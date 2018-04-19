Bursa’mızın farklı bir güzelliği olmasının yanı sıra, turistik doğa harikası olması özelliğiyle de ayrı bir değeri olan Saitabat şelalesine gittik ailecek.

Şehrin her alanına hakim olan çukur furyasının oralara da kazandırılmış olmasını memnuniyetle karşıladık. (!) Bu hakkaniyetli tutumlarından ötürü kıymetli yetkililere çok teşekkür ediyorum.

MANEVRALARLA KURTULDUK

Çukurların hayranlık uyandıran derinliklerine itirazımız yok! Ancak çukurların aralarındaki mesafelerin daha da sık tutulması yönünde tavsiyem olacaktır! Çünkü; araçlarımız çukurlara düştüğünde oluşan titreşimler sonucunda böbrek taşlarımız hareket ediyor. Böylelikle taş düşürme sorunlarımıza fayda sağlıyor! Bunun yanı sıra; çukurlara girmemek için yaptığımız ani ve plansız manevralar uykumuzun kaçmasına, dolayısıyla da uyanık kalmamıza vesile oluyor. Diyeceğim o ki saymakla bitiremeyeceğim Saitabat çukurlarının faydaları için Büyükşehir Belediyesi ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.(!)

TAM DA KARAGÖZ KOMEDİSİ GİBİ!

Okurumuz Piyanist Sn. C. N “Hacivat ile Karagöz anıtı mezarının arka yüzündeki (Mutlular Caddesi) asfaltın dağılmışlığı ikinci yılına girdi. Tam da Karagöz komedisi gibi! Alkışlasak mı ki?”(!)

ÇÖPSEL DÖNÜŞÜM!

Hemşire Sn. B. A “Yıldırım İlçesi sakiniyim. Fotoğrafımda görmüş olduğunuz çöp dağı hemen yanı başında metro istasyonu da bulunan Ankara Caddesi üzerindedir. (Otosansit yanındaki Atalay Grup Sansit Düğün Salonu karşısı) Sorun olarak gördüğüm durumu Yıldırım Belediyesi’ne aktardım. Bir ses soluk çıkmayınca demek ki burası yeni çöplüğümüz olmuş! Siz ne dersiniz bu işe Sn. Kösle?” Ne diyebilirim ki. Ayağınıza gelen bir hizmet! Çöpsel dönüşüm! Hayırlı olsun diyorum.(!)

EZ KARDEŞİM EZ, SEN DE EZ!

Sağlık personeli Sn. Emel Can: “Cennet Bursa’mızın güzel bir caddesinde rast geldim. İstanbul’dan misafir olarak geldiğini düşündüğüm lüks bir aracın sürücüsünün yaptığına bakar mısınız lütfen? Ziyanlara alıştık hatta alıştırıldık desem yeridir de… Böyle lüks aracı görünce zihinde güzel düşünceler oluşurken; bu durum… Ez kardeşim ez, sen de ez. Ziyanlarımızın parasını Mars’ta yaşayanlara fatura ediyoruz nasıl olsa.”(!)

HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

TEŞEKKÜRLER

Kıymetli okurlarımızca tarafıma aktarılan bilgiler neticesinde Hamitler Toki çevresinde BUSKİ’yi, dolayısıyla da bizleri ciddi anlamda alakadar eden bazı üzücü ziyanların oluşturulduğu bilgisini aldım. Sorunu BUSKİ’ye aktardım. Aynı saatler içinde de sorunun giderilmesi için 12 personelini tam gün boyunca yorucu bir çalışma sonrasında menfaatlerimize olan neticeyi sunduklarını gördüm. Süreçte bizlere ivedi olarak destek sağlatan BUSKİ; Kanalizasyon Daire Başkanı Rafi Demirel’e, İşletmeler Daire Başkanı Mesut Boz’a, Abone İşleri Müdürü Fatma Turhan’a ve kıymetli emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

‘KAPATIN ARTIK’





başlığımla yayımlamış olduğumuz (Kükürtlü Mahallesi Onur Sokak) sorunun giderilmiş olduğunu gördüm. İlgililere teşekkür ediyorum.

‘TEMİZLENMİŞ’

“‘BİR ORASI KALMIŞTI’ başlıklı soruna konu olan kirlilik BUSKİ ekiplerince (Tarihi Abdal Köprüsü altı) temizlenmiştir. İyi çalışmalar dileriz. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Şahit fotoğraflarını da yollamış olan Büyükşehir’e teşekkür ediyorum.