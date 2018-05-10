TOP 10 da birinci oldunuz!

‘O üst geçit kullanılmıyor, kaldırın lütfen’ dedik, kaldırıldı. ‘Üst geçidin temellerini unuttunuz, onları da alınız lütfen’ dedik, alındı. Sonrasında, ‘Üç yüz metrenin hesabında olan bazı sürücüler araçlarına ısrarla kaldırımı kullandırır olunca kaldırım bu, nazara (!) dayanamayınca dağılıyor. Buna engel olun lütfen’ dedik, altı kez nazar dağılmasına maruz kalan kaldırımı onardınız! ‘Bu böyle olmaz, emek ve paralarımız heder edilmesin lütfen’ diyerek kati çözümlü basit ve uygulanabilir önerimi sundum. Ama bildiğinizi okudunuz! En son olarak da kaldırımın önüne moloz boşaltmak suretiyle mühendislik alanındaki projenizle Top 10 listesinin zirvesinde ikinci oldunuz. (!) Bu projenizi çalacağımı ifşa edince de molozları toplamıştınız! Dolayısıyla meydan yine üç yüz metrenin hesabında olan kurnazlara kalmıştı. Yani kaldırım yine dağıtılacaktı! Merak ettim. Oralarda durum nasıldır, bir bakayım hele diyerek yola koyuldum. Önce boşaltılıp, sonra da toplanan moloz dağının on metre gerisine delinatörlerin çakılıp, aralarının da alafranga tuvalet ve lavabo gibi materyallerle desteklenmiş olduğunu görmeyeyim mi! Baktım, sadece baktım ve yine baktım! Yıldırım gibi hizmetlerinize laf diyecek yok da… Buradaki dahiyane mühendislik hizmetinizin son (şimdilik) projesini anlayacak biri çıkarsa ona da aşk olsun valla! Bakalım şimdi neler olacak orada. Sizleri bilmem ama acayip merak sardı bana! Baştan da belirttiğim gibi, adresi vermedim bu kez. Diyeceğim o ki, Top 10 da bir basamak yükselerek birinciliğe oturdunuz! Adrese gerek yok diye düşündüm Yıldırım Belediyesi. Siz ne dersiniz?

NİLÜFER’DE 86 DERECE

Okurumuz Sn. Sevil Eren: “Tarih 05 Mayıs 2018 saat 15:55 Adres; Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Samanyolu Sokak üzerinde hizmet veren Açelya Parkı ve Koşu Yolu. Gördüğünüz tabela, saat bilgisini tam olarak gösterirken ortam sıcaklığını 86 derece olarak gösteriyordu. (Cep telefonumun kamerasına dijital sunum yansımıyor. Ancak sekiz arkadaşım bu tespitime şahittir) Öğle saatlerinde Osmangazi İlçesinde sıcaklık 16 dereceydi. Ne ilginç değil mi!”

ABDAL’I DA…





Muhabir Sn. Burak Türker: “Sn. Kösle. Kentimizi teslim alan kirlilik ve çirkinlik furyasına bir örnek de ben sunmak istiyorum. Burası da Osmangazi İlçesi’nde bulunan Tarihi Abdal Simit Fırını karşısıdır. Yorum yok!”

DEĞİŞSİN ARTIK DEĞİŞSİN!





Sn. Said Kamacı: “Bu engelli yaya geçidi de Osmangazi İlçesi’nde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Merkezi karşısındandır. Onlarca kez belki de yüzlerce kez bu konulara değinmişken… Değişsin artık değişsin bu vurdumduymaz zihniyet!”

HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

TEŞEKKÜRLER





En son olarak ‘BU İNADA SEBEP NE’ başlıklı ısrarcı yayımlarımız sonrası (Karaman Üst Geçidi) üst geçidin komple yenileneceği bilgisini yayımlamıştık. Yıpranmış olmasının yanı şikayette tavan yapan çalışmayan asansörlerinin de yenilenerek devreye alınmış olduğunu gördüm. Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

KONTROL DE EDİLECEK

‘BU NASIL OTOBÜS’ başlığımla yayımlamış olduğumuz otobüsteki sorunların giderildiğini, ilgililerin uyarıldığını ve kontrollerin sıkı denetim altında tutulacağı bilgisini aldım. Bu bilgiyi tarafıma aktaran BURULAŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet Kürşat Çapar’a teşekkür ediyorum.