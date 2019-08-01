Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Verilen sözler unutulmamalı
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Verilen sözler unutulmamalı

1 Ağustos 2019

Emekli siyasetçi K. D. özetimle “Osmangazi ilçesi Sanayi caddesi yan yolu üzerinde hizmet veren belediye otobüs durağı aylar önce kazılmıştı.

Verilen sözler unutulmamalıAradan geçen onca zamana karşın durağın onarımı yapılmadı. Bilakis daha da dağıtıldı. Fotoğrafımdaki üzücü ve düşündürücü kareyi bizlere layık görenleri kınıyorum. Bu ilgisizlik kabul edilebilir değil. Vatandaşa verilen sözler unutulmamalıdır” diyor.

BİZ NEDEN GÖREMİYORUZ?

Verilen sözler unutulmamalı

Tarih öğretmeni Ekrem Doğruer: “Gazi Timurtaş Paşa Türbesi’nde asılı olan kitabede “Türbedeki üç mezardan biri 1402 yılında vefat eden Timurtaş Paşa’ya aittir” diye yazıyor. Ancak türbe içinde bir mezar var. Kitabe doğru ise diğer mezarlar nerede? Mezarlar varsa da biz neden göremiyoruz?” diyor.

ÜZGÜNÜZ SENEYE ARTIK!

Verilen sözler unutulmamalı

Okurumuz İhsan Yedikardeşler diyor ki: “Çekirge Mahallesi’nde bulunan ve ters T planına göre yapılmış olmasının yanı sıra üstü medrese olması özelliğiyle de dünyada tek olan 1. Murat Camisi’nin yanındaki fare yuvasını aratmayan viran haldeki binayı 1. Murat’ı anma etkinliği töreninde, bizzat Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a anlattım. Caminin arka kısmına beş adım mesafe uzaklıkta olan ve uzun yıllar burayı kimsenin görmemesi de ayrıca düşündürücü. ” Neyse dert etmeyin Sn. Yedikardeş. Belki önümüzdeki sene halledilir.

‘ASANSÖR İSTİYORUZ’

Verilen sözler unutulmamalı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın okurumuz bakınız ne diyor: “Burası Osmangazi ilçesi olup yine Osmangazi Belediyesi sorumluluğunda olan, Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin meşhur kaldırımlarıdır. Kaldırımlarımıza inip çıkmak için asansör istiyoruz. Dört ay önce çektiğim fotoğraflarımda gördüğünüz kaldırımlarımızın yüksek bordürleri için çalmadık kapı bırakmadım. Neticesi sıfıra sıfır elde var sıfır. Normal insan ölçülerine göre tasarlanmamış yükseklikteki kaldırımlarımıza rahatça inip çıkabileceğimiz asansörler istiyoruz”

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Güzin Demircan ve Gülsüm Gözüm ile 5 soru 5 cevapAysun KABAGüzin Demircan ve Gülsüm Gözüm ile 5 soru 5 cevap01.08.2019
Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki farklarAhmet HAKANFatih Terim ile Ali Koç arasındaki farklar01.08.2019
Altay, Murat ve Ferdi ilk 11e doğruUğur MELEKEAltay, Murat ve Ferdi ilk 11'e doğru01.08.2019
Turhan Selçuk retrospektifini hatırlatırımDoğan HIZLANTurhan Selçuk retrospektifini hatırlatırım01.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.