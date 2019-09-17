Spora destek tamam ama... Ya taraftar?

Büyükşehir Belediyesi Soğanlı Spor Tesisi’ndeydim geçtiğimiz hafta. Oldukça bakımlı bir futbol sahası. Dikkatlerden kaçmadı.
Ve Başkan Alinur Aktaş’ın imzasıyla saha girişinde asılı olan devasa pankartta: ‘Spora destek, sporcuya değer’ yazıyordu. Bu değerler için teşekkür ediyorum. Ancak, özellikle kale arkalarında oldukça müsait alan olmasına karşın maçı izleyenler için tribün düşünülmemiş olması hatta bir tane dahi bank olmaması çok ilginç!
Vaziyet böyle olunca taraftarların bazıları çok riskli alanları kendilerine tribün yapmışlar. (Sordum, bu durum sürekli böyleymiş) Bazılarıysa “Kentin göbeğinde ayakta maç izlemek çok zor” diye isyan ediyor. Kent merkezinde Spora destek, sporcuya değer tamam ama. Ya taraftar?
PİYANGO KİME VURACAK?
Okurumuz Recep Güçlü: “Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi No:306 yanındaki ağaç direk devrilmek üzeredir. Devrildiğinde de piyango kime vuracak belli değildir. Direğin devrilmesine engel olan dikenli tel ödüllendirilmelidir” diyor. Yıldırım Belediyesi; sanırım acil olarak desteğiniz gerekmektedir.
EN AZINDAN BEDAVA
Bir okul müdürü olan A. H. “Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi (Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlük binası girişi) girişine çizilen ‘Park Edilemez’ yazısı hakkında yorum yapamam. Ancak takviye olarak kullanılan kaya parçalarını anlamış değilim. En azından bedava diyelim. Ve buna şükür edelim” diyor.
KEŞKE İLGİLİLER DE TAKİP ETSEYDİ
Emekli işletmeci Ferhunde Çırpan, bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da yaşayan bir okurunuzun şikayetini (03 Eylül 2019) yayımlamıştınız. Civar sakinlerinden olan ben de o gün sorunu gördüm ve takip etmeye başladım. Yayımınızdan iki gün sonra ne göreyim. Bir hurda toplayıcısı oraya montesi yapılacak olan demir ızgarayı aracına attı ve gitti. Hollanda’dan takip edilen köşeniz bizim hurda toplayıcısı kardeşlerimizce de takip ediliyor olsa gerek ki demir ızgaradan haberdar oldular ve hurda niyetine aldılar. Hollanda’dan takip, bizce takip ve hurdacılarca da takip. Büyük bir başarı bu. Keşke ilgililer de takip etmiş olsaydı!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YÜRÜME YOLUNDA SU SAATİ OLUR MU başlıklı yayımımızdan (Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Ortanca Parkı) sonra ilgili çukurun ölçüsü alınarak kapak yapıldığı bilgisini aldım. Şahit fotoğraflarınız için de; Nilüfer ilçesi Park Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver’e, Park Bahçeler Sorumlusu İsmail Yıldız’a ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Spora destek tamam ama... Ya taraftar?
Büyükşehir Belediyesi Soğanlı Spor Tesisi’ndeydim geçtiğimiz hafta. Oldukça bakımlı bir futbol sahası. Dikkatlerden kaçmadı.
Ve Başkan Alinur Aktaş’ın imzasıyla saha girişinde asılı olan devasa pankartta: ‘Spora destek, sporcuya değer’ yazıyordu. Bu değerler için teşekkür ediyorum. Ancak, özellikle kale arkalarında oldukça müsait alan olmasına karşın maçı izleyenler için tribün düşünülmemiş olması hatta bir tane dahi bank olmaması çok ilginç!
Vaziyet böyle olunca taraftarların bazıları çok riskli alanları kendilerine tribün yapmışlar. (Sordum, bu durum sürekli böyleymiş) Bazılarıysa “Kentin göbeğinde ayakta maç izlemek çok zor” diye isyan ediyor. Kent merkezinde Spora destek, sporcuya değer tamam ama. Ya taraftar?
PİYANGO KİME VURACAK?
Okurumuz Recep Güçlü: “Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi No:306 yanındaki ağaç direk devrilmek üzeredir. Devrildiğinde de piyango kime vuracak belli değildir. Direğin devrilmesine engel olan dikenli tel ödüllendirilmelidir” diyor. Yıldırım Belediyesi; sanırım acil olarak desteğiniz gerekmektedir.
EN AZINDAN BEDAVA
Bir okul müdürü olan A. H. “Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi (Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlük binası girişi) girişine çizilen ‘Park Edilemez’ yazısı hakkında yorum yapamam. Ancak takviye olarak kullanılan kaya parçalarını anlamış değilim. En azından bedava diyelim. Ve buna şükür edelim” diyor.
KEŞKE İLGİLİLER DE TAKİP ETSEYDİ
Emekli işletmeci Ferhunde Çırpan, bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da yaşayan bir okurunuzun şikayetini (03 Eylül 2019) yayımlamıştınız. Civar sakinlerinden olan ben de o gün sorunu gördüm ve takip etmeye başladım. Yayımınızdan iki gün sonra ne göreyim. Bir hurda toplayıcısı oraya montesi yapılacak olan demir ızgarayı aracına attı ve gitti. Hollanda’dan takip edilen köşeniz bizim hurda toplayıcısı kardeşlerimizce de takip ediliyor olsa gerek ki demir ızgaradan haberdar oldular ve hurda niyetine aldılar. Hollanda’dan takip, bizce takip ve hurdacılarca da takip. Büyük bir başarı bu. Keşke ilgililer de takip etmiş olsaydı!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YÜRÜME YOLUNDA SU SAATİ OLUR MU başlıklı yayımımızdan (Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Ortanca Parkı) sonra ilgili çukurun ölçüsü alınarak kapak yapıldığı bilgisini aldım. Şahit fotoğraflarınız için de; Nilüfer ilçesi Park Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver’e, Park Bahçeler Sorumlusu İsmail Yıldız’a ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.