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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Umarız örnek olur

25 Eylül 2018

OKURUMUZ, Yüksek endüstri ve yüksek makine mühendisi (Tofaş Fabrika) Sn. Serkan Özgiray’ın e-postasını olduğu gibi aktarıyorum:

Umarız örnek olur

“Sn. Kösle, merhaba. Orhaneli Sadağı Kanyonu konulu yazınız üzerine övgülerinize güvenerek ailemle birlikte hem de büyük bir heyecanla ilk kez kanyona gittik. Gördüğüm güzellikler karşısında çok mutlu olduk. Yazdığınız gibi muhteşem bir düzenleme yapılmış cidden.

13 EYLÜL’DE YAZDIK

Umarız örnek olur

“Hani yazınızın bir kısmında “Bi’ara Almanya’da sandık kendimizi” diyorsunuz ya... Onlarca kez Almanya’ya gitmiş biri olarak bu tarifinizi de destekliyorum. Övgüyle bahsettiğiniz işlerine aşık personellerin, güler yüzlü ve çalışkan tavırları bizleri de çok etkiledi. Halka açık kalabalık alanlarda sözüm ona hizmet veren tuvaletlerin yanından geçmeye korkarız ya... Oysa ki buradaki tertemiz tuvaletler bizi hayran bıraktı. Şehir dışından gelen misafirlerimizi de bu eşsiz yere götürmek için sabırsızlanıyorum. Bizlere bu güzel yöreyi tanıttığınız için sizlere, muhteşem düzenlemeye imza atan Orhaneli Belediyesi’ne ve örnek işler başaran güler yüzlü çalışkan personele ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.”

‘ÖDÜLLENDİRİLMELİ’

“Umarım yetkililer Sadağı Kanyonu’nu örnek alıp benzeri umumi alanları da burası gibi yapmak için zahmet gösterirler! Elbette ki övgülere vesile olan çalışanları da ödüllendirerek bu güzelliklerin Bursa genelinde hatta ülkemiz genelinde yaygınlaşmasına vesile olurlar. Saygılarımla.”

ÖYLE BİR ŞEY İSTİYOR Kİ...

Umarız örnek olur

Umarız örnek olur

OKURUMUZ Sn. Z. A. “Mihraplı Parkı otoparkında biriken suların üzerinden araçların geçmesiyle yayalara ücretsiz yıkama yağlama hizmeti verilmektedir! Bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz (!) Ancak kış mevsimi geldi gelecek... Hani diyorum ki, soğukta da keyif alabilmek için zemindeki suyu ısıtacak sistemin döşenmesini istiyoruz (!) Olur mu?” Diyor. İlginç bir öneri! Büyükşehir Belediyesi’nin takdirlerine kalmış gerisi...

TOPLUCA TEŞEKKÜR!

Umarız örnek olur

OKURUMUZ Sn. Elif S “Nilüfer İlçesi Beşevler Caddesi Ziraat Bankası ATM yakını (Karafatma Heykeli’nden Konak Pazar yerine gidiş yönü) önündeki GEREKSİZ kaldırım yenileme çalışmaları kalitesiz olarak bitti. Derken, bordür diplerine de bırakılan çukurlar için de topluca teşekkür ediyoruz!” diyor.

DÜŞEN DÜŞENE…

Umarız örnek olur

SN. Sinem Dik: “Evimin balkonunda otururken çok kez rast geldim. İlgili fotoğrafımdaki kaldırım hörgücünden (!) düşen düşene. Ne ilginç değil mi! Adres; Osmangazi İlçesi Tütesin Apartmanı No. 32” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

O CAM TAKILDI

Umarız örnek olur

O CAMI TAKIN başlıklı konumuzda istenen ‘eksik durak camının’ (Reşat Oyal Parkı önü) yayımımızla birlikte takılmış olduğunu gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

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