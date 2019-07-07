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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Park değil çocuklara tuzak

7 Temmuz 2019

İsminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzun e-postasını özetimle aktarıyorum:

Park değil çocuklara tuzak

“Beş ay önceydi. Büyükşehir Belediyesi çalışanları geldi. Nereye mi geldi? Osmangazi ilçesi Emek, Adnan Menderes Mahallesi Şehit Şenol Şentürk Sokak’a geldi! İş makineleri, kepçeler, kazmalar ve küreklerle bir kazı ki sormayın gitsin! Biz sorduk ‘Nedir bu kazının sebebi?’ dediler ki: “Hayırlı olsun, gözünüz aydın. Çocuk parkı yapacağız buraya…” Çok mutlu olduk. Sonra mı? Hiç sormayın sonrasını. İlgili fotoğraflarım durumu anlatıyor.

‘NEYİ BEKLİYORSUNUZ?’

ocuk parkı kısmını bilemem ama ‘çocuk tuzağı’ diyebileceğimiz çukurlar hepimize hayırlı oldu! Orada bir çocuğun canı yanarsa bunun hesabını kim verecek? Merak ediyoruz ve yetkililere sormak istiyoruz. Oluşturulan çukurun ölüm çukuru olmasını mı bekliyorsunuz? Park falan istemiyoruz! Sadece açtığınız çukurları biran önce kapatın diye yetkililere sesleniyoruz!”

KONTROL EDİLMELİ

Park değil çocuklara tuzak

Adının açıklanmasını istemeyen bir asker emeklisi özetimle: “Bence kentimizin en kargaşalı trafik noktasının adresi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerindeki kavşaktır. Kavga, gürültü, korna sesleri, isyanlar… Bunların en önemli sebebi İstanbul Caddesi’ne dönüş yapacak olan bazı saygısız minibüs sürücülerinin (Sağ şeritte olanların tamamı desem yeridir) araçlara ‘geç’ diye yanan yeşil ışığa rağmen müşteri kapabilmek adına geçmemeleri buna en büyük etkendir! Bu saygısızlığın Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nce takip edilip kontrol altına alınmasını rica ediyorum.” Yetkililere duyurulur.

BÜYÜKORHAN’A DAMGA VURDU!

Park değil çocuklara tuzak

Büyükorhan’da yaşayan okurumuz Sn. Veysel A.:

Park değil çocuklara tuzak

“İlçemizin merkezinde bulunan bir bina bir buçuk yıl önce yıkıldı. Sözüm ona binanın bulunduğu alan yıkım sonrası yapılacak düzenleme sonrası ilçeye yakışır bir duruma getirilecekti. Kısacası ‘işte Büyükorhan’ diye damgasını vuracaktı ilçeye! Gerçi bu hali bile cidden damgasını vurdu! Ne olur böyle kalsın! Ama ara ara sulansın! Acayip toz kalkıyor!” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘OLSUN, KOPUNCA YİNE YAZARIZ’

Park değil çocuklara tuzak

‘CEPTEN PARA ÇIKMAYINCA’ başlıklı yayınımızdan sonra (Tarihi Reyhan Cami) ‘engelsizi de engelli yapacak’ sözüm ona engelli rampasının üzerine ‘kayma’ önleyici aparatın çakıldığını gördüm. İlgililere teşekkür ediyorum. Ancak yaptığım incelemede o aparatın kalitesiz olduğunu ve onu sabitlemek için yapılan işçiliğin de kalitesiz olduğunu gördüm. Olsun, kopunca yine yazarız. Biz sorun etmeyiz!

SORUN GİDERİLDİ

‘YANMIYOR EFENDİM YANMIYOR’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen (Ovaakça Mahallesi) sokak aydınlatma direk ampulünün bazı vatandaşlarca kırılmış olduğu tespit edildi. Armatürü de kırılan apart yenilenerek devreye alınmıştır. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü. Teşekkür ediyorum UEDAŞ.

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