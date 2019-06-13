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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Şaka gibi değil mi?

13 Haziran 2019

Abonemiz Emekli; Kıdemli Albay H. I. öyle bir dertli ki… Özetimle aktarıyorum:

Şaka gibi değil mi

“Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşkel 29. Sokak (Merinos Evleri) dağ başı mı statüsünde mi değerlendiriliyor? Sokağımızda kanalizasyon gideri yok. Evet; YOK! Sokak sakinleri dağın tepesine kamp kuran kampçı misali kendi imkanlarıyla oluşturduğu foseptik çukuruna boşaltım yapıyor. Foseptik çukurları dolunca taşan sular sokağımızda volta atıyor. İçinde bulunduğumuz yıla bakınca… Şaka gibi değil mi? Zorunlu ve dolayısıyla da talebimizde binlerce kez haklı olduğumuz alt yapı ihtiyacımız için Büyükşehir Belediyesi’ne, BUSKİ’ye, Mudanya Belediyesi’ne onlarca kez başvuruldu. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Dokuz ya da on ay önce komşumuz olan bir okurunuzun da aynı duygularla yazılmış olan isyanını yayımlamıştınız. Nasıl bir değersizliktir bu böyle!”

MEZARLIĞIMIZA NEDEN İLGİ GÖSTERİLMİYOR?

Şaka gibi değil mi

Okurumuz Yüksek Mimar Mesut G: “Hamitler Kent Mezarlığı kan ağlıyor! Yazın toza toprağa, kışın da çamura teslim olan mezarlığımıza neden ilgi gösterilmiyor? Ayrıca mezar başları pet şişe toplama alanına dönmüş durumdadır. Hem yazık, hem günah, hem de çok ayıp” diyor.

Şaka gibi değil mi

DERDİMİZİ ANLATAMADIK

Şaka gibi değil mi

Okurumuz Sena Nur Balkan özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Emir Abdulkadir Caddesi Bintaş Apt. No: 9 önündeki hurda araçla alakalı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne, Osmangazi Belediyesi’ne, Zabıta teşkilatına ihbarlarımız oldu. Sizin köşenizde de şikayet olarak yayımlandığını gördük. Yıllar oldu derdimizi anlatamadık” diyor.

MEVZUYA BAKINCA...

Şaka gibi değil mi

Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz bakınız ne diyor: “Burası Gülümseyin Nilüfer’desiniz sloganı ile anılan Nilüfer ilçesi Nene Hatun Caddesi Yılmaz Akbulut Parkı yanında hizmet veren bir AVM önü. Belediyenin yaptığı kaldırım bozuldu. Sonrasında da böyle şekilli oldu. Yapanın yanına kar kalan bir mevzu!”

Şaka gibi değil mi

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

HAYIRLI OLSUN

Şaka gibi değil mi

SUSUZLUKTAN KURUYUNCA başlıklı yayımımızla birlikte (Terminal – belediye otobüs peronları önü) ilgili çökmenin yaşandığı asfaltın lokal olarak atılmış olan asfalt yamasıyla onarıldığını gördüm. İlgililere teşekkür diyorum. Terminal yolcularına hayırlı olsun.

Şaka gibi değil mi

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