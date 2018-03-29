Sesimizi duyan yok mu?



“Fotoğraflarını çekerken dahi midemi bulandıran adres Güzelyalı’da. Tuvaletten başka her şeye benzeyen mikrop yuvasından canım denizimize dökülen pis suların kaynağıdır! Tam tarifle de Güzelyalı Köksal Sahil Evleri yanıdır. Başka bir tarifle Bursa’nın acılarındandır! Bu mide bulandıran, endişe doğurtan, yok artık dedirten adrese yönelik Büyükşehir’e de onlarca kez ihbarım oldu. Ne dikkate alındım, ne de değer buldum. Şaşkınım, kırgınım, üzgünüm ve bunlardan dolayı yorgunum. Yarım asrı deviren tıp bilgime dayanarak, burada binlerce hastalık doğuyor.

‘BENİM BİLE İÇİM KALKTI’

On binlercemiz, hatta yüz binlercemiz ziyan görüyor. İlgililere neden beni dikkate almıyor? Doktor İnci Başol’un konu ile alakalı olarak yolladığı fotoğraflarını seçtim. Yayımladıklarımız en iyileri! Bunlarda bile içim kalktı. Ama haklılığımızı ispat için şahit olarak yayımlamamız lazım. Siz kıymetli okurlarımız; bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Sahil kıyılarımız için Büyükşehir Belediyesi: “Sahillerimiz artık daha temiz” sloganı ile Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı kurmuştu ya. Çok çalıştığınız için göze batıp, nazara mı geldiniz acaba!

ÇOK YAZIK ÇOK...





Okurumuz Sn. Berat Haktan: “Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Mehmet Zahid Kotku Camisi’ne asılan bayrak 15 gün oldu gördüğünüz gibidir. Durumu cami görevlilerine çok kez söyledim. Şanlı bayrağımızın bu durumu beni çok üzüyor. Çok ama çok yazık bir durum var ortada. Şikayetçiyim. ‘Çok kez söyledim’ derken Sn. Haktan. Asıl yazık burada zaten. Bu durumu görmemek başlı başına bir ayıp çünkü.

AMACIN NE KAPTAN





“Basın mensubuyum. 24 Mart 2018 de saat 15: 45 de 96 numaralı hatta çalışan 16 BVH 43 plakalı otobüse bindim. Basın mensuplarına verilen kartımı validatöre (ücreti kesemi yapan makine) okuttum. Ancak makine anlık arıza vermişti. Okutma işlemini beş altı kez denedim. Okumayınca, kartımı kaptana gösterip; “kolay gelsin” diyerek geçtim. Arkaya doğru yürüdüm. En son koltuğun boş olduğunu gördüm. Oraya oturdum. Cep telefonumun marifetiyle gelen e-postalarımı açtım, onları okuyorum. Bir müddet sonra aracın durduğunu fark ettim. Otobüste bir uğultu. Herkes birilerini işaret ediyordu. Ve beni dürttü bir bey. “Şoför, bak seni gösteriyor…” Fazla kalabalık değildi otobüs. Bir boşluk buldum ve şoföre doğru baktım. Aracı yol ortasında otobüsü durduran şoför: “Sen, neden kartını okutmadın?” Utandım açıkçası. Yolcular bana bakıyordu. Hemen şoförün yanına gittim. “Sorun nedir?” dedim. “Kartı okut” deyince tekrar:

NE ZAMAN SON BULACAK?



“Siz de gördünüz ki makineniz arızalıydı. Daha sonra size basın kimliğimi sesli olarak sunup görsel olarak da gösterip geçtim. Şu an otobüsü yol ortasında durdurup onlarca insanın bana suçluymuşum gibi bakmasına sebep oldunuz. Trafiği durdurdunuz. Yolcuların zamanını çaldınız. Bu saygısızlıklar ne zaman son bulacak?” dedim. Biraz tartıştıktan sonra tekrar yerime geçip oturdum. Şikayetçiyim.” İlgili yasa gereği şehit yakını, gazi, atmış beş yaş üstü, basın mensubu gibi kimliklere sahip olan vatandaşlarımız belediye otobüslerinde ve metro hizmetlerinde ücret ödemiyorlar. Ve yasal hakkın kullanımı sırasında bazı şoförlerden ardı arkası bitmeyen tacizler ve saldırılar… Oysa ki; ne az binen yolcunun ne de çok binen hesabı sizlere sorulmuyorken… Amacın ne kaptan! Amaçlarınız nedir kaptanlar! Oysa ki, yakın zamanda yaşlanmanla alakalı olarak mutlaka ve belki yarın bu üç lira, beş lira ayrıcalıklı kartı senin de alma ihtimalin varken… Bu öfke neden? Benzeri davranışlarıyla yasaları da çiğnemiş olan saygısız şoförleri esefle kınıyorum. Büyükşehir Belediyesi; eğitim programı oluşturun lütfen.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘BAŞKAN DÜNDAR’A DAVET VAR’

yayımınızdaki (13 Mart 2018) şikayetiniz incelendi. (Osmangazi İlçesi Nazlı Caddesi) Tretuvar yenileme talebiniz yatırım programımıza alındı. İlgili çalışma en yakın zamanda yapılacaktır. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Nazlı Caddesi sakinlerinden olan okurlarımız; Elvan, Gönül, Handan, Mesude, Necla, Semra Ülkü ve Yasemin Hanım. Gözünüz aydın olsun. Pastayı hazırlamaya başlayın derim. Başkan Dündar geliyor...