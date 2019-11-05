Şehir merkezi yedi saat araç trafiğine kapatılır mı?

Adının açıklanmasını istemeyen Uludağ Üniversitesi ana bilim dalı başkanlarından olan bir okurumuz özetimle şöyle diyor:
“Üç gün önce sürekli gelişen ve büyüyen Bursa’nın şehir içi trafiğinde kilit noktalarından birisi olan FSM (Fatih Sultan Mehmet) Bulvarı, polis kontrolüyle Tuna Caddesi’nden Akuğur Kavşağı’na kadar 6 -7 saat trafiğe kapatıldı. Kapatılma sebebine gelince; daha önceden planlanmış olan bir ralli müsabakasının bu caddeler üzerinden de geçecek olmasıymış.
Ralli, buna asla karşı değilim. Bilakis severim. Ancak haftanın son mesai gününde söz konusu ralli münasebetiyle oluşan onlarca kilometreye varan araç trafiği pek de hoş olmadı maalesef. Hele bir vatandaşımızın aracından inip isyan derecesinde bağırmasına tanık olunca… Bu tür müsabakaların şehir dışındaki alternatif yollarda yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce oluşturulan talep sonrası ilimiz valiliğinden çıkan onayla yapılan bu iş biraz sıkıntılı bir durum oldu. Bir sonraki benzeri müsabakalarda şehir dışında kalan yolların değerlendirilmesini öneririm. Sevgi ve saygılarımla.”
BAŞKAN DÜNDAR BU İŞE EL ATAR
Okurumuz Necla Uygur’dan aldığım e-postayı okurken gözlerim doldu. Sağlıkla imtihana tabi tutulmak ne acı… Özetimle: “55 yaşındayım. Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Korkmaz Sokak No:6 sakiniyim. Altı aylıkken geçirdiğim hastalık sonucu felç kaldım. Tekerlekli sandalye ile hayatımı idame ettiriyorum. Maddi durumumun yeterli olmaması sebebiyle ön tekeri kırılan ve sürekli olarak arka lastikleri de patlayıp tamirci ile ev arasında gel git yaptığım engelli aracımın yenilenmesi için çok kez Osmangazi Belediyesi’ne gidip yardım talep ettim. Yazılı müracaatlarım da oldu. Her seferinde olumsuz yanıt aldım. Oysaki istediğim yeni bir araba; o da olmadı arabama kapsamlı bir bakım rica etmiştim... Muhammet bey! Bu güne kadar hiç dert yanmadım ama yürümenin nasıl bir duygu olduğunu öyle merak ediyorum ki…” Ne iyi bir insansınız siz Necla Uygur… Haklı ve ilgili talebinizin ehli olmayan personele düştüğünü düşünüyorum. Ve diyorum ki; Başkan Mustafa Dündar ricanızdan haberdar olunca bu işe el atar. Başkan Dündar, gereği sizde…
ÇOK YAZIK
Emekli emniyet müdürü İ. Ç. “Geçtiğimiz hafta, Manisa’dan gelen ve aile dostumuz olan meslektaşımla birlikte ailecek Bursa Orduevi’ne gittik. Amacımız bir kahve içip sohbet etmekti. Orduevinin nizamiyesine geldik. Kimliğimizi ibraz ettik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Görevli askerler bizi içeriye almadı. 32 yıl boyunca 7/24 ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde vazife yap ve bir kahve içmek için dahi Bursa Orduevi’ne gireme… Orada yerin dibine girdik. Çok yazık…”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÖNLEM ALINMAZSA ÇOK CAN YANACAK, başlıklı tam sayfalık manşet şikayetime istinaden, Büyükşehir Belediyesi yayımımızla birlikte aynı gün içinde: “Tüm aksaklıklar giderilmiştir…” yanıtını şahit fotoğraflarıyla birlikte yollamıştı. Yaptığım kontrolümde de adeta risk tarlası olan yaya üst geçidindeki (Ulubatlı Hasan Bulvarı üzeri) risklerin tamamının giderilmiş olduğunu gördüm. Teşekkür ederim.
