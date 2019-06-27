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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Vah Havuzlupark vah!

27 Haziran 2019

Bursa’nın simgeleşmiş isimlerinden olan Merhum Muhiddin Baha Pars, kendisine ait olan araziye 1935 yılında sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de ilk tesisi olarak kayıtlara giren Havuzlupark’ı inşa ettiriyor.

Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Devamında da bizlere armağanı oluyor. O zamandan bu zamana sürekli geliştirilerek günümüze kadar ulaştırılan yüzlerce dönüm arazi üzerindeki; havuzlarıyla, yeşilliklerinin yanı sıra binlercesi ağacıyla da hizmet vermekte olan cennet misali alanın son yıllardaki hali içler acısı. Benim de çocukluk yıllarımda ailecek gittiğim özgürce pikniklerin yapıldığı, mangalların tüttürüldüğü, bizler eğlenip oynarken, büyüklerimizin dinlenip stres attığı şehrin ortasındaki yaşama alanımız olan minik orman özellikle şu dönemlerde adeta kan ağlıyor!

HEMŞEHRİLERİMİZİ ÖYLE ÜZÜYOR Kİ...

Onlarca yıldır; piknik, oturma ve dinlenme hizmetine YASAKLI olan eşsiz güzellikler, balta girmemiş ormana döndü. Çevresi Alcatraz Hapishanesi gibi çevrildi. Dolayısıyla alanla birlikte havuzlarını da kullanmamız hayal oldu. Hele çok sıcak geçen şu yaz mevsiminde de bu imkanlara ulaşamamak; ne kadar acı… Bir zamanların en elit semti olan Çekirge Mahallesi’nde sözüm ona hizmet veren özellikle de Çekirge halkının tabiri caizse nefes aldığı fevkalade mükemmel olan tek alanın yasaklı kader kadrosuna dahil edilmiş olmasına asla bir anlam veremiyorum. Bu ilgisizlik, başta Çekirge halkı olmak üzere Bursalı hemşehrilerimizi öyle üzüyor ki…Tarifi mümkün değil. Velhasıl; vah Havuzlupark vah!

Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah
Vah Havuzlupark vah

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

 Osmangazi Belediyesi

KONUNUN TAKİBİ YAPILMAKTADIR

“ ‘DERDİMİZİ ANLATAMADIK’ başlıklı yayımınız incelendi. Bahse konu olan Kükürtlü Mahallesi Emir Abdülkadir Caddesi’nde apartman önüne park edilmiş ve uzun zamandır aynı yerde terk edilmiş vaziyette duran araca ilişkin belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ilgili ekiplerince araştırma ve gerekli tetkikler yapılmış olup araç sahibine ulaşılamamıştır. Ancak, aracın bulunduğu yerden kaldırılması için Trafik Tescile rapor yazılarak çalışma başlatılmış olup, konunun takibi de yine ekiplerimizce yapılmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.” Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

 Yıldırım Belediyesi

SORUN GİDERİLMİŞTİR

“ ANLAMSIZ TABELA başlıklı haberinizde bahsi geçen, Vatan Caddesi üzerindeki olumsuzluklar, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”. ‘ Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi

 

 

 

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