Orada da kesilirse...

Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle bakınız ne diyor:
“Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde bulunan Uludağ Sports Otel’de 18 Ocak akşamı ve 19 Ocak gündüz saatlerinde otelde sular akmıyordu. Zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için normal bedelinin beş kat fazlasını ödeyerek satın aldığımız hazır suları kullandık. Otel yönetiminin BUSKİ başta olmak üzere birçok ilgilileri aradığına gözlerimizle tanık olduk. Sağında solunda onlarca damardan Türkiye’nin en kaliteli suyunun aktığı Uludağ’da bu manzara anlaşılır gibi değil. Pes vallahi.” Yetkililere duyurulur.
BAŞKASININ HAKKINI GASP ETMEK
Okurumuz Sait Koç’un, ‘Yetti artık’ diyerek aktardığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 110 Sokak girişi yanına denk düşen kaldırımla alakalı defalarca yazınız yayımlandı. Bazı saygısız vatandaşlar araçlarıyla; kaldırımı, bisiklet yolunu, görme engelli yürüme yolunu tamamen kapatıyor. Hem de onlarca metre… Ancak gelin görün ki değişen bir şey yok ne yazık ki! Belediyemizi göreve davet ediyorum.” İlgili şikâyetlerin çokluğu benim de dikkatimi çekti. Açıkçası rahatsız oldum! Ve düştüm yola. Konuyu bizzat takip ettim. Öğrendim ki o alan her cuma günü, cuma namazını kılmak isteyen cemaatin bıraktığı araçlar sebebiyle bu hale geliyormuş. Çok ilginç doğrusu! Sevap kazanmak için bir başkasının hakkına gasp etmek… Ne diyeyim. Allah kabul etsin!
BİZLER BU DURUMA ALIŞIĞIZ DÜŞMEYİZ
Okurumuz Ömer Demirtaş, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerine yapılan (Kent Meydanı altı) köprünün bir ucu, biz düşelim diye açık bırakılmış. Ama yetkililer şunun farkında değiller. Biz bunlara alışkınız düşmeyiz!” Yetkililere duyurulur.
DURAKLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER BİTMİYOR
Okurumuz Selami Coşar Coşar: “Son aylarda BURULAŞ’ın sorumluluğunda olan belediye otobüs duraklarının üzücü haberlerini okurken ben de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Kazım Karabekir Parkı yanındaki otobüs durağında rast geldim. Yayımlarınızdaki şikâyetlerde vatandaşlarımızın, ama tahta paletten, ama masadan bozma tahtalardan yapılan oturaklara oturduğu sabitti. Bir de bizim durağa bakınız lütfen. Bu durumu anlamak mümkün değil.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER
CADDEYİ SOKAK YAPAN TABELA başlıklı yayımımızdan sonra ilgili tabelanın doğru adresi işaret eder şekilde düzeltildiğini gördüm. Yetkililere teşekkür ediyorum.
OSMANGAZİ
RESMEN HASTALIK SAÇIYOR’ başlıklı şikâyetiniz incelenmiştir. Hamitler Mahallesi’nin evsel atıkları belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerince; salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenli olarak toplanmaktadır. Yazıda bahsi geçen çöp konteynerinin de ilgili ekiplerce sahibi bulunmuş ve konteyneri kendi kapısı önünde muhafaza etmesi yönünde bilgi verilmiştir. Zabıta Müdürlüğü’müz ilgili ekiplerince de Hamitler Mahallesi 1. Hiza Sokakta yapılan çalışma neticesinde tüm binaların çöp konteyneri olduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili görsel de ekte belirtilmiştir. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.
BURULAŞ
‘DURAKTA DURMAYAN OTOBÜS’ başlıklı yayımınızla alakalı detaylı inceleme yapılmıştır. Şikâyete konu olan araç sürücüsünün Çekirge Meydan durağında durmayıp durak dışı yolcu aldığı tespit edilmiştir. Sürücüye ilgili davranış karşılığında gerekli caydırıcı cezanın zabıta ekiplerince uygulandığını bilgilerinize sunar, İlgi ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. BURULAŞ Kurumsal İletişim” Teşekkür ediyorum BURULAŞ.
