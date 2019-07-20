Rüzgarın gazabı...

Okurumuz Eczacı Ümit Ece şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Kültür Caddesi D 0086 kodlu belediye otobüs durağının arkasındaki bir inşaatı çeviren demir paravanların uygun olmadığı her halinden belliydi. Bunu ben anladıysam yetkililerin de anlaması gerektiğini düşünüyordum! Bakınız ne oldu?
TERS TUŞ YAPTI!
Rüzgar hesabı yapılmayan paravanlar rüzgarın gazabına uğradı! Çok şükür ki rüzgar merhametli oldu da ters tuş yaptı! Öncesini göremeyen yetkililer sonrasını mı göreceklerdi! Elbette hayır! Nitekim de öyle oldu. Aylar önce ters tuş olan paravanlar kalkmak için olmayan hakemin sayı saymasını bekliyorlar galiba! Ey rüzgar! Hani onları sen devirmiştin ya; bu kez tersten es o devirdiğin paravanları kaldır lütfen.
BURULAŞ’I TEBRİK EDİYORUZ!
Bir kamu çalışanı olan okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Şehreküstü belediye otobüs durağının kabin camı kırık. Zemininde tehlike saçan tijler var. Ayrıca oturma bankı olmadığı için, bankın keskin uçlu taşıyıcı metal aparatı boşta kalmış durumda. Boşta kalan aparat yolcuların bacaklarını yaralıyor. Bu durum tam dört aydır bu şekilde. BURULAŞ’ı tebrik ediyoruz!”
KARACA'YA TEŞEKKÜRLER
Geçtiğimiz hafta 16 M 0188 plakalı özel halk otobüsüne bindim. Otobüse binerken, her ortama girerken verdiğim selamımı verdim. Kaptan çok nazikçe selamımı aldıktan sonra ‘hoş geldiniz’demesin mi! Bu ‘hoş geldiniz’ sözünü bir otobüs kaptanından ilk kez duymuştum. Kamera şakası falan sandım! Sonra takip ettim. Selam veren her yolcusuna duymaya ve görmeye hasret kaldığımız ‘hoş geldiniz’ sözü…
‘Bu BENİM GÖREVİM’
Dayanamadım, kaptanın yanına gidip kendimi tanıttıktan sonra teşekkür ettim. Adının Furkan Karaca olduğunu öğrendiğim genç kaptan: “Abi, ben esnafım siz de müşterim. Müşterime karşı nazik olmak zorundayım. Bu benim görevim. Her şeyden önce de insansam insan gibi davranmalıyım” dedikten sonra müsaadesini alıp fotoğrafını çektim. Umarım senin gibi kaptanlar çoğalır.
KARAMAN’IN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU
Okurumuz Filiz K. “Geçtiğimiz ay araman Metro İstasyonu’nun yürüyen merdiven paravanındaki camların bazılarının kırıldığına tanık oldum. Boş kalan alana kontraplak malzeme takılmasına bir anlam veremedim! “Karaman’ın koyunu sonra çıkarmış oyunu” bekleyelim bakalım ne olacak!” Yetkililere duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TORPİLLİ ARAÇ KALDIRILDI
TORPİLLİ ARAÇ başlıklı yayımımızdan sonra (Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Emir Abdulkadir Caddesi Bintaş Apt önü) üç yıldır görülmek istenmeyen aracın kaldırıldığına şahit oldum. ‘Kaldırılacak…’ açıklamasıyla desteğini sunan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.
Rüzgarın gazabı...
Okurumuz Eczacı Ümit Ece şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Kültür Caddesi D 0086 kodlu belediye otobüs durağının arkasındaki bir inşaatı çeviren demir paravanların uygun olmadığı her halinden belliydi. Bunu ben anladıysam yetkililerin de anlaması gerektiğini düşünüyordum! Bakınız ne oldu?
TERS TUŞ YAPTI!
Rüzgar hesabı yapılmayan paravanlar rüzgarın gazabına uğradı! Çok şükür ki rüzgar merhametli oldu da ters tuş yaptı! Öncesini göremeyen yetkililer sonrasını mı göreceklerdi! Elbette hayır! Nitekim de öyle oldu. Aylar önce ters tuş olan paravanlar kalkmak için olmayan hakemin sayı saymasını bekliyorlar galiba! Ey rüzgar! Hani onları sen devirmiştin ya; bu kez tersten es o devirdiğin paravanları kaldır lütfen.
BURULAŞ’I TEBRİK EDİYORUZ!
Bir kamu çalışanı olan okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Şehreküstü belediye otobüs durağının kabin camı kırık. Zemininde tehlike saçan tijler var. Ayrıca oturma bankı olmadığı için, bankın keskin uçlu taşıyıcı metal aparatı boşta kalmış durumda. Boşta kalan aparat yolcuların bacaklarını yaralıyor. Bu durum tam dört aydır bu şekilde. BURULAŞ’ı tebrik ediyoruz!”
KARACA'YA TEŞEKKÜRLER
Geçtiğimiz hafta 16 M 0188 plakalı özel halk otobüsüne bindim. Otobüse binerken, her ortama girerken verdiğim selamımı verdim. Kaptan çok nazikçe selamımı aldıktan sonra ‘hoş geldiniz’demesin mi! Bu ‘hoş geldiniz’ sözünü bir otobüs kaptanından ilk kez duymuştum. Kamera şakası falan sandım! Sonra takip ettim. Selam veren her yolcusuna duymaya ve görmeye hasret kaldığımız ‘hoş geldiniz’ sözü…
‘Bu BENİM GÖREVİM’
Dayanamadım, kaptanın yanına gidip kendimi tanıttıktan sonra teşekkür ettim. Adının Furkan Karaca olduğunu öğrendiğim genç kaptan: “Abi, ben esnafım siz de müşterim. Müşterime karşı nazik olmak zorundayım. Bu benim görevim. Her şeyden önce de insansam insan gibi davranmalıyım” dedikten sonra müsaadesini alıp fotoğrafını çektim. Umarım senin gibi kaptanlar çoğalır.
KARAMAN’IN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU
Okurumuz Filiz K. “Geçtiğimiz ay araman Metro İstasyonu’nun yürüyen merdiven paravanındaki camların bazılarının kırıldığına tanık oldum. Boş kalan alana kontraplak malzeme takılmasına bir anlam veremedim! “Karaman’ın koyunu sonra çıkarmış oyunu” bekleyelim bakalım ne olacak!” Yetkililere duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TORPİLLİ ARAÇ KALDIRILDI
TORPİLLİ ARAÇ başlıklı yayımımızdan sonra (Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Emir Abdulkadir Caddesi Bintaş Apt önü) üç yıldır görülmek istenmeyen aracın kaldırıldığına şahit oldum. ‘Kaldırılacak…’ açıklamasıyla desteğini sunan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.