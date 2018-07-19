 Vay ki ne vay…

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Sn. Sevinç A. “Fotoğraflarımdaki (Bir fotoğrafı yayımlıyoruz) düşündürücü çöp tepelerinin adresi Osmangazi Belediyesi sınırları içinde olan Hamitler Mahallesi Aslanbey Sokak ile Kutlukbey Sokak arasında kalan yol üzeridir. ”diyor.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Sn. Sevinç A. “Fotoğraflarımdaki (Bir fotoğrafı yayımlıyoruz) düşündürücü çöp tepelerinin adresi Osmangazi Belediyesi sınırları içinde olan Hamitler Mahallesi Aslanbey Sokak ile Kutlukbey Sokak arasında kalan yol üzeridir. ”
diyor.
ELİNİ ÖYLE BİR YERDE KESMİŞ Kİ…
Okurumuz Sn. Şeref Altıntaş: “Dağın yamacına kurulmuş olması sebebiyle (Çok yokuş ve buradan sonra yerleşim yok) ulaşıncaya kadar en az on kez dinlenmiş olduğumuz Çekirge Mahallesi Narlı Sokak’ta hizmet veren Çekirge Aile Sağlığı Merkezi’ne gittik! Keyif alamadığımız muayene sonrası sağlık merkezi girişindeki tutunma aparatına tutundum. Avucumun içinde bir yanma hissetim. Baktım ki kalitesiz demir üzerine atılan boya pas yapmış. Sonra da pasa yapışan boya elime saplanmış. Paslı malzemeyi oğlum çekerek aldı. Akacak kan damarda durmadı! Ya sabır diyerek dimdik yokuşu ayakkabı frenimiz ile indik!” diyor.
HAYIRLISI DİYELİM!
Esnaf Okurumuz Sn. Önder Sağlam: “Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nun yan yüzüne (1. Tuzpazarı Sokak) bakan göçtü göçecek riskli çok katlı eski bina için yazdığınız yazıları yıllardır takip ediyoruz. En nihayetinde de iki katı daha göçertildi. Şu an vaziyet gördüğünüz gibidir. Risk unsuru devam etmektedir. Rica etsek yine yazar mısınız? Bir katı daha yıkılsın. Gerisini biz halledeceğiz!” diyor... Biz de ‘hayırlısı’ diyelim Sn. Sağlam
O KULÜBEYİ İSTEMİYORUZ!
Okurumuz Sn. Emel Çetinyolcu: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer İlçesi Hamitler Fethiye İstasyonu önündeki atıl durumda bulunan çirkin kulübeyi orada istemiyoruz” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
AŞAĞISI UÇURUM başlıklı şikayetimizde (Gökdere Otobüs durağı) konu olan uçurumun kapatılıp, kırık olan camın da takılmış olduğunu gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.
Vay ki ne vay…
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Sn. Sevinç A. “Fotoğraflarımdaki (Bir fotoğrafı yayımlıyoruz) düşündürücü çöp tepelerinin adresi Osmangazi Belediyesi sınırları içinde olan Hamitler Mahallesi Aslanbey Sokak ile Kutlukbey Sokak arasında kalan yol üzeridir. ”diyor.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Sn. Sevinç A. “Fotoğraflarımdaki (Bir fotoğrafı yayımlıyoruz) düşündürücü çöp tepelerinin adresi Osmangazi Belediyesi sınırları içinde olan Hamitler Mahallesi Aslanbey Sokak ile Kutlukbey Sokak arasında kalan yol üzeridir. ”
diyor.
ELİNİ ÖYLE BİR YERDE KESMİŞ Kİ…
Okurumuz Sn. Şeref Altıntaş: “Dağın yamacına kurulmuş olması sebebiyle (Çok yokuş ve buradan sonra yerleşim yok) ulaşıncaya kadar en az on kez dinlenmiş olduğumuz Çekirge Mahallesi Narlı Sokak’ta hizmet veren Çekirge Aile Sağlığı Merkezi’ne gittik! Keyif alamadığımız muayene sonrası sağlık merkezi girişindeki tutunma aparatına tutundum. Avucumun içinde bir yanma hissetim. Baktım ki kalitesiz demir üzerine atılan boya pas yapmış. Sonra da pasa yapışan boya elime saplanmış. Paslı malzemeyi oğlum çekerek aldı. Akacak kan damarda durmadı! Ya sabır diyerek dimdik yokuşu ayakkabı frenimiz ile indik!” diyor.
HAYIRLISI DİYELİM!
Esnaf Okurumuz Sn. Önder Sağlam: “Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nun yan yüzüne (1. Tuzpazarı Sokak) bakan göçtü göçecek riskli çok katlı eski bina için yazdığınız yazıları yıllardır takip ediyoruz. En nihayetinde de iki katı daha göçertildi. Şu an vaziyet gördüğünüz gibidir. Risk unsuru devam etmektedir. Rica etsek yine yazar mısınız? Bir katı daha yıkılsın. Gerisini biz halledeceğiz!” diyor... Biz de ‘hayırlısı’ diyelim Sn. Sağlam
O KULÜBEYİ İSTEMİYORUZ!
Okurumuz Sn. Emel Çetinyolcu: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer İlçesi Hamitler Fethiye İstasyonu önündeki atıl durumda bulunan çirkin kulübeyi orada istemiyoruz” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
AŞAĞISI UÇURUM başlıklı şikayetimizde (Gökdere Otobüs durağı) konu olan uçurumun kapatılıp, kırık olan camın da takılmış olduğunu gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.