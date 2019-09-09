OKURUMUZ Yağmur Tekcan özetimle:
“Osmangazi ilçesi sınırlarında bulunan Kent Meydanı’nın bozuk zeminiyle alakalı olarak hiçbir yetkilinin kılını dahi kıpırdatmaması cidden çok tuhaf! Oysaki sadece köşenizde onlarca kez bu konuya değinmiştiniz. Böylesine duyarsız kalınmasının sebebi hikmeti nedir? Çok merak ediyoruz?” diyor. Açıkçası ben de çok merak ediyorum!
DİREKLE BAZA ARASINDA SIKIŞAN KABLOLAR
OKURUMUZ Ziya Kaplan bakınız ne diyor: “İstanbul Caddesi Tofaş (Fabrika) karşısında bulunan yüksek enerji kablolarının ilkelce bağlı olduğu elektrik direğine geçtiğimiz ay bir araç çarptı. Bar ile direk arasına sıkışan yüksek enerji kablolarının kısa devre yaparak patlamaması büyük bir mucize oldu. Oluşan ziyanı aynı gün UEDAŞ’a telefon marifetiyle bildirmiştim. Ancak gelip kontrol eden olmadı. Yani o kablolar halen ezik olarak duruyor. Böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum.” Kent merkezinde ve vızır vızır araç trafiğine ev sahipliği yapan caddede direk dışından geçirilen kablolar! Hayret! En azından bu direğin önüne koruyucu bariyer yapılabilirdi diye düşünüyorum.
ONU BİLEMEYİZ
BİR fabrikada mavi yaka olarak görev yapan A. K, O. Y, G. L, “Osmangazi ilçesi DOSAB OSB Orkide Sokak’ta (Moral Tekstil Sanayi önü) kaldırımla yeşil alan ortasında hizmet veren ayı tuzağından rahatsızız! Birileri bu tuzağa yakalandı mı? İşte onu bilemeyiz. Ancak onun oradan kesilmesi gerektiğini düşünüyoruz! Saygılarımızı sunuyoruz” diyor.
YA BİR DE ONLARI GÖRSEYDİNİZ
YÜKSEK İnşaat Mühendisi Adnan Bozkurt, “Yıldırım ilçesi Şirinevler Cami karşısında bulunan caddenin trafiğe kapatılması için kullanılan gereçleri gördüm de… ‘Mesleğim konusunda ne kadar geri kalmışım’ diye dert ettim kendime!” diyor. Öncesinde o gereçlerin içinde Yıldırım Belediyesi’nin uzman ekiplerince montajı yapılan klozet taşları, teker, mutfak tezgahı ve cam yünleri vardı. Ya bir de onları görseydiniz!
Öyle bir şeyi merak ediyor ki...
OKURUMUZ Yağmur Tekcan özetimle:
“Osmangazi ilçesi sınırlarında bulunan Kent Meydanı’nın bozuk zeminiyle alakalı olarak hiçbir yetkilinin kılını dahi kıpırdatmaması cidden çok tuhaf! Oysaki sadece köşenizde onlarca kez bu konuya değinmiştiniz. Böylesine duyarsız kalınmasının sebebi hikmeti nedir? Çok merak ediyoruz?” diyor. Açıkçası ben de çok merak ediyorum!
DİREKLE BAZA ARASINDA SIKIŞAN KABLOLAR
OKURUMUZ Ziya Kaplan bakınız ne diyor: “İstanbul Caddesi Tofaş (Fabrika) karşısında bulunan yüksek enerji kablolarının ilkelce bağlı olduğu elektrik direğine geçtiğimiz ay bir araç çarptı. Bar ile direk arasına sıkışan yüksek enerji kablolarının kısa devre yaparak patlamaması büyük bir mucize oldu. Oluşan ziyanı aynı gün UEDAŞ’a telefon marifetiyle bildirmiştim. Ancak gelip kontrol eden olmadı. Yani o kablolar halen ezik olarak duruyor. Böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum.” Kent merkezinde ve vızır vızır araç trafiğine ev sahipliği yapan caddede direk dışından geçirilen kablolar! Hayret! En azından bu direğin önüne koruyucu bariyer yapılabilirdi diye düşünüyorum.
ONU BİLEMEYİZ
BİR fabrikada mavi yaka olarak görev yapan A. K, O. Y, G. L, “Osmangazi ilçesi DOSAB OSB Orkide Sokak’ta (Moral Tekstil Sanayi önü) kaldırımla yeşil alan ortasında hizmet veren ayı tuzağından rahatsızız! Birileri bu tuzağa yakalandı mı? İşte onu bilemeyiz. Ancak onun oradan kesilmesi gerektiğini düşünüyoruz! Saygılarımızı sunuyoruz” diyor.
YA BİR DE ONLARI GÖRSEYDİNİZ
YÜKSEK İnşaat Mühendisi Adnan Bozkurt, “Yıldırım ilçesi Şirinevler Cami karşısında bulunan caddenin trafiğe kapatılması için kullanılan gereçleri gördüm de… ‘Mesleğim konusunda ne kadar geri kalmışım’ diye dert ettim kendime!” diyor. Öncesinde o gereçlerin içinde Yıldırım Belediyesi’nin uzman ekiplerince montajı yapılan klozet taşları, teker, mutfak tezgahı ve cam yünleri vardı. Ya bir de onları görseydiniz!