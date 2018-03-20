Terminal’de laf olsun torba dolsun

Sürekli dikkatimi çeken bir trajikomediyi bu kez siz kıymetli okurlarımızla paylaşmak istiyorum.



Tarih; 09 Mart 2018 saat 15:48 ailecek il dışı seyahatimiz için Bursa Terminali’ndeyiz. Bavullarımızla birlikte kuzey kapısından girişimizi yaptık. Tıpkı önümüzde ve ardımız sıra giriş yapan diğer vatandaşlar gibi... Kapı girişinde bulunan, kapı detektörünün ister altından geç, ister yanından, ister üstünden; (çalışmıyor) Serbestsin! TIR sok istersen! Özel güvenlik personeli de yok.

‘BU NEYİN ARAMASI’



Üstelik esnafa sorduğumda sadece o gün değil bu kapıda durum böyleymiş!

Ve otuz adım sonraki batı kapısından giriş yapan hemşehrilerimize gelince... Üç özel güvelik personeli sizleri bekliyor. Bavullarınız X-Ray bagaj arama cihazından geçiriliyor. Telefonlarınız dahil banta bıraktırılıyor. Taktığın kemer ya da aksesuarla alakalı olarak ikaz alıyorsan; kadını kadın güvenlik personeli, erkeği de erkek güvenlik personeli el detektörü ile arıyor. Sahi, bir de doğu kapısı var! Orada da bu işlem şöyle oluyor. El detektörü olan bir güvenlik personeli metal olan bavuluna da, sırtına taktığın çantaya da detektörünü tutuyor. İkaz aldığı bavula da, çantaya da ‘geç’ veriyor! Keza bavulların çoğunda metal dış yüzey var. Bu neyin aramasıdır merak ettim. Açıklayan olursa sevinirim.

Böylesini gördünüz mü?



Okurumuz Sn. Alper Şenlier: Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Tabya Sokak üzerinde oluşturulan çukur bizleri canımızdan bezdirdi. Belediye otobüslerinin de güzergahı olan Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi’ne çıkmak için burasını yani çukurları kullanmak zorundasınız! Bazı vatandaşlarımız çukura girmeyeceğim diye inat edince(!) çeşitli kazalara sebep oluyor! Diyeceğim o ki; bir çukura düşmüşüz demeyiniz gitsin...” Durum ortada. Cidden çok yazık Sn. Şenlier. Büyükşehir’in dikkatine. Nilüfer’in de takibine. Bu durum yakışıyor mu bize!

Haydi UEDAŞ sıra sende



Okurumuz Sn. Yeliz Şenvardar’ın şikayetini 20 Şubat 2018 de ‘KARANLIKAN ÇIK DEREYE GİR’ konu başlığımla yayımlamıştık. Sn. Şenvardar: “… Yayımınızla birlikte aynı hafta içinde sokağımıza (Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 11. Güçlü Sokak) yağmur giderine bağlantısı olan ızgara hizmeti sunuldu. İnanın sevincimizi tarif edemeyiz. Teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte aynı şikayetimizin içinde; (onu da yayımlamıştınız) ‘1. Berat Sokak girişinde aydınlatma direğimiz yok, çok korkuyoruz’ demiştik. Ördek gibi yüzer olmamız nasıl son bulduysa artık, karanlıkta yürümeye korkar olmaktan da öyle son bulsun. Ayrıca bu isteğimizin hakkımız olduğunu düşünüyor ve hakkımızın sunulmasını rica ediyoruz.” Büyükşehir ve BUSKİ’nin ortaklaşa çalışması ile kazandırılan hizmet için teşekkür ediyorum. Her fırsata abonelerine değer verdiğini beyan eden UEDAŞ; biz buradayız ve bekliyoruz...

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Engeller kaldırıldı

‘BİR FİL EKSİK’ başlıklı şikayetinize müdahale edildi. (Santral Garaj Mahallesi 19. Çeşme Sokak) Durak üzerindeki engeller kaldırılıp yaya geçidi çizgileri de yenilendi. Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum.

BUSKİ sorunu giderdi

‘KARANLIKTAN ÇIK DEREYE GİR’ başlıklı yayımınızda BUSKİ ilgili gideri yapmıştır. 1. Berat Sokak aydınlatması için de UEDAŞ’a gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Teşekkür ediyorum.

Çöpler artık yok

‘BU AYIP HEPİMİZİN’ başlıklı (Atatürk Stadyumu önü) yayımınızdaki çöpler kaldırılmış olup konu takibimiz altına alınmıştır. (İlgili şahit fotoğrafları da aldım. Ayrıca kontrol de ettim. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.