Öğretmen Sn. Sema H “Çok zaman rast geldiğim konudaki tehlikeyi ispatlı anlatabilmem adına aracımı uygun bir alana park ederek aracımdan indim. Daha sonra da gördüğünüz fotoğrafı çektim.



Bu nasıl ahlaktır, bu nasıl vicdandır anlamış değilim. Yasaklı olmasına rağmen, maalesef çok zaman kural tanımaz sürücülerince 100 kilometrelik hız üzerinde seyrettirilen araç trafiğinin aktığı tehlike saçan bir cadde olan Ankara Caddesi’dir burası. Bakınız! No. 733 de hizmet veren lastik tamircisi bir aracın lastiğiyle alakalı sorunu gidermek için, kaldırımı tamamen, ana caddeyi de kısmen kapatmıştır. Tekrar soruyorum. Bu nasıl bir vicdandır? Özellikle engeli olanlarımız (bebek arabalı ebeveynler, yaşı ilerlemiş olan büyüklerimiz, bedensel engeli olanlar…) mecburen caddeye inmek zorunda kalacaklarken…

BOŞ ALAN VARKEN!

Oysa ki ilgili tamircinin iş yerinin içi bu işler için müsait. Boş da alanı varken! Yani aracı oraya alması gerekirken! Böyle bir vicdan olamaz! Şikayet ediyorum.” Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Yıldırım Belediyesi’nin dikkatlerine.

O KASAYI ORADA İSTEMİYORUZ



Okurumuz Sn. Cabbar Soysal: “Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi Şirinevler Caddesi No. 68 karşısındaki yeşil alanda unutulan (!) kamyon kasasını orada istemiyoruz.”

BURAYA DA DİKER MİSİNİZ LÜTFEN



Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü; abonemiz Sn. Sıla Üçpınarlar bakınız sizlerden ne rica ediyor: “Severek okuduğumuz Hürriyet Gazetesinin eki olan Hürriyet Bursa’nın köşenizdeki yayımınız sonrası dikkatimizi çekmişti. Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi, Kervansaray Hotel önüne isabet eden kaldırımdaki eksik olan ağacın dikilmesine çok sevinmiştik. Bu gördüğünüz kurutulmuş (!) ağacın yuvası da aynı cadde üzerinde hizmet veren Denizbank önündeki kaldırımdadır. Rica etsek, buraya da ağaç dikilir mi acaba? Sevgiyle.”

AYNA AYNA SÖYLE BANA; NE OLMUŞ BÖYLE SANA



Sn. Kemalettin Plan: “BUSKİ Bakım ve Onarım Tesisleri hizmet binası karşısındaki dış bükey ayna, bağlantı noktasındaki yetersiz işçilik sonucu devrilme moduna girmiştir. Buna ne diyeceksiniz Sn. Kösle? Saygılarımla” Bu soruyu aynaya sormak istiyorum. Ayna ayna söyle bana, ne olmuş böyle sana! Dış bükeyken, gök bükey oldun ha!