‘Şikayetimiz var’

Okurumuz Sevim Gürel Yurtsever özetimle diyor ki: “Burası Mustafakemalpaşa ilçesinin Barış Mahallesi. Profesör Namık Kemal Ayvalıoğlu Sokak Balıkesir Caddesi ile birleştiği yer. Daha başka tarifle de sanayi sitesi kapısının karşısı.
‘BİZE SES OLUN’
Yıllardır yağmur sonrası oluşan manzara bu! Şikayetçiyiz çünkü zor durumdayız. Belediyemize onlarca kez anlattık. Keza anlatmamıza gerek mi var ayrıca? Durum ortada... Belediyenin görmezden geliyor olması bizleri üzüyor. Burası sazlık değil. Burası 100.000 nüfuslu bir ilçe! Köşenize başvurduk. Bize de ses olur musunuz lütfen? Teşekkürlerimle.”
KALDIRIM İŞGAL ALTINDA
Okurumuz Tanju Göz: “Yerel seçimler yaklaştıkça genelde başkan adaylarının örnek şehirleşmeden bahsetmeleri olağandır. Fakat Nilüfer Beşevler Mahallesi Acar Sokak’tan, Fatih Sultan Mehmet metro istasyonuna ulaşmak için kaldırım bile yok denebilir. Genişliği topu topu yarım metre olmayan bu kaldırımın bir kısmı park eden araçların burunları nedeniyle işgal altında! Diğer kısımları da çöp konteynerlerinin işgali altında! Yayalar kaldırımda rahatça yürüyemesinler diye Anadolu Hastanesi’nin olduğu kısımda da kaldırım yok! Bu mudur örnek şehirleşme?”
KURALLARA UYMAYANI UYARMAK TEHLİKELİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Osmangazi Dikkaldırım Caddesi üzerindeki sinyalizasyon sistemli yaya geçidinin üzeri TANIMLI YAYA geçidi gibidir! Bu sebepten dolayı bilinçli olan duyarlı vatandaşımızdan bazıları burada saygısız sürücüleri uyarırken dövülme tehlikesi yaşıyor. Hani diyorlar ya: “Kurallara uymayanları uyarın” Kurallara uymayanları uyarmak için yürek yemiş olmak gerekiyor!”
MERAK EDİYORUZ
Sn. Suna Altıntaş: “Nilüfer’de hizmet vermeye başlayan SUR Yapı Marka AVM önünde ek hizmet veren uçları da açık olan enerji kablosunun açılışı ne zaman yapılacak? Merak ediyoruz da... (!).
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
TOP BÜYÜKŞEHİR’DE
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ASFALT DOĞURDU başlıklı haberimizle ilgili olarak şu mesajı göndermiş: “Bahse konu haber, belediyemiz ilgili ekiplerince incelendi. Söz konusu cadde, (Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Belediye Otobüs durağı önü) ana arter yol konumunda bulunduğundan dolayı Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanında kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür ederiz” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Öyle ise; haydi Büyükşehir; doğuran asfalt sizi bekliyor!
YILDIRIM BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü “Şirinevler Metro İstasyonu önündeki kirlilik, planlı bakım programımıza dahil edilmiştir. Bilgilerinize sunarız” diyor. Teşekkürer Yıldırım Belediyesi.
‘Şikayetimiz var’
Okurumuz Sevim Gürel Yurtsever özetimle diyor ki: “Burası Mustafakemalpaşa ilçesinin Barış Mahallesi. Profesör Namık Kemal Ayvalıoğlu Sokak Balıkesir Caddesi ile birleştiği yer. Daha başka tarifle de sanayi sitesi kapısının karşısı.
‘BİZE SES OLUN’
Yıllardır yağmur sonrası oluşan manzara bu! Şikayetçiyiz çünkü zor durumdayız. Belediyemize onlarca kez anlattık. Keza anlatmamıza gerek mi var ayrıca? Durum ortada... Belediyenin görmezden geliyor olması bizleri üzüyor. Burası sazlık değil. Burası 100.000 nüfuslu bir ilçe! Köşenize başvurduk. Bize de ses olur musunuz lütfen? Teşekkürlerimle.”
KALDIRIM İŞGAL ALTINDA
Okurumuz Tanju Göz: “Yerel seçimler yaklaştıkça genelde başkan adaylarının örnek şehirleşmeden bahsetmeleri olağandır. Fakat Nilüfer Beşevler Mahallesi Acar Sokak’tan, Fatih Sultan Mehmet metro istasyonuna ulaşmak için kaldırım bile yok denebilir. Genişliği topu topu yarım metre olmayan bu kaldırımın bir kısmı park eden araçların burunları nedeniyle işgal altında! Diğer kısımları da çöp konteynerlerinin işgali altında! Yayalar kaldırımda rahatça yürüyemesinler diye Anadolu Hastanesi’nin olduğu kısımda da kaldırım yok! Bu mudur örnek şehirleşme?”
KURALLARA UYMAYANI UYARMAK TEHLİKELİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Osmangazi Dikkaldırım Caddesi üzerindeki sinyalizasyon sistemli yaya geçidinin üzeri TANIMLI YAYA geçidi gibidir! Bu sebepten dolayı bilinçli olan duyarlı vatandaşımızdan bazıları burada saygısız sürücüleri uyarırken dövülme tehlikesi yaşıyor. Hani diyorlar ya: “Kurallara uymayanları uyarın” Kurallara uymayanları uyarmak için yürek yemiş olmak gerekiyor!”
MERAK EDİYORUZ
Sn. Suna Altıntaş: “Nilüfer’de hizmet vermeye başlayan SUR Yapı Marka AVM önünde ek hizmet veren uçları da açık olan enerji kablosunun açılışı ne zaman yapılacak? Merak ediyoruz da... (!).
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
TOP BÜYÜKŞEHİR’DE
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ASFALT DOĞURDU başlıklı haberimizle ilgili olarak şu mesajı göndermiş: “Bahse konu haber, belediyemiz ilgili ekiplerince incelendi. Söz konusu cadde, (Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Belediye Otobüs durağı önü) ana arter yol konumunda bulunduğundan dolayı Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanında kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür ederiz” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Öyle ise; haydi Büyükşehir; doğuran asfalt sizi bekliyor!
YILDIRIM BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü “Şirinevler Metro İstasyonu önündeki kirlilik, planlı bakım programımıza dahil edilmiştir. Bilgilerinize sunarız” diyor. Teşekkürer Yıldırım Belediyesi.