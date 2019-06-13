Sokak kitaplığı mı Tekel köşesi mi?

Bursa’da birçok noktada bulunan sokak kitaplıklarının amacının dışında kullanılır olmasındaki ayıp kimin?
İçerisinde kitap bulunması gereken kitaplıklarda alkol ile meşrubat şişeleri, ekmek, simit gibi maddelerin bulunması çirkin ve üzücü bir görüntü oluşturuyor. Böylesine üzücü görüntülere müdahale edilmemesi bizlere hiç yakışmıyor. Geçtiğimiz yıl Bursa Anadolu Lisesi önündeki kitaplık içerisinde bulunan çeşitli alkol şişeleri, yayımımızla birlikte Bursa’nın gündemi olmuştu. Daha sonra da konuyla alakalı olarak Osmangazi Kaymakamı Sn. Zafer Orhan : “gereği derhal yapılacak” demişti ve gereken yapılmıştı. Şimdi o kitaplığın kader ortağını Haşim İşcan Bisaş Parkı içinde şahit oldum. Bir kez daha derhal dermisiniz lütfen, Zafer kaymakam…
KALDIRIMA BİR HALLER OLMUŞ...
Okurumuz Avukat Ahmet Eriş özetimle: “ Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşe Caddesi No: 136 önüne (Özel Farklı Kalite Modern Ortaokulu önü) denk düşen kaldırıma bir haller olmuş. O yolu her kullanışımda dikkatimi çekiyor da… Yetkililere ihbar ediyorum. Saygılarımla.”
BU NASIL İŞTİR?
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici, Nilüfer ilçesindeki adil olmayan BUPARK uygulamasına dikkat çekmek istiyor. BUPARK çalışanı ve de çalışanın amiriyle tartışırken, tartışmanın büyümesi sonucu 155 kanalıyla polis ekibini çağırıp yardım isteyen ve bunların tamamını video kaydına alıp tarafıma yollayan okurumuz özetimle şöyle bir soru soruyor: “Rent a Car işini yapanlar plakalarını örtüyorlar ve bu sebepten dolayı da onlardan park parası alınmıyor. Bu nasıl iştir?” diyor.
10 YILDIR BÖYLE...
Okurlarımızdan İnşaat Teknikeri Kemalettin Şenol Ercan: “Ankaralıyım ve Ankara’da ikamet ediyorum. İşim gereği oldukça sık aralıklarla Bursa’ya geliyorum. Bursa’ya her geldiğimde uğrak yerim olan Tophane sırtlarında çayımı yudumlarken, eşsiz manzarası göz kamaştırıyor adeta. İşimle alakalı olsa gerek güzelliklerin yanı sıra çirkinlikleri de görüyorum. Mesela size yolladığım çirkin havuz. En az 10 yıldır bu havuz böyle. Ankara’dan görülen Bursa’dan görülmüyor mu acaba? Adres; Osmangazi ilçesi Tophane semti, Memleket Hastanesi karşısı. Hem yazık hem ayıp” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BU NASIL İŞTİR başlıklı yayımımızla birlikte yıllardır görülemeyen aksaklıklara yönelik olarak başlatılan çalışmaların sona ermesine şahit oldum. Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere; hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.
Sokak kitaplığı mı Tekel köşesi mi?
Bursa’da birçok noktada bulunan sokak kitaplıklarının amacının dışında kullanılır olmasındaki ayıp kimin?
İçerisinde kitap bulunması gereken kitaplıklarda alkol ile meşrubat şişeleri, ekmek, simit gibi maddelerin bulunması çirkin ve üzücü bir görüntü oluşturuyor. Böylesine üzücü görüntülere müdahale edilmemesi bizlere hiç yakışmıyor. Geçtiğimiz yıl Bursa Anadolu Lisesi önündeki kitaplık içerisinde bulunan çeşitli alkol şişeleri, yayımımızla birlikte Bursa’nın gündemi olmuştu. Daha sonra da konuyla alakalı olarak Osmangazi Kaymakamı Sn. Zafer Orhan : “gereği derhal yapılacak” demişti ve gereken yapılmıştı. Şimdi o kitaplığın kader ortağını Haşim İşcan Bisaş Parkı içinde şahit oldum. Bir kez daha derhal dermisiniz lütfen, Zafer kaymakam…
KALDIRIMA BİR HALLER OLMUŞ...
Okurumuz Avukat Ahmet Eriş özetimle: “ Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşe Caddesi No: 136 önüne (Özel Farklı Kalite Modern Ortaokulu önü) denk düşen kaldırıma bir haller olmuş. O yolu her kullanışımda dikkatimi çekiyor da… Yetkililere ihbar ediyorum. Saygılarımla.”
BU NASIL İŞTİR?
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici, Nilüfer ilçesindeki adil olmayan BUPARK uygulamasına dikkat çekmek istiyor. BUPARK çalışanı ve de çalışanın amiriyle tartışırken, tartışmanın büyümesi sonucu 155 kanalıyla polis ekibini çağırıp yardım isteyen ve bunların tamamını video kaydına alıp tarafıma yollayan okurumuz özetimle şöyle bir soru soruyor: “Rent a Car işini yapanlar plakalarını örtüyorlar ve bu sebepten dolayı da onlardan park parası alınmıyor. Bu nasıl iştir?” diyor.
10 YILDIR BÖYLE...
Okurlarımızdan İnşaat Teknikeri Kemalettin Şenol Ercan: “Ankaralıyım ve Ankara’da ikamet ediyorum. İşim gereği oldukça sık aralıklarla Bursa’ya geliyorum. Bursa’ya her geldiğimde uğrak yerim olan Tophane sırtlarında çayımı yudumlarken, eşsiz manzarası göz kamaştırıyor adeta. İşimle alakalı olsa gerek güzelliklerin yanı sıra çirkinlikleri de görüyorum. Mesela size yolladığım çirkin havuz. En az 10 yıldır bu havuz böyle. Ankara’dan görülen Bursa’dan görülmüyor mu acaba? Adres; Osmangazi ilçesi Tophane semti, Memleket Hastanesi karşısı. Hem yazık hem ayıp” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BU NASIL İŞTİR başlıklı yayımımızla birlikte yıllardır görülemeyen aksaklıklara yönelik olarak başlatılan çalışmaların sona ermesine şahit oldum. Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere; hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.