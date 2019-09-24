 Sağlıklı kent böyle mi olmalı

Onlarca yıldır, özellikle biz Bursalıları derinden üzen ve sanki böyle bir sorun yokmuş da biz uyduruyormuşuz gibi algılamaya başladığım Kent Meydanı kaosunda pes etmek üzereydim ki bir destekle vazgeçtim.
Destek; binlercemizin sağlığına kavuşması hususunda emeği geçen CHP Bursa Milletvekili Sayın Prof. Dr. Yüksel Özkan’dan geldi. Milletvekili Sn. Yüksel Özkan’a çok teşekkür ediyor ve bana gönderdiğı yazıyı kısaltarak sizlerle paylaşıyorum: “Meşhur Kent Meydanı’nın zeminindeki bu rezaleti kentin yöneticileri görmüyor mu? Şayet görüyorlarsa görseliyle de son derece çirkin olan kırık dökük alanın tuzaklarına neden müdahale etmiyorlar? Burada kim bilir kaç kişi düştü ve düşme sonucunda da yaralandı. Kaldı ki Bursa eğer bir turizm kenti ise bizi yönetenler bunu içine acaba nasıl sindiriyor. Doğal olarak da meydanda çekilen fotoğraflar şehrimize reklam oluyor! Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış, ülkemizin dördüncü büyük kenti, ülke ekonomisinin lokomotifi olan Bursa’ya yakışan bu mudur? Batılı ülkelerde buzlanmadan kaynaklı düşmelerde dahi yerel yönetimler sorumlu tutuluyorken, soruyorum! Böyle mi olmalı sağlıklı kentler anlayışı? Bu alanlardan sorumlu olan ilgili yerel yöneticilere çağrımdır. Lütfen bu işlerden sorumlu olan ilgili başkanlarınıza, müdürlerinize talimat verin! Seçim öncesi verdiğiniz sözleri hatırlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum! Sağlık açısından tehlikeli; fiziki ve görüntü kirliliği de cabası olan tuzakları kapatın! Trafik, usta sanatçı Erkin Koray’ın şarkısında söylediği “arap saçı” benzetmesine döndü. Sebebi; plansız ve disiplinsiz kentleşme uygulamalarınızdan kaynaklanmaktadır. Zaten her gün trafikte sıkıntı üstüne sıkıntı çeken Bursalı hemşehirlerim bari bu kaldırımlarda yürürken sıkıntıdan uzak kalsınlar. Siz yöneticiler, onlarca yıldır bakmadığınız için göremediğiniz bu alanı “hayır yapamayız” derseniz biz Bursalılar olarak gönüllü guruplar oluşturur bu “kara deliklerin” hepsini kapatırız. Sonra da yeşillendiririz. Bursalı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
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Sağlıklı kent böyle mi olmalı!
Onlarca yıldır, özellikle biz Bursalıları derinden üzen ve sanki böyle bir sorun yokmuş da biz uyduruyormuşuz gibi algılamaya başladığım Kent Meydanı kaosunda pes etmek üzereydim ki bir destekle vazgeçtim.
Destek; binlercemizin sağlığına kavuşması hususunda emeği geçen CHP Bursa Milletvekili Sayın Prof. Dr. Yüksel Özkan’dan geldi.
Milletvekili Sn. Yüksel Özkan’a çok teşekkür ediyor ve bana gönderdiğı yazıyı kısaltarak sizlerle paylaşıyorum: “Meşhur Kent Meydanı’nın zeminindeki bu rezaleti kentin yöneticileri görmüyor mu? Şayet görüyorlarsa görseliyle de son derece çirkin olan kırık dökük alanın tuzaklarına neden müdahale etmiyorlar? Burada kim bilir kaç kişi düştü ve düşme sonucunda da yaralandı. Kaldı ki Bursa eğer bir turizm kenti ise bizi yönetenler bunu içine acaba nasıl sindiriyor. Doğal olarak da meydanda çekilen fotoğraflar şehrimize reklam oluyor! Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış, ülkemizin dördüncü büyük kenti, ülke ekonomisinin lokomotifi olan Bursa’ya yakışan bu mudur? Batılı ülkelerde buzlanmadan kaynaklı düşmelerde dahi yerel yönetimler sorumlu tutuluyorken, soruyorum! Böyle mi olmalı sağlıklı kentler anlayışı? Bu alanlardan sorumlu olan ilgili yerel yöneticilere çağrımdır. Lütfen bu işlerden sorumlu olan ilgili başkanlarınıza, müdürlerinize talimat verin! Seçim öncesi verdiğiniz sözleri hatırlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum! Sağlık açısından tehlikeli; fiziki ve görüntü kirliliği de cabası olan tuzakları kapatın! Trafik, usta sanatçı Erkin Koray’ın şarkısında söylediği “arap saçı” benzetmesine döndü. Sebebi; plansız ve disiplinsiz kentleşme uygulamalarınızdan kaynaklanmaktadır. Zaten her gün trafikte sıkıntı üstüne sıkıntı çeken Bursalı hemşehirlerim bari bu kaldırımlarda yürürken sıkıntıdan uzak kalsınlar. Siz yöneticiler, onlarca yıldır bakmadığınız için göremediğiniz bu alanı “hayır yapamayız” derseniz biz Bursalılar olarak gönüllü guruplar oluşturur bu “kara deliklerin” hepsini kapatırız. Sonra da yeşillendiririz. Bursalı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”