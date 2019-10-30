Önlem alınmazsa çok can yanacak

Geçtiğimiz hafta günlerden Salı... Müdürlüğümüzden temin ettiği telefon numaramla beni arayan Hürriyet Bursa Gazetesi okuru Selim Eratan: “…
Muhammet Bey, sizden çok ama çok rica ediyoruz. Müsait olursanız ne olur Büyükşehir Belediyesi, UEDAŞ müdürlük binasıyla Osmangazi Belediyesi arasındaki (Ulubatlı Hasan Bulvarı) kader kurbanı diyebileceğimiz yaya üst geçidinde buluşalım lütfen? Çok ciddi riskler var. Bugün yarın canlar yanacak diye endişe duyuyoruz. Lütfen bizi kırmayınız…” dedi.
PARAMPARÇA OLMUŞ
Müsaittim, gittim. Üst geçit girişinde buluştuk. Tanışıp tokalaştık. Sonra ailesiyle birlikte üst geçide çıktık. Zeminin birçok noktası paramparça olmuş. Yan yüzeylerindeki parmaklıkların çoğu kalitesiz malzemeden yapılmış olmasıyla alakalı olarak kopmuş. Neticesinde uçurum oluşmuş. Uçları gelişigüzel bantla sarılmış olan aktif enerji kabloları domates salkımı gibi tutamaklara asılmış. İşte tam da böyle mükemmel özelliklerle donatılmış yaya üst geçidinin üzerindeydik. Bu esnada Selim Ertan’ın oğlu Saruhan’la da tanışmıştım. Anne kenarda, baba oğul el ele tutuşmuş olarak uçurumun önünde tehlikeye dikkat çekmeye çalıştılar.
KİM BİLİR KAÇ KİŞİ DÜŞTÜ
Baba Selim sordu: “Çocuğum, çocuklarımız buradan düşünce mi gelecek yetkililer? Ne olur bize de ses olunuz…” dedikten sonra yine dertleşe dertleşe üst geçitten inmek için yürüyorduk ki, 21 - 23 yaşları arasındaki bir kız zemindeki tuzaklardan birine takıldı ve çok feci şekilde yere düştü. Sırtında taşıdığı kemanı bir yere kendi bir yere savruldu… (Senaryo değil. Tarih 23 Ekim 2019 Saat 16:47) İnanın içim cız etti. Canı yandı mı? Yetkililere sormak lazım! Bir şey olacağı düşünülseydi şayet daha önce de yayımladığımız bu şikayet değer bulurdu. Kim bilir kaç vatandaşımız bu sebepten dolayı düştü burada.
‘BİZLER DE ŞİKAYETÇİYİZ’
Derken, Hürriyet Bursa Gazetesi köşe yazarı olduğumu öğrenen diğer vatandaşlar ise: “Bizler de şikayetçiyiz, bizler de. Böyle sorumsuzluk ne görülmüştür ne de duyulmuştur…” demesinler mi? Vaziyete göre ilgili yetkililer bu üst geçidin varlığından haberdar değiller. Öyle ise yapabileceğimiz tek bir şey kaldı geriye. Dua edelim hep birlikte: ‘Allah’ım bu boşluklardan bir çocuk düşmesin. Birileri daha zemindeki kopuk ve çıkıntılı tahtalara takılıp tökezlenmesin. Uçları açık kablolar ecelimiz olmasın!’
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR ,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEREKEN YAPILACAK
“ ‘DURAKTAKİ ÇİZELGELERİN HALİ PERİŞAN’ başlıklı yazınız tarafımızca incelenmiştir. Öncelikle vatandaşımızın hassasiyeti ve geri bildirimi için teşekkür ederiz. 1 Aralık tarihinden itibaren hayata geçirilecek dijital dönüşümümüzle birlikte ‘Otobüsüm Nerede’, ‘Durak Noktaları’, ‘Otobüs Güzergahları’, ‘Tahmini Varış Süresi’, ‘QR Kod ile Biniş’, ‘Mobil Yükleme’ gibi kolaylıkların mobil uygulama ve web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını ve bu sayede eski usul hareket saati bilgilendirmelerine daha az ihtiyaç duyulacağını bilgilerinize sunarız. Bununla birlikte Durak ekipleri ve Otobüs Müdürlüğü’ne yapılan bilgilendirmeyle duraklarda bulunan sefer saatleri ile ilgili iyileştirme çalışması yapılacağını belirtmek isteriz.
SORUN GİDERİLECEK
Ayrıca; “BU DA AYRI BİR BAŞARI’ başlıklı yazınızla ilgili olarak ise yazınıza konu olan Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan durağın iyileştirme çalışmasının Otobüs Müdürlüğü’nün gündeminde olduğunu ve temenninin yerine getirilmesi adına azami ilginin gösterileceğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. BURULAŞ Kurumsal İletişim.” Sonuçlarını takip edeceğim kıymetli açıklamalarınız için teşekkür ediyorum BURULAŞ.
