Abonemiz Emekli; Kıdemli Albay H. I. öyle bir dertli ki… Özetimle aktarıyorum:
“Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşkel 29. Sokak (Merinos Evleri) dağ başı mı statüsünde mi değerlendiriliyor? Sokağımızda kanalizasyon gideri yok. Evet; YOK! Sokak sakinleri dağın tepesine kamp kuran kampçı misali kendi imkanlarıyla oluşturduğu foseptik çukuruna boşaltım yapıyor. Foseptik çukurları dolunca taşan sular sokağımızda volta atıyor. İçinde bulunduğumuz yıla bakınca… Şaka gibi değil mi? Zorunlu ve dolayısıyla da talebimizde binlerce kez haklı olduğumuz alt yapı ihtiyacımız için Büyükşehir Belediyesi’ne, BUSKİ’ye, Mudanya Belediyesi’ne onlarca kez başvuruldu. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Dokuz ya da on ay önce komşumuz olan bir okurunuzun da aynı duygularla yazılmış olan isyanını yayımlamıştınız. Nasıl bir değersizliktir bu böyle!”
MEZARLIĞIMIZA NEDEN İLGİ GÖSTERİLMİYOR?
Okurumuz Yüksek Mimar Mesut G: “Hamitler Kent Mezarlığı kan ağlıyor! Yazın toza toprağa, kışın da çamura teslim olan mezarlığımıza neden ilgi gösterilmiyor? Ayrıca mezar başları pet şişe toplama alanına dönmüş durumdadır. Hem yazık, hem günah, hem de çok ayıp” diyor.
DERDİMİZİ ANLATAMADIK
Okurumuz Sena Nur Balkan özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Emir Abdulkadir Caddesi Bintaş Apt. No: 9 önündeki hurda araçla alakalı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne, Osmangazi Belediyesi’ne, Zabıta teşkilatına ihbarlarımız oldu. Sizin köşenizde de şikayet olarak yayımlandığını gördük. Yıllar oldu derdimizi anlatamadık” diyor.
MEVZUYA BAKINCA...
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz bakınız ne diyor: “Burası Gülümseyin Nilüfer’desiniz sloganı ile anılan Nilüfer ilçesi Nene Hatun Caddesi Yılmaz Akbulut Parkı yanında hizmet veren bir AVM önü. Belediyenin yaptığı kaldırım bozuldu. Sonrasında da böyle şekilli oldu. Yapanın yanına kar kalan bir mevzu!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HAYIRLI OLSUN
SUSUZLUKTAN KURUYUNCA başlıklı yayımımızla birlikte (Terminal – belediye otobüs peronları önü) ilgili çökmenin yaşandığı asfaltın lokal olarak atılmış olan asfalt yamasıyla onarıldığını gördüm. İlgililere teşekkür diyorum. Terminal yolcularına hayırlı olsun.
Şaka gibi değil mi?
Abonemiz Emekli; Kıdemli Albay H. I. öyle bir dertli ki… Özetimle aktarıyorum:
“Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşkel 29. Sokak (Merinos Evleri) dağ başı mı statüsünde mi değerlendiriliyor? Sokağımızda kanalizasyon gideri yok. Evet; YOK! Sokak sakinleri dağın tepesine kamp kuran kampçı misali kendi imkanlarıyla oluşturduğu foseptik çukuruna boşaltım yapıyor. Foseptik çukurları dolunca taşan sular sokağımızda volta atıyor. İçinde bulunduğumuz yıla bakınca… Şaka gibi değil mi? Zorunlu ve dolayısıyla da talebimizde binlerce kez haklı olduğumuz alt yapı ihtiyacımız için Büyükşehir Belediyesi’ne, BUSKİ’ye, Mudanya Belediyesi’ne onlarca kez başvuruldu. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Dokuz ya da on ay önce komşumuz olan bir okurunuzun da aynı duygularla yazılmış olan isyanını yayımlamıştınız. Nasıl bir değersizliktir bu böyle!”
MEZARLIĞIMIZA NEDEN İLGİ GÖSTERİLMİYOR?
Okurumuz Yüksek Mimar Mesut G: “Hamitler Kent Mezarlığı kan ağlıyor! Yazın toza toprağa, kışın da çamura teslim olan mezarlığımıza neden ilgi gösterilmiyor? Ayrıca mezar başları pet şişe toplama alanına dönmüş durumdadır. Hem yazık, hem günah, hem de çok ayıp” diyor.
DERDİMİZİ ANLATAMADIK
Okurumuz Sena Nur Balkan özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Emir Abdulkadir Caddesi Bintaş Apt. No: 9 önündeki hurda araçla alakalı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne, Osmangazi Belediyesi’ne, Zabıta teşkilatına ihbarlarımız oldu. Sizin köşenizde de şikayet olarak yayımlandığını gördük. Yıllar oldu derdimizi anlatamadık” diyor.
MEVZUYA BAKINCA...
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz bakınız ne diyor: “Burası Gülümseyin Nilüfer’desiniz sloganı ile anılan Nilüfer ilçesi Nene Hatun Caddesi Yılmaz Akbulut Parkı yanında hizmet veren bir AVM önü. Belediyenin yaptığı kaldırım bozuldu. Sonrasında da böyle şekilli oldu. Yapanın yanına kar kalan bir mevzu!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HAYIRLI OLSUN
SUSUZLUKTAN KURUYUNCA başlıklı yayımımızla birlikte (Terminal – belediye otobüs peronları önü) ilgili çökmenin yaşandığı asfaltın lokal olarak atılmış olan asfalt yamasıyla onarıldığını gördüm. İlgililere teşekkür diyorum. Terminal yolcularına hayırlı olsun.