Şehir merkezi yedi saat araç trafiğine kapatılır mı?
Adının açıklanmasını istemeyen Uludağ Üniversitesi ana bilim dalı başkanlarından olan bir okurumuz özetimle şöyle diyor:
“Üç gün önce sürekli gelişen ve büyüyen Bursa’nın şehir içi trafiğinde kilit noktalarından birisi olan FSM (Fatih Sultan Mehmet) Bulvarı, polis kontrolüyle Tuna Caddesi’nden Akuğur Kavşağı’na kadar 6 -7 saat trafiğe kapatıldı. Kapatılma sebebine gelince; daha önceden planlanmış olan bir ralli müsabakasının bu caddeler üzerinden de geçecek olmasıymış.
Ralli, buna asla karşı değilim. Bilakis severim. Ancak haftanın son mesai gününde söz konusu ralli münasebetiyle oluşan onlarca kilometreye varan araç trafiği pek de hoş olmadı maalesef. Hele bir vatandaşımızın aracından inip isyan derecesinde bağırmasına tanık olunca… Bu tür müsabakaların şehir dışındaki alternatif yollarda yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce oluşturulan talep sonrası ilimiz valiliğinden çıkan onayla yapılan bu iş biraz sıkıntılı bir durum oldu. Bir sonraki benzeri müsabakalarda şehir dışında kalan yolların değerlendirilmesini öneririm. Sevgi ve saygılarımla.”
BAŞKAN DÜNDAR BU İŞE EL ATAR
Okurumuz Necla Uygur’dan aldığım e-postayı okurken gözlerim doldu. Sağlıkla imtihana tabi tutulmak ne acı… Özetimle: “55 yaşındayım. Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Korkmaz Sokak No:6 sakiniyim. Altı aylıkken geçirdiğim hastalık sonucu felç kaldım. Tekerlekli sandalye ile hayatımı idame ettiriyorum. Maddi durumumun yeterli olmaması sebebiyle ön tekeri kırılan ve sürekli olarak arka lastikleri de patlayıp tamirci ile ev arasında gel git yaptığım engelli aracımın yenilenmesi için çok kez Osmangazi Belediyesi’ne gidip yardım talep ettim. Yazılı müracaatlarım da oldu. Her seferinde olumsuz yanıt aldım. Oysaki istediğim yeni bir araba; o da olmadı arabama kapsamlı bir bakım rica etmiştim... Muhammet bey! Bu güne kadar hiç dert yanmadım ama yürümenin nasıl bir duygu olduğunu öyle merak ediyorum ki…” Ne iyi bir insansınız siz Necla Uygur… Haklı ve ilgili talebinizin ehli olmayan personele düştüğünü düşünüyorum. Ve diyorum ki; Başkan Mustafa Dündar ricanızdan haberdar olunca bu işe el atar. Başkan Dündar, gereği sizde…
ÇOK YAZIK
Emekli emniyet müdürü İ. Ç. “Geçtiğimiz hafta, Manisa’dan gelen ve aile dostumuz olan meslektaşımla birlikte ailecek Bursa Orduevi’ne gittik. Amacımız bir kahve içip sohbet etmekti. Orduevinin nizamiyesine geldik. Kimliğimizi ibraz ettik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Görevli askerler bizi içeriye almadı. 32 yıl boyunca 7/24 ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde vazife yap ve bir kahve içmek için dahi Bursa Orduevi’ne gireme… Orada yerin dibine girdik. Çok yazık…”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÖNLEM ALINMAZSA ÇOK CAN YANACAK, başlıklı tam sayfalık manşet şikayetime istinaden, Büyükşehir Belediyesi yayımımızla birlikte aynı gün içinde: “Tüm aksaklıklar giderilmiştir…” yanıtını şahit fotoğraflarıyla birlikte yollamıştı. Yaptığım kontrolümde de adeta risk tarlası olan yaya üst geçidindeki (Ulubatlı Hasan Bulvarı üzeri) risklerin tamamının giderilmiş olduğunu gördüm. Teşekkür ederim.