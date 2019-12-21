Teşekkür ederiz ama..

Okurumuz İnci Hacıoğlu, bakınız ne diyor:
“Sürekli olarak, ‘Gerek bisiklet yolu hizmetimizle, gerekse görme engeli olan vatandaşlarımızın kullanmaları için yapılmış olan özel alanlarımızla biz en iyisini yaptık’ diye övünen Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Amma velakin onlarca trajikomik oluşumlar da var. Bu anlamda da en iyisi Nilüfer Belediyesi mi acaba?
ENGELLİ TAŞLARINA KAPAK
Mesela; Burası Ertuğrul Mahallesi Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro istasyonu önüdür. Bisiklet yolunu, asansör kabinin önüne oluşturmuşlar. Görme engelli vatandaşlarımızın takip edeceği özel taşların aralarında da taş kapaklar koymuşlar!”
ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Eylül Kaçan, özetimle diyor ki: “FSM Kavşağı’nın yan yüzeyi, yıllar önce belli bir maliyet ve zor işçilik emeği sonrasında çinilerle kaplanmıştı. Ancak çiniler her yağmurla birlikte çamura bulanıyor. Sonra da köşenizde yazıyorsunuz ve ekipler gelip temizleyip gidiyorlar. Şaka gibi! Oysaki siz: “Köprünün üst kısmındaki çinilerin üzerine isabet eden açık alan kapatılsın. Böylece su sızması önlenir. Dolayısıyla da çinilerin çamura bulanması engellenir” demiştiniz. Ancak bu önerinizin dikkate alınmamış olmasını üzülerek izliyorum.”
‘Astarı yüzünden pahalı’ sözü tam da buna isabet etmiş! Vaziyet o ki, bu işi çözse çözse Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği çalışanları çözer...
YOĞUN SAATLERDE EK SEFER OLMALI
ULUDAĞ Üniversitesi öğrencilerinden olan okurumuz G.R. şikayetini şöyle dile getiriyor: “Hafta sonları hariç her sabah saat 07.45 civarı Uludağ Üniversitesi istikametine giden metroyu kullanıyorum.”
“Metro o saatlerde öyle bir yoğun ki kimin eli kim cebinde belli değil! BURULAŞ’ın belli saatlerde ek seferler çıkartmasını rica ediyorum.”
POLİS OLMASA CANLAR YANACAK!
Okurumuz Atilla Nuroğlu: “Geçtiğimiz haftaydı. Atatürk Caddesi üzerinde Ulucami karşısındaydım. Yaşları ilerlemiş iki büyüğümüz ve bir genç kardeşimiz dikkatime takılmıştı. Her biri yolun karşısında bulunan trafik polisini izliyordu. İzleme sebebi belli oldu! Polis memuru 4-5 dakikadır dikildiği noktadan ayrılmaya başlayınca bizimkiler de tüm riskleri göze aldıktan sonra fişek gibi araçların arasına dalıp yolun karşısına geçtiler. Çok büyük bir başarı!” diyor.
18 ADIM İLERİDE
Ne kadar acı ki o hemşehrilerimize 18 adım mesafe uzaklıkta şık mı şık, bir alt geçit var. Beraberinde de; köşemdeki yayımlarımız sonrasında o alt geçide hem asansör hem de yürüyen merdiven hizmeti sunulmuşken… Eceli zorlamak niye?
Teşekkür ederiz ama..
Okurumuz İnci Hacıoğlu, bakınız ne diyor:
“Sürekli olarak, ‘Gerek bisiklet yolu hizmetimizle, gerekse görme engeli olan vatandaşlarımızın kullanmaları için yapılmış olan özel alanlarımızla biz en iyisini yaptık’ diye övünen Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Amma velakin onlarca trajikomik oluşumlar da var. Bu anlamda da en iyisi Nilüfer Belediyesi mi acaba?
ENGELLİ TAŞLARINA KAPAK
Mesela; Burası Ertuğrul Mahallesi Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro istasyonu önüdür. Bisiklet yolunu, asansör kabinin önüne oluşturmuşlar. Görme engelli vatandaşlarımızın takip edeceği özel taşların aralarında da taş kapaklar koymuşlar!”
ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Eylül Kaçan, özetimle diyor ki: “FSM Kavşağı’nın yan yüzeyi, yıllar önce belli bir maliyet ve zor işçilik emeği sonrasında çinilerle kaplanmıştı. Ancak çiniler her yağmurla birlikte çamura bulanıyor. Sonra da köşenizde yazıyorsunuz ve ekipler gelip temizleyip gidiyorlar. Şaka gibi! Oysaki siz: “Köprünün üst kısmındaki çinilerin üzerine isabet eden açık alan kapatılsın. Böylece su sızması önlenir. Dolayısıyla da çinilerin çamura bulanması engellenir” demiştiniz. Ancak bu önerinizin dikkate alınmamış olmasını üzülerek izliyorum.”
‘Astarı yüzünden pahalı’ sözü tam da buna isabet etmiş! Vaziyet o ki, bu işi çözse çözse Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği çalışanları çözer...
YOĞUN SAATLERDE EK SEFER OLMALI
ULUDAĞ Üniversitesi öğrencilerinden olan okurumuz G.R. şikayetini şöyle dile getiriyor: “Hafta sonları hariç her sabah saat 07.45 civarı Uludağ Üniversitesi istikametine giden metroyu kullanıyorum.”
“Metro o saatlerde öyle bir yoğun ki kimin eli kim cebinde belli değil! BURULAŞ’ın belli saatlerde ek seferler çıkartmasını rica ediyorum.”
POLİS OLMASA CANLAR YANACAK!
Okurumuz Atilla Nuroğlu: “Geçtiğimiz haftaydı. Atatürk Caddesi üzerinde Ulucami karşısındaydım. Yaşları ilerlemiş iki büyüğümüz ve bir genç kardeşimiz dikkatime takılmıştı. Her biri yolun karşısında bulunan trafik polisini izliyordu. İzleme sebebi belli oldu! Polis memuru 4-5 dakikadır dikildiği noktadan ayrılmaya başlayınca bizimkiler de tüm riskleri göze aldıktan sonra fişek gibi araçların arasına dalıp yolun karşısına geçtiler. Çok büyük bir başarı!” diyor.
18 ADIM İLERİDE
Ne kadar acı ki o hemşehrilerimize 18 adım mesafe uzaklıkta şık mı şık, bir alt geçit var. Beraberinde de; köşemdeki yayımlarımız sonrasında o alt geçide hem asansör hem de yürüyen merdiven hizmeti sunulmuşken… Eceli zorlamak niye?