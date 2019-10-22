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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Vatandaş için alışılmış manzara...

22 Ekim 2019

Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi, Uğur Mumcu Bulvarı (Ertuğrul Metro İstasyonu karşısı, Ertuğrul belediye otobüs durağı önü) önündeki kaldırım, esneme hareketi yapmış.

Vatandaş için alışılmış manzara...
Yapılan bu esneme hareketi son derece başarılı olmuş. İliklere kadar kulunçlar kırılmış. Hatta bu başarılı hareket oradan geçen bir köpeğin dahi dikkatini çekmiş. Durmuş ve esnemeyi seyre dalmış. Vatandaşa gelince; onlar oralı olmamış. Çünkü artık bunlar vatandaş için alışılmış manzara olmuş.

İNŞAAT ATIK SAHASI GİBİ

Vatandaş için alışılmış manzara...
Vatandaş için alışılmış manzara...
Büyükorhan ilçesi sakinlerinden olan bir grup okurumuz: “İlçemizin onlarcası sokağı inşaat atık sahası gibidir. İlçemizin yetkilileri bunları neden görmezler?” diyor.

DURAKTAKİ ÇİZELGELERİN HALİ...

Vatandaş için alışılmış manzara...
Sınıf öğretmeni olan okurumuz Gülay S., özetimle: “Köşenizde onlarca kez yazdınız. Biz de belki yüzlerce kez şikayet ettik. Ancak gelin görün ki belediye otobüs duraklarında asılı olan otobüs hareket çizelgelerinin halleri hiç hoş değil. Bir kez de bizim için yayınlarsanız çok mutlu oluruz. 1) Sadece numaradan ibaret olan çizelgeye göre, güzergahı bilme imkanımız yoktur. Ve en büyük sıkıntımız da budur. 2) Çizelgelerin bazıları güncel değildir. Güncel olanlar da, ya yırtıktır ya da eksiktir. 3) Tabloda çizelgenin boyutundan büyük yasaklı reklam duyuruları vardır. Yetkililer bunlara neden göz yummaktadır? “diyor. Öyleyse BURULAŞ’ın dikkatlerine…

BU DA AYRI BİR BAŞARI...

Vatandaş için alışılmış manzara...
Genç okurlarımızdan olan Bülent ve Kenan, bakınız ne diyor: “Önünde durduğumuz yer Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şafak Caddesi, Onar Tekstil karşısıdır. Burada onlarca yıldır BURULAŞ durak olarak hizmet vermektedir. İzninizle ne demek istediğimizi anlamayanlara aktaralım. Burada bir durak var. Ama ne tabelası, ne kabini ne de oturma bankı vardır. Sadece civar sakinleri ve de güzergahı kullanan belediye otobüs kaptanlarının tamamı burada durak olduğunu biliyor. Kaptanlar, bekleyen yolcu varsa tanımsız tanımlı durağa yanaşıyor ve yolcusunu alıyor. İnecek yolcusu varsa da aynı işlem tekrar ediliyor. Yabancı kişi burada durak olduğunu nasıl anlıyor? derseniz. Anlamıyor. Burada durak yok deyip gidiyor.” Bu da ayrı bir başarı olsa gerek gençler…

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

EKİPLER SORUNU GİDERDİ

“ ‘MERAK EDİLENE BAKINCA’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen ziyana (BTSO Eğitim Vadisi) yönelik olarak ilgili ekiplerimiz müdahale ederek sorunu gidermişlerdir. Ziyana sebep olan kişilere para cezası uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Destekleri için Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih’e ve koordinasyon uzmanı Bayram Adaletsever’e teşekkür ediyorum.

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