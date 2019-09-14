Okurumuz Doktor Bülent Yıldırım, özetimle:
“Kent merkezinden de geçen Gökdere kanalının (Gökdere otobüs durağı yanı) içi bazı saygısızlarca çöplük haline getirilmiştir. Bu üzücü ve düşündürücü durum diğer bazı saygısızlara örnek olmasın lütfen! Konuyu köşeniz aracılığıyla ilgililere duyurmak istiyorum. Kolay gelsin” diyor Dr. Sn. Yıldırım.
Önce suyunu kaybettin. Sonra da bu hale getirildin. Seni de mi kirlettiler Gökdere! Yıldırım Belediyesi’ne ricamız olur…
O TAŞLARI KİM ALACAK?
Okurumuz Filiz Baklacı, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Fatih Sultan metro istasyonu girişi geçen yıl bitmek bilmeyen kaz, kır bırak çalışmalardan birine daha ev sahipliği yapmıştı. Sonrasında da artan taşlar tahmin edeceğiniz gibi orada bırakıldı. Taşlar kök saldı. Üzerlerinde otlar bitmeye başladı. O taşları kim alacak?”
KIŞ GELİYOR YANDIK YİNE!
Okurumuz Adem Seçkin şöyle diyor: “Kış geliyor yandık yine! Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerindeki toprak kaldırım yağacak olan yağmur ve kar sonucu yine çamura bulanacak. Bizler de yine çamur üzerinde yürümek zorunda kalacağız. ”
OTOBÜSÜN TABANI ÇÖKER Mİ?
Zanaatkar okurumuz Hikmet Şencan: “16 M 00203 plakalı özel halk otobüsünün tabanı (kızımın ayağını üzerine koyduğu bölge) çöküyor. İlgili denetçilerin dikkatine!” diyor. Otobüsün tabanı çöker mi? BURULAŞ’ın dikkatine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
271 GÜN GEÇTİ HALEN GELEN YOK başlıklı konumdan sonra Şiir Kulesi üzerinde (Nilüfer Belediyesi önü) bulunan bozuk saatlerin onarılarak takılma anına rast geldim. Gözümüz aydın. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
Seni de mi kirlettiler Gökdere
Okurumuz Doktor Bülent Yıldırım, özetimle:
“Kent merkezinden de geçen Gökdere kanalının (Gökdere otobüs durağı yanı) içi bazı saygısızlarca çöplük haline getirilmiştir. Bu üzücü ve düşündürücü durum diğer bazı saygısızlara örnek olmasın lütfen! Konuyu köşeniz aracılığıyla ilgililere duyurmak istiyorum. Kolay gelsin” diyor Dr. Sn. Yıldırım.
Önce suyunu kaybettin. Sonra da bu hale getirildin. Seni de mi kirlettiler Gökdere! Yıldırım Belediyesi’ne ricamız olur…
O TAŞLARI KİM ALACAK?
Okurumuz Filiz Baklacı, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Fatih Sultan metro istasyonu girişi geçen yıl bitmek bilmeyen kaz, kır bırak çalışmalardan birine daha ev sahipliği yapmıştı. Sonrasında da artan taşlar tahmin edeceğiniz gibi orada bırakıldı. Taşlar kök saldı. Üzerlerinde otlar bitmeye başladı. O taşları kim alacak?”
KIŞ GELİYOR YANDIK YİNE!
Okurumuz Adem Seçkin şöyle diyor: “Kış geliyor yandık yine! Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerindeki toprak kaldırım yağacak olan yağmur ve kar sonucu yine çamura bulanacak. Bizler de yine çamur üzerinde yürümek zorunda kalacağız. ”
OTOBÜSÜN TABANI ÇÖKER Mİ?
Zanaatkar okurumuz Hikmet Şencan: “16 M 00203 plakalı özel halk otobüsünün tabanı (kızımın ayağını üzerine koyduğu bölge) çöküyor. İlgili denetçilerin dikkatine!” diyor. Otobüsün tabanı çöker mi? BURULAŞ’ın dikkatine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
271 GÜN GEÇTİ HALEN GELEN YOK başlıklı konumdan sonra Şiir Kulesi üzerinde (Nilüfer Belediyesi önü) bulunan bozuk saatlerin onarılarak takılma anına rast geldim. Gözümüz aydın. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.