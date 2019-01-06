Bursa ve ülkemiz için değer taşıyan tarih mirasımız Tophane surlarını oluşturan taşların bazıları; şehir magandalarının sprey boya kullanarak oluşturmuş olduğu yazı ve şekillerle çirkinleştirilmiş durumda.
Cidden çok yazık… Bu çirkinlikler yine başka magandalarca da örnek alınıp, suru oluşturan yüzlerce taşa sıçrayabilir! Bu durum tarihe büyük saygısızlık. İlgili çalışmalar yapıldıktan sonra gerekli tedbirlerin acilen alınacağını umuyorum! Yetkililere duyurulur.
O ÇINAR YOK OLMASIN
Okurumuz Su İnanç; “1. Murat Türbesi yanındaki (163 yaşında Doğu Çınarı Ağaç Numarası; A 231 Ağaç Kodu; OSM – 231 ENV NO; 86) anıt çınarı bazı noktasından çürümeye başlamış. O çınar yok olmasın ne olur.” Diyor. Sn. İnanç. İlgilisi kim bilemiyorum ama Büyükşehir Belediyesi’nin ve Osmangazi Belediyesi’nin bu sorunun giderilmesinde bizleri yalnız bırakmayacağını düşünüyorum.
ASFALT DOĞURDU
Okurumuz Emekli Albay H. A; “Osmangazi İlçesi Hastayurdu Caddesi üzerindeki D 0958 Orduevi tanımlı BURULAŞ’a ait, belediye otobüs durağı önüne yapılan asfalt yaması yan tarafına doğru doğurdu! Ne ilginç değil mi? (!)”
TEŞEKKÜR DERYASI!
Okurumuz Saim Derik; “Atatürk Kongre Kültür Merkezi önündeki çok ergonomik engelli rampası ve bina girişindeki engelli araç hizmeti için ilgililere teşekkür ediyorum. Beraberinde; iki teşekkürüm daha var; onları da ileteyim. Birinci teşekkürüm; o rampa önüne araçlarını park ettirmek suretiyle rampa kullanımına engel olan sürücüleredir! İkinci teşekkürüm de parkları görmeyen ilgili personeledir!”
PARASINI VER DE GERİSİ MÜHİM DEĞİL!
Okurumuz Nurcan Erdem; “Yollamış olduğum fotoğrafımı bir ay önce çekmiştim. Adres; Osmangazi Türbesi karşısı. O gün bu durumu 155 polis imdat hattına da bildirmiştim. Yine benzeri bir saygısızlıkla karşılaştım. Hatta görevli personelle münakaşa da ettim. Vaziyetten şunu anladım. Beş lira park parasını ver de ötesi mühim değil! Oh ne ala valla!”
AMAN GAZA BASMA!
Okurumuz Fevzi Duyan: “Nilüfer İlçesi Sur Yapı karşısındaki otobüs durağı yağan her yağmur sonrası önünde biriken suya teslim oluyor! Durakta bekleyen yolcular olarak ‘aman basma gaza şoför kardeş’ diye dua ediyoruz. Ayrıca bu sorun en az üç yıldır bu şekilde devam ediyor. Keşke biz yerine yetkililerin dikkatini çekse!”
Tarihe büyük saygısızlık
Bursa ve ülkemiz için değer taşıyan tarih mirasımız Tophane surlarını oluşturan taşların bazıları; şehir magandalarının sprey boya kullanarak oluşturmuş olduğu yazı ve şekillerle çirkinleştirilmiş durumda.
Cidden çok yazık… Bu çirkinlikler yine başka magandalarca da örnek alınıp, suru oluşturan yüzlerce taşa sıçrayabilir! Bu durum tarihe büyük saygısızlık. İlgili çalışmalar yapıldıktan sonra gerekli tedbirlerin acilen alınacağını umuyorum! Yetkililere duyurulur.
O ÇINAR YOK OLMASIN
Okurumuz Su İnanç; “1. Murat Türbesi yanındaki (163 yaşında Doğu Çınarı Ağaç Numarası; A 231 Ağaç Kodu; OSM – 231 ENV NO; 86) anıt çınarı bazı noktasından çürümeye başlamış. O çınar yok olmasın ne olur.” Diyor. Sn. İnanç. İlgilisi kim bilemiyorum ama Büyükşehir Belediyesi’nin ve Osmangazi Belediyesi’nin bu sorunun giderilmesinde bizleri yalnız bırakmayacağını düşünüyorum.
ASFALT DOĞURDU
Okurumuz Emekli Albay H. A; “Osmangazi İlçesi Hastayurdu Caddesi üzerindeki D 0958 Orduevi tanımlı BURULAŞ’a ait, belediye otobüs durağı önüne yapılan asfalt yaması yan tarafına doğru doğurdu! Ne ilginç değil mi? (!)”
TEŞEKKÜR DERYASI!
Okurumuz Saim Derik; “Atatürk Kongre Kültür Merkezi önündeki çok ergonomik engelli rampası ve bina girişindeki engelli araç hizmeti için ilgililere teşekkür ediyorum. Beraberinde; iki teşekkürüm daha var; onları da ileteyim. Birinci teşekkürüm; o rampa önüne araçlarını park ettirmek suretiyle rampa kullanımına engel olan sürücüleredir! İkinci teşekkürüm de parkları görmeyen ilgili personeledir!”
PARASINI VER DE GERİSİ MÜHİM DEĞİL!
Okurumuz Nurcan Erdem; “Yollamış olduğum fotoğrafımı bir ay önce çekmiştim. Adres; Osmangazi Türbesi karşısı. O gün bu durumu 155 polis imdat hattına da bildirmiştim. Yine benzeri bir saygısızlıkla karşılaştım. Hatta görevli personelle münakaşa da ettim. Vaziyetten şunu anladım. Beş lira park parasını ver de ötesi mühim değil! Oh ne ala valla!”
AMAN GAZA BASMA!
Okurumuz Fevzi Duyan: “Nilüfer İlçesi Sur Yapı karşısındaki otobüs durağı yağan her yağmur sonrası önünde biriken suya teslim oluyor! Durakta bekleyen yolcular olarak ‘aman basma gaza şoför kardeş’ diye dua ediyoruz. Ayrıca bu sorun en az üç yıldır bu şekilde devam ediyor. Keşke biz yerine yetkililerin dikkatini çekse!”