Önlem alınmazsa çok can yanacak
Geçtiğimiz hafta günlerden Salı... Müdürlüğümüzden temin ettiği telefon numaramla beni arayan Hürriyet Bursa Gazetesi okuru Selim Eratan: “…
Muhammet Bey, sizden çok ama çok rica ediyoruz. Müsait olursanız ne olur Büyükşehir Belediyesi, UEDAŞ müdürlük binasıyla Osmangazi Belediyesi arasındaki (Ulubatlı Hasan Bulvarı) kader kurbanı diyebileceğimiz yaya üst geçidinde buluşalım lütfen? Çok ciddi riskler var. Bugün yarın canlar yanacak diye endişe duyuyoruz. Lütfen bizi kırmayınız…” dedi.
PARAMPARÇA OLMUŞ
Müsaittim, gittim. Üst geçit girişinde buluştuk. Tanışıp tokalaştık. Sonra ailesiyle birlikte üst geçide çıktık. Zeminin birçok noktası paramparça olmuş. Yan yüzeylerindeki parmaklıkların çoğu kalitesiz malzemeden yapılmış olmasıyla alakalı olarak kopmuş. Neticesinde uçurum oluşmuş. Uçları gelişigüzel bantla sarılmış olan aktif enerji kabloları domates salkımı gibi tutamaklara asılmış. İşte tam da böyle mükemmel özelliklerle donatılmış yaya üst geçidinin üzerindeydik. Bu esnada Selim Ertan’ın oğlu Saruhan’la da tanışmıştım. Anne kenarda, baba oğul el ele tutuşmuş olarak uçurumun önünde tehlikeye dikkat çekmeye çalıştılar.
KİM BİLİR KAÇ KİŞİ DÜŞTÜ
Baba Selim sordu: “Çocuğum, çocuklarımız buradan düşünce mi gelecek yetkililer? Ne olur bize de ses olunuz…” dedikten sonra yine dertleşe dertleşe üst geçitten inmek için yürüyorduk ki, 21 - 23 yaşları arasındaki bir kız zemindeki tuzaklardan birine takıldı ve çok feci şekilde yere düştü. Sırtında taşıdığı kemanı bir yere kendi bir yere savruldu… (Senaryo değil. Tarih 23 Ekim 2019 Saat 16:47) İnanın içim cız etti. Canı yandı mı? Yetkililere sormak lazım! Bir şey olacağı düşünülseydi şayet daha önce de yayımladığımız bu şikayet değer bulurdu. Kim bilir kaç vatandaşımız bu sebepten dolayı düştü burada.
‘BİZLER DE ŞİKAYETÇİYİZ’
Derken, Hürriyet Bursa Gazetesi köşe yazarı olduğumu öğrenen diğer vatandaşlar ise: “Bizler de şikayetçiyiz, bizler de. Böyle sorumsuzluk ne görülmüştür ne de duyulmuştur…” demesinler mi? Vaziyete göre ilgili yetkililer bu üst geçidin varlığından haberdar değiller. Öyle ise yapabileceğimiz tek bir şey kaldı geriye. Dua edelim hep birlikte: ‘Allah’ım bu boşluklardan bir çocuk düşmesin. Birileri daha zemindeki kopuk ve çıkıntılı tahtalara takılıp tökezlenmesin. Uçları açık kablolar ecelimiz olmasın!’
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR ,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEREKEN YAPILACAK
“ ‘DURAKTAKİ ÇİZELGELERİN HALİ PERİŞAN’ başlıklı yazınız tarafımızca incelenmiştir. Öncelikle vatandaşımızın hassasiyeti ve geri bildirimi için teşekkür ederiz. 1 Aralık tarihinden itibaren hayata geçirilecek dijital dönüşümümüzle birlikte ‘Otobüsüm Nerede’, ‘Durak Noktaları’, ‘Otobüs Güzergahları’, ‘Tahmini Varış Süresi’, ‘QR Kod ile Biniş’, ‘Mobil Yükleme’ gibi kolaylıkların mobil uygulama ve web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını ve bu sayede eski usul hareket saati bilgilendirmelerine daha az ihtiyaç duyulacağını bilgilerinize sunarız. Bununla birlikte Durak ekipleri ve Otobüs Müdürlüğü’ne yapılan bilgilendirmeyle duraklarda bulunan sefer saatleri ile ilgili iyileştirme çalışması yapılacağını belirtmek isteriz.
SORUN GİDERİLECEK
Ayrıca; “BU DA AYRI BİR BAŞARI’ başlıklı yazınızla ilgili olarak ise yazınıza konu olan Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan durağın iyileştirme çalışmasının Otobüs Müdürlüğü’nün gündeminde olduğunu ve temenninin yerine getirilmesi adına azami ilginin gösterileceğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. BURULAŞ Kurumsal İletişim.” Sonuçlarını takip edeceğim kıymetli açıklamalarınız için teşekkür ediyorum BURULAŞ.