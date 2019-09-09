Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Öyle bir şeyi merak ediyor ki...
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Öyle bir şeyi merak ediyor ki...

9 Eylül 2019

OKURUMUZ Yağmur Tekcan özetimle:

Öyle bir şeyi merak ediyor ki...

“Osmangazi ilçesi sınırlarında bulunan Kent Meydanı’nın bozuk zeminiyle alakalı olarak hiçbir yetkilinin kılını dahi kıpırdatmaması cidden çok tuhaf! Oysaki sadece köşenizde onlarca kez bu konuya değinmiştiniz. Böylesine duyarsız kalınmasının sebebi hikmeti nedir? Çok merak ediyoruz?” diyor. Açıkçası ben de çok merak ediyorum!

DİREKLE BAZA ARASINDA SIKIŞAN KABLOLAR

Öyle bir şeyi merak ediyor ki...

OKURUMUZ Ziya Kaplan bakınız ne diyor: “İstanbul Caddesi Tofaş (Fabrika) karşısında bulunan yüksek enerji kablolarının ilkelce bağlı olduğu elektrik direğine geçtiğimiz ay bir araç çarptı. Bar ile direk arasına sıkışan yüksek enerji kablolarının kısa devre yaparak patlamaması büyük bir mucize oldu. Oluşan ziyanı aynı gün UEDAŞ’a telefon marifetiyle bildirmiştim. Ancak gelip kontrol eden olmadı. Yani o kablolar halen ezik olarak duruyor. Böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum.” Kent merkezinde ve vızır vızır araç trafiğine ev sahipliği yapan caddede direk dışından geçirilen kablolar! Hayret! En azından bu direğin önüne koruyucu bariyer yapılabilirdi diye düşünüyorum.

ONU BİLEMEYİZ

Öyle bir şeyi merak ediyor ki...

BİR fabrikada mavi yaka olarak görev yapan A. K, O. Y, G. L, “Osmangazi ilçesi DOSAB OSB Orkide Sokak’ta (Moral Tekstil Sanayi önü) kaldırımla yeşil alan ortasında hizmet veren ayı tuzağından rahatsızız! Birileri bu tuzağa yakalandı mı? İşte onu bilemeyiz. Ancak onun oradan kesilmesi gerektiğini düşünüyoruz! Saygılarımızı sunuyoruz” diyor.

YA BİR DE ONLARI GÖRSEYDİNİZ

Öyle bir şeyi merak ediyor ki...

YÜKSEK İnşaat Mühendisi Adnan Bozkurt, “Yıldırım ilçesi Şirinevler Cami karşısında bulunan caddenin trafiğe kapatılması için kullanılan gereçleri gördüm de… ‘Mesleğim konusunda ne kadar geri kalmışım’ diye dert ettim kendime!” diyor. Öncesinde o gereçlerin içinde Yıldırım Belediyesi’nin uzman ekiplerince montajı yapılan klozet taşları, teker, mutfak tezgahı ve cam yünleri vardı. Ya bir de onları görseydiniz!

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Eşime olan öfkemden onu aldatmak istiyorumGüzin AblaEşime olan öfkemden onu aldatmak istiyorum09.09.2019
Hurda teşviki kalıcı olmalıEmre ÖZPEYNİRCİHurda teşviki kalıcı olmalı09.09.2019
Güzel şeylerRauf TAMERGüzel şeyler09.09.2019
Hâkime 1 yıl, serbest avukata 1 yıl, bize niye değilOya ARMUTÇUHâkime 1 yıl, serbest avukata 1 yıl, bize niye değil?09.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.