diğer mezarlar nerede? Mezarlar varsa da biz neden göremiyoruz?” diyor.
ÜZGÜNÜZ SENEYE ARTIK!
Okurumuz İhsan Yedikardeşler diyor ki: “Çekirge Mahallesi’nde bulunan ve ters T planına göre yapılmış olmasının yanı sıra üstü medrese olması özelliğiyle de dünyada tek olan 1. Murat Camisi’nin yanındaki fare yuvasını aratmayan viran haldeki binayı 1. Murat’ı anma etkinliği töreninde, bizzat Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a anlattım. Caminin arka kısmına beş adım mesafe uzaklıkta olan ve uzun yıllar burayı kimsenin görmemesi de ayrıca düşündürücü. ” Neyse dert etmeyin Sn. Yedikardeş. Belki önümüzdeki sene halledilir.
‘ASANSÖR İSTİYORUZ’
İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın okurumuz bakınız ne diyor: “Burası Osmangazi ilçesi olup yine Osmangazi Belediyesi sorumluluğunda olan, Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin meşhur kaldırımlarıdır. Kaldırımlarımıza inip çıkmak için asansör istiyoruz. Dört ay önce çektiğim fotoğraflarımda gördüğünüz kaldırımlarımızın yüksek bordürleri için çalmadık kapı bırakmadım. Neticesi sıfıra sıfır elde var sıfır. Normal insan ölçülerine göre tasarlanmamış yükseklikteki kaldırımlarımıza rahatça inip çıkabileceğimiz asansörler istiyoruz”