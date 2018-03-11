Ortaya da istiyoruz!



“Nilüfer İlçesi Beşevler Caddesi No. 168 önünde yolun hem sağında, hem solunda çukurlu kazılar var. Yılı devirdik çukurlar öylece duruyor.

‘GÜZEL BİR ÖNERİ’

İki çukur bize yetmiyor! Üçüncüsü de olsun lütfen! Kombinasyon önemli olmasa da penetrasyon için önemli. (!) Onun için ortayı da kazınız lütfen; ortaya da çukur istiyoruz! ” Kombinasyon, penetrasyon, orasını bilemem ama görüntü için güzel bir öneri!

ÖYLE İSE TALİMATI VERİN AMİRLER



Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi Berke Apartmanı No. 125 sakinlerinden olan okurumuz Sn. Selami Demirtaş: “Hepimizin istediği olan iyilik, barış ve rahatlık anlamına gelen Selami ismimden mi kaynaklanıyor bilemiyorum; ama menfaatlerimize olan işlere karışmadan edemiyorum. Köşenizde, kapı komşumuz olan adres için en son olarak geçen hafta; “Ne Büyükşehir, Ne Osmangazi Ne de UEDAŞ” başlıklı yayımınız sonrası UEDAŞ’ın soruna müdahale ettiğini gördük. Bu sebepten dolayı sesimiz olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

DEFALARCA UEDAŞ’A İLETTİK

Bahsi geçen komşularımızın ziyanlarını gidermek için orada olan UEDAŞ ekibine bir benzeri riskli sorunumuzu göstererek: “Burası da iki yıl oldu böyle. Gelen giden yok. Buraya da bir el atsanız…” deyince: “Haklısınız, sorun var. Ama amirlerimizin talimatı olmadan müdahale edemeyiz…” dediler. Haklıydı ekip... Ama birçok kez bu durumu UEDAŞ’a ilettik. Yani durum ortada. Rica etsek işaret ettiğim ikamet adresimdeki tehlikeli noktaya UEDAŞ amirlerinin gerekli talimatı vermesi için bizim de sesimiz olur musunuz? Saygılarımla.”Estağfurullah Sn. Demirtaş. Biz de iyilik, barış ve rahatlık sevdasındayız. Bunun için de ‘seve seve’ diyoruz. Öyle ise talimatı verin amirler…

RAMPA İSTESEK AYIP OLUR MU?



Bir banka yöneticisi olan Sn. S. G. “Osmangazi Belediyesi başkanlık ve hizmet binasına 30 metre mesafede bulunan (Hamza Güveli Cami önü) yaya geçidi için önümüze çıkan kaldırımlara ‘rampa’ istesek ayıp olur mu?” Asıl istemezsek ayıp olur Sn. G. Keşke baştan yapılsa bu işler de; ‘de’ si var işte!

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ!



Emekli Subay Sn. K. Y. “İki ay oldu ya da olmadı. Şehir içinde hız yapılan bir cadde üzerine (asfalta) devasa diyebileceğimiz ebatta kabartmalı epoksi zemin boya uygulandı. Sonra ortaya 50 (Sözüm ona azami hız limiti belirtilmişti.) rakamı yazılı tablo (!) çıktı. Bugün gelinen nokta; o uyarıyı takmayanlar yine takmadı! Vaziyet böyle olunca da; tablo çok gücendi. (!) Gitme hazırlıklarına başladı. Velhasıl; bir varmış bir yokmuş!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

UEDAŞ’A TEŞEKKÜR

03 Mart 2018 saat 12:41 de “… yapıldı...” bilgisini kıymetli abonemiz Sn. Teoman Dinçer, anbean şahitlendirdiği video kaydı ve fotoğrafları ile birlikte tarafıma yollamıştı. Sonrasında da 06 Mart 2018 de UEDAŞ: “ ‘NE BÜYÜKŞEHİR NE OSMANGAZİ NE DE BÜYÜKŞEHİR’ başlıklı yayımınızda, araç çarpması sonucu (Çekirge Caddesi Hünkar Apartmanı No 60 önü) ıskarta olan direğin yenisi dikilmiştir. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” bildirimini yapmıştır.