Orada da kesilirse...
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle bakınız ne diyor:
“Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde bulunan Uludağ Sports Otel’de 18 Ocak akşamı ve 19 Ocak gündüz saatlerinde otelde sular akmıyordu. Zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için normal bedelinin beş kat fazlasını ödeyerek satın aldığımız hazır suları kullandık. Otel yönetiminin BUSKİ başta olmak üzere birçok ilgilileri aradığına gözlerimizle tanık olduk. Sağında solunda onlarca damardan Türkiye’nin en kaliteli suyunun aktığı Uludağ’da bu manzara anlaşılır gibi değil. Pes vallahi.” Yetkililere duyurulur.
BAŞKASININ HAKKINI GASP ETMEK
Okurumuz Sait Koç’un, ‘Yetti artık’ diyerek aktardığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 110 Sokak girişi yanına denk düşen kaldırımla alakalı defalarca yazınız yayımlandı. Bazı saygısız vatandaşlar araçlarıyla; kaldırımı, bisiklet yolunu, görme engelli yürüme yolunu tamamen kapatıyor. Hem de onlarca metre… Ancak gelin görün ki değişen bir şey yok ne yazık ki! Belediyemizi göreve davet ediyorum.” İlgili şikâyetlerin çokluğu benim de dikkatimi çekti. Açıkçası rahatsız oldum! Ve düştüm yola. Konuyu bizzat takip ettim. Öğrendim ki o alan her cuma günü, cuma namazını kılmak isteyen cemaatin bıraktığı araçlar sebebiyle bu hale geliyormuş. Çok ilginç doğrusu! Sevap kazanmak için bir başkasının hakkına gasp etmek… Ne diyeyim. Allah kabul etsin!
BİZLER BU DURUMA ALIŞIĞIZ DÜŞMEYİZ
Okurumuz Ömer Demirtaş, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerine yapılan (Kent Meydanı altı) köprünün bir ucu, biz düşelim diye açık bırakılmış. Ama yetkililer şunun farkında değiller. Biz bunlara alışkınız düşmeyiz!” Yetkililere duyurulur.
DURAKLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER BİTMİYOR
Okurumuz Selami Coşar Coşar: “Son aylarda BURULAŞ’ın sorumluluğunda olan belediye otobüs duraklarının üzücü haberlerini okurken ben de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Kazım Karabekir Parkı yanındaki otobüs durağında rast geldim. Yayımlarınızdaki şikâyetlerde vatandaşlarımızın, ama tahta paletten, ama masadan bozma tahtalardan yapılan oturaklara oturduğu sabitti. Bir de bizim durağa bakınız lütfen. Bu durumu anlamak mümkün değil.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER
CADDEYİ SOKAK YAPAN TABELA başlıklı yayımımızdan sonra ilgili tabelanın doğru adresi işaret eder şekilde düzeltildiğini gördüm. Yetkililere teşekkür ediyorum.
OSMANGAZİ
RESMEN HASTALIK SAÇIYOR’ başlıklı şikâyetiniz incelenmiştir. Hamitler Mahallesi’nin evsel atıkları belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerince; salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenli olarak toplanmaktadır. Yazıda bahsi geçen çöp konteynerinin de ilgili ekiplerce sahibi bulunmuş ve konteyneri kendi kapısı önünde muhafaza etmesi yönünde bilgi verilmiştir. Zabıta Müdürlüğü’müz ilgili ekiplerince de Hamitler Mahallesi 1. Hiza Sokakta yapılan çalışma neticesinde tüm binaların çöp konteyneri olduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili görsel de ekte belirtilmiştir. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.
BURULAŞ
‘DURAKTA DURMAYAN OTOBÜS’ başlıklı yayımınızla alakalı detaylı inceleme yapılmıştır. Şikâyete konu olan araç sürücüsünün Çekirge Meydan durağında durmayıp durak dışı yolcu aldığı tespit edilmiştir. Sürücüye ilgili davranış karşılığında gerekli caydırıcı cezanın zabıta ekiplerince uygulandığını bilgilerinize sunar, İlgi ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. BURULAŞ Kurumsal İletişim” Teşekkür ediyorum BURULAŞ.