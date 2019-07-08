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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Oraya uçak mı indi!

8 Temmuz 2019

Bursa Kent Konseyi önündeki zemine döşenmiş olan dayanıklı karo taşlarının paramparça olduğuna tanık oldum.

Oraya uçak mı indi

Açıkçası bu duruma hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm.

Oraya uçak mı indi

Aşağıdan baktım, yukarıdan baktım, olmadı bir de yandan baktım! Lakin, taşların kırılma sebebini bir türlü anlayamadım! Acaba oraya uçak indi de ben mi duymadım!

BANKLARA OTURULAMIYOR ÇÜNKÜ...

Oraya uçak mı indi

Okurumuz İhsan Derya özetimle: “Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki oturma banklarının kamelya ile koruma altına alınmasını talep ediyorum. Çünkü oraya ayrı bir değer katan kuşların bu bankları batırdığı bir gerçek! Dolayısıyla o banklar işe yaramıyor. Yani o banklara oturamıyoruz. Gereken neyse yapılmasını rica ediyoruz.” Yetkililere duyurulur.

HALİMİZ NE OLACAK

Oraya uçak mı indi

Abonemiz Kimyager Deniz Torum bakınız ne diyor: Nilüfer 4 Nolu Beşevler Aile Sağlığı Merkezi önündeki saygısız araç parklarına bakınca çok kahroluyorum. Size gönderdiğim fotoğrafların da buna şahit olacağını düşünüyorum. Halimiz ne olacak bilemiyorum!” Yetkililere duyurulur.

LEVHA VAR MI VAR!

Oraya uçak mı indi

Yıldırım’da esnaflık yapan okurumuz Z. T. “Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Kurtuluş Caddesi girişinde ‘yaya geçidi’ levhası var. Hepsi bundan ibaret olan bir hizmet! Var mı var. Nereden geçersin, nasıl geçersin o da senin becerine kalmış!” diyor